Rally geht weiter

Airbus-Aktie weiter gefragt: Lieferziel wohl knapp übertroffen

05.01.26 10:13 Uhr
Airbus-Aktie weiter im Aufwärtstrend: Lieferziel wurde offenbar übertroffen | finanzen.net

Die Airbus-Aktien dürften am Montag nach einem Bericht über das Erreichen des vor rund einem Monat gekappten Auslieferungsziels an ihren jüngsten Erholungsversuch anknüpfen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
207,05 EUR 3,85 EUR 1,89%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die im DAX notierten Papiere steigen am Montag im Vergleich zum XETRA-Schluss zeitweise um 1,86 Prozent auf 207,70 Euro, nachdem sie am Freitag im Hauptgeschäft um fast drei Prozent zugelegt hatten.

Wer­bung

Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Wochenende unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtete, übergab der Flugzeugbauer im vergangenen Jahr 793 Maschinen an Kunden und damit etwas mehr als zuletzt geplant. Vorstandschef Guillaume Faury hatte Anfang Dezember wegen Mängeln an Rumpfteilen das Ziel von 820 auf 790 Maschinen gekappt.

Nach einem Rekordhoch von knapp 217 Euro im Oktober waren die Airbus-Aktien zum Jahresende hin zurückgefallen, auch wegen der Mängel an den Rumpfteilen eines Zulieferers, wegen derer Airbus viele Flugzeuge überprüfen musste. Seit Mitte Dezember läuft eine Erholung der Aktien.

/mis/zb

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Wer­bung

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

mehr Analysen