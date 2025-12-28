Tesla Aktie
Marktkap. 1,34 Bio. EURKGV 198,13 Div. Rendite 0,00%
WKN A1CX3T
ISIN US88160R1014
Symbol TSLA
Tesla Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Tesla vor Auslieferungszahlen zum vierten Geschäftsquartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 500 US-Dollar belassen. Er rechne mit 447.000 ausgelieferten Fahrzeugen, schrieb Tom Narayan in einer am Montag vorliegenden Studie. Damit liege er über einer Konsensschätzung von 433.000 Fahrzeugen, aber leicht unter einer anderen Markterwartung von 449.000 Farhzeugen. Der Hersteller von Elektroautos dürfte die Zahlen in den kommenden zwei Wochen veröffentlichen./rob/bek/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.12.2025 / 11:30 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.12.2025 / 11:30 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
|Unternehmen:
Tesla
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
$ 500,00
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
$ 475,19
|Abst. Kursziel*:
5,22%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
$ 469,58
|Abst. Kursziel aktuell:
6,48%
|
Analyst Name:
Tom Narayan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 335,29
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Tesla
|09:26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|22.12.25
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|19.12.25
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|03.12.25
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|01.12.25
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
