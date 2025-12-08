DAX 24.356 +0,0%ESt50 5.753 +0,0%MSCI World 4.461 +0,0%Top 10 Crypto 11,60 +2,9%Nas 23.474 -0,5%Bitcoin 74.507 +0,7%Euro 1,1768 +0,0%Öl 61,88 +0,2%Gold 4.371 +0,9%
Unilever Aktie

47,73 EUR -3,43 EUR -6,70 %
Marktkap. 125,04 Mrd. EUR

WKN A0JNE2

ISIN GB00B10RZP78

Symbol UNLYF

Bernstein Research

Unilever Outperform

09:06 Uhr
Unilever Outperform
Unilever plc
47,73 EUR -3,43 EUR -6,70%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Unilever auf "Outperform" mit einem Kursziel von 5900 Pence belassen. Im November hätten in der Konsumbranche die Lebensmittelproduzenten am stärksten zugelegt, schrieb Callum Elliott in einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie unter Berufung auf Markterhebungen. Knapp dahinter folgten die Produzenten von Kosmetik und Körperpflegeprodukten. Bei Unilever resultiere die schwache Entwicklung aus den drei Produktkategorien Soßen, Suppen und Deodorants./bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.12.2025 / 16:40 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.12.2025 / 16:40 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Unilever Outperform

Unternehmen:
Unilever plc		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
59,00 £
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
47,73 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Callum Elliott 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
50,44 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

