Airbus Aktie
Marktkap. 156,61 Mrd. EURKGV 28,89 Div. Rendite 1,29%
WKN 938914
ISIN NL0000235190
Symbol EADSF
Airbus SE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus auf "Buy" mit einem Kursziel von 230 Euro belassen. Die Anzahl der Flüge des Spezial-Transportflugzeugs Beluga im Dezember und ihre geschätzten Zahlen für die Produktion von Verkehrsflugzeugen ohne Motoren ließen ein deutliches Wachstum der Auslieferungen im Jahr 2026 insgesamt erwarten, schrieb Chloe Lemarie in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Expertin geht gleichwohl davon aus, dass das Auslieferungsziel von Airbus für das laufende Jahr konservativ ausfallen wird./la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2026 / 09:23 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.01.2026 / 09:23 / ET
Zusammenfassung: Airbus Buy
|Unternehmen:
Airbus SE
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
230,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
202,50 €
|Abst. Kursziel*:
13,58%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
203,45 €
|Abst. Kursziel aktuell:
13,05%
|
Analyst Name:
Chloe Lemarie
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
233,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Airbus SE
|16:51
|Airbus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.12.25
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|18.12.25
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|16.12.25
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|10.12.25
|Airbus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
