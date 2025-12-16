DAX 24.060 +0,4%ESt50 5.712 +0,5%MSCI World 4.354 +0,1%Top 10 Crypto 11,72 +5,2%Nas 22.693 -1,8%Bitcoin 75.163 +2,6%Euro 1,1753 +0,1%Öl 59,97 -1,1%Gold 4.342 +0,1%
Heute im Fokus
Nach EZB-Zinsentscheid: DAX etwas höher -- Rheinmetall konzentriert sich auf Rüstung -- Oracle stürzt nach KI-Projekt-Streit ab -- Micron, Plug Power, TMTG, D-Wave, Canopy, TUI im Fokus
Top News
D-Wave, IonQ & Co. im Fokus: Diese Quantencomputer-Aktien könnten 2026 erneut anziehen D-Wave, IonQ & Co. im Fokus: Diese Quantencomputer-Aktien könnten 2026 erneut anziehen
TMTG-Aktie +27%: Trump Media steigt mit Milliardenübernahme ins Nuklear-Business ein TMTG-Aktie +27%: Trump Media steigt mit Milliardenübernahme ins Nuklear-Business ein
Airbus Aktie

Airbus Aktien-Sparplan
191,86 EUR +2,58 EUR +1,36 %
STU
191,52 EUR +0,88 EUR +0,46 %
GVIE
Marktkap. 152,32 Mrd. EUR

KGV 28,89 Div. Rendite 1,29%
WKN 938914

ISIN NL0000235190

Symbol EADSF

Airbus SE Outperform

14:21 Uhr
Airbus SE Outperform
Airbus SE
191,86 EUR 2,58 EUR 1,36%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Airbus auf "Outperform" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen. Mit Blick auf das Jahr 2026 seien die Nachfrage-Aussichten für den gesamten Luftfahrt- und Verteidigungssektor weiterhin sehr gut, schrieb Ken Herbert in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Er glaubt aber, dass Anleger zunehmend selektiv bei der Auswahl ihrer Sektorwerte sein werden und die übergeordneten Themen weiterhin die Debatte bestimmen./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 23:00 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 23:00 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Airbus

Zusammenfassung: Airbus Outperform

Unternehmen:
Airbus SE		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
240,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
191,52 €		 Abst. Kursziel*:
25,31%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
191,86 €		 Abst. Kursziel aktuell:
25,09%
Analyst Name:
Ken Herbert 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
233,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Airbus SE

14:21 Airbus Outperform RBC Capital Markets
16.12.25 Airbus Overweight Barclays Capital
10.12.25 Airbus Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.12.25 Airbus Outperform RBC Capital Markets
08.12.25 Airbus Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Airbus SE

Dow Jones Modernisierung Airbus-Aktie im Plus: Spanien bestellt 100 Hubschrauber - auch China Airlines mit Bestellung Airbus-Aktie im Plus: Spanien bestellt 100 Hubschrauber - auch China Airlines mit Bestellung
finanzen.net RBC Capital Markets beurteilt Airbus SE-Aktie mit Outperform
Dow Jones Airbus erhält Auftrag über fünf A350-1000 von China Airlines
finanzen.net Pluszeichen in Paris: CAC 40-Börsianer greifen zu
finanzen.net Airbus SE Aktie News: Airbus SE am Mittag stärker
finanzen.net Verluste in Frankfurt: DAX beginnt Handel im Minus
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX legt zum Start des Donnerstagshandels zu
finanzen.net Gewinne in Paris: CAC 40 zum Handelsstart im Plus
finanzen.net Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 zum Start des Donnerstagshandels leichter
Korea Times Spain to buy 100 military helicopters from Airbus
RTE.ie Airbus delivered about 30 jets in first-half December
EQS Group EQS-Adhoc: Airbus SE: Airbus reports share buybacks for week starting 8 December 2025
Zacks Airbus Completes Acquisition of Spirit AeroSystems' Industrial Assets
Business Times Airbus CEO concedes likely defeat to Boeing in order race this year
Business Times Air India admits compliance culture needs overhaul after flying Airbus without permit
Benzinga Boeing Delivers Fewer Jets In November While Airbus Flies Past
EQS Group EQS-Adhoc: Airbus SE: Airbus reports share buybacks for week starting 1 December 2025
RSS Feed
Airbus SE zu myNews hinzufügen