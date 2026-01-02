Rally geht weiter

Die Airbus-Aktien dürften am Montag nach einem Bericht über das Erreichen des vor rund einem Monat gekappten Auslieferungsziels an ihren jüngsten Erholungsversuch anknüpfen.

Die im DAX notierten Papiere steigen am Montag im Vergleich zum XETRA-Schluss zeitweise um 1,86 Prozent auf 207,70 Euro, nachdem sie am Freitag im Hauptgeschäft um fast drei Prozent zugelegt hatten.

Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Wochenende unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtete, übergab der Flugzeugbauer im vergangenen Jahr 793 Maschinen an Kunden und damit etwas mehr als zuletzt geplant. Vorstandschef Guillaume Faury hatte Anfang Dezember wegen Mängeln an Rumpfteilen das Ziel von 820 auf 790 Maschinen gekappt.

Nach einem Rekordhoch von knapp 217 Euro im Oktober waren die Airbus-Aktien zum Jahresende hin zurückgefallen, auch wegen der Mängel an den Rumpfteilen eines Zulieferers, wegen derer Airbus viele Flugzeuge überprüfen musste. Seit Mitte Dezember läuft eine Erholung der Aktien.

