Airbus Aktie
Marktkap. 152,32 Mrd. EURKGV 28,89 Div. Rendite 1,29%
WKN 938914
ISIN NL0000235190
Symbol EADSF
Airbus SE Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Airbus auf "Outperform" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen. Mit Blick auf das Jahr 2026 seien die Nachfrage-Aussichten für den gesamten Luftfahrt- und Verteidigungssektor weiterhin sehr gut, schrieb Ken Herbert in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Er glaubt aber, dass Anleger zunehmend selektiv bei der Auswahl ihrer Sektorwerte sein werden und die übergeordneten Themen weiterhin die Debatte bestimmen./edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 23:00 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 23:00 / EDT
Zusammenfassung: Airbus Outperform
|Unternehmen:
Airbus SE
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
240,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
191,52 €
|Abst. Kursziel*:
25,31%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
191,86 €
|Abst. Kursziel aktuell:
25,09%
|
Analyst Name:
Ken Herbert
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
233,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Airbus SE
|14:21
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|16.12.25
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|10.12.25
|Airbus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|08.12.25
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
