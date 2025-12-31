DAX 24.522 +0,1%ESt50 5.845 +0,9%MSCI World 4.436 +0,1%Top 10 Crypto 11,83 +1,8%Nas 23.201 -0,2%Bitcoin 77.088 +2,1%Euro 1,1741 +0,0%Öl 60,02 -1,5%Gold 4.322 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 BYD A0M4W9 Allianz 840400 SAP 716460 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 RENK RENK73 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht freundlich ins Wochenende -- Rüstungstitel: Entscheidung über Luftkampfsystem FCAS erneut vertagt -- Goldpreis, Commerzbank, DroneShield, Nike, Stahlaktien im Fokus
Top News
Interview mit Ökonomin und Buchautorin Claudia Müller Interview mit Ökonomin und Buchautorin Claudia Müller
DAX klettert zum Jahresstart über 24.500-Punkte-Marke - 30.000 Zähler in 2026 drin? DAX klettert zum Jahresstart über 24.500-Punkte-Marke - 30.000 Zähler in 2026 drin?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Airbus Aktie

Kaufen
Verkaufen
Airbus Aktien-Sparplan
203,45 EUR +5,97 EUR +3,02 %
STU
203,20 EUR +5,50 EUR +2,78 %
GVIE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 156,61 Mrd. EUR

KGV 28,89 Div. Rendite 1,29%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 938914

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN NL0000235190

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol EADSF

Jefferies & Company Inc.

Airbus SE Buy

16:51 Uhr
Airbus SE Buy
Aktie in diesem Artikel
Airbus SE
203,45 EUR 5,97 EUR 3,02%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus auf "Buy" mit einem Kursziel von 230 Euro belassen. Die Anzahl der Flüge des Spezial-Transportflugzeugs Beluga im Dezember und ihre geschätzten Zahlen für die Produktion von Verkehrsflugzeugen ohne Motoren ließen ein deutliches Wachstum der Auslieferungen im Jahr 2026 insgesamt erwarten, schrieb Chloe Lemarie in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Expertin geht gleichwohl davon aus, dass das Auslieferungsziel von Airbus für das laufende Jahr konservativ ausfallen wird./la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2026 / 09:23 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.01.2026 / 09:23 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Airbus

Zusammenfassung: Airbus Buy

Unternehmen:
Airbus SE		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
230,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
202,50 €		 Abst. Kursziel*:
13,58%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
203,45 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,05%
Analyst Name:
Chloe Lemarie 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
233,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Airbus SE

16:51 Airbus Buy Jefferies & Company Inc.
22.12.25 Airbus Outperform Bernstein Research
18.12.25 Airbus Outperform RBC Capital Markets
16.12.25 Airbus Overweight Barclays Capital
10.12.25 Airbus Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Airbus SE

dpa-afx Unbestimmer Zeitpunkt Aktien von HENSOLDT, Rheinmetall, RENK & TKMS höher: Entscheidung über Luftkampfsystem FCAS erneut vertagt Aktien von HENSOLDT, Rheinmetall, RENK & TKMS höher: Entscheidung über Luftkampfsystem FCAS erneut vertagt
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Airbus auf 'Buy' - Ziel 230 Euro
finanzen.net Jefferies & Company Inc.: Buy-Note für Airbus SE-Aktie
finanzen.net Airbus SE Aktie News: Airbus SE am Freitagnachmittag auf grünem Terrain
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: DAX notiert nachmittags im Plus
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX-Börsianer greifen am Nachmittag zu
finanzen.net Börse Paris in Grün: CAC 40 am Nachmittag mit Zuschlägen
finanzen.net Freitagshandel in Europa: Euro STOXX 50 legt zu
finanzen.net Aufschläge in Europa: STOXX 50 nachmittags in der Gewinnzone
Zacks Airbus Clinches Contract to Supply 30 A320neo Aircraft to CALC
Zacks Airbus Wins Deal to Supply 18 C295 Transport Aircraft to Spain
Zacks Airbus Secures Contract to Supply 100 Military Helicopters to Spain
EQS Group EQS-Adhoc: Airbus reports share buybacks for week starting 15 December 2025 
Zacks Is Airbus SE - Unsponsored ADR (EADSY) Stock Outpacing Its Aerospace Peers This Year?
Korea Times Spain to buy 100 military helicopters from Airbus
RTE.ie Airbus delivered about 30 jets in first-half December
EQS Group EQS-Adhoc: Airbus SE: Airbus reports share buybacks for week starting 8 December 2025
RSS Feed
Airbus SE zu myNews hinzufügen