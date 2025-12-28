DAX 24.267 -0,3%ESt50 5.740 -0,1%MSCI World 4.471 -0,1%Top 10 Crypto 11,79 +6,5%Nas 23.593 -0,1%Bitcoin 75.821 +1,7%Euro 1,1774 +0,0%Öl 61,45 +1,1%Gold 4.461 -1,6%
Tesla Aktie

399,40 EUR -15,60 EUR -3,76 %
STU
469,58 USD -14,77 USD -3,05 %
nachbörslich
BTT
Marktkap. 1,34 Bio. EUR

KGV 198,13 Div. Rendite 0,00%
WKN A1CX3T

ISIN US88160R1014

Symbol TSLA

RBC Capital Markets

Tesla Outperform

09:26 Uhr
Tesla Outperform
Tesla
399,40 EUR -15,60 EUR -3,76%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Tesla vor Auslieferungszahlen zum vierten Geschäftsquartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 500 US-Dollar belassen. Er rechne mit 447.000 ausgelieferten Fahrzeugen, schrieb Tom Narayan in einer am Montag vorliegenden Studie. Damit liege er über einer Konsensschätzung von 433.000 Fahrzeugen, aber leicht unter einer anderen Markterwartung von 449.000 Farhzeugen. Der Hersteller von Elektroautos dürfte die Zahlen in den kommenden zwei Wochen veröffentlichen./rob/bek/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.12.2025 / 11:30 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.12.2025 / 11:30 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Unternehmen:
Tesla		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
$ 500,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 475,19		 Abst. Kursziel*:
5,22%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 469,58		 Abst. Kursziel aktuell:
6,48%
Analyst Name:
Tom Narayan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 335,29

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Tesla

09:26 Tesla Outperform RBC Capital Markets
22.12.25 Tesla Outperform RBC Capital Markets
19.12.25 Tesla Buy Deutsche Bank AG
03.12.25 Tesla Equal Weight Barclays Capital
01.12.25 Tesla Equal Weight Barclays Capital
