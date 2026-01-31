DAX 24.724 +0,8%ESt50 5.971 +0,4%MSCI World 4.520 -0,2%Top 10 Crypto 9,9765 +0,2%Nas 23.462 -0,9%Bitcoin 65.649 +1,1%Euro 1,1838 -0,1%Öl 65,95 -6,7%Gold 4.772 -1,9%
Sartorius vz. Aktie

232,50 EUR -3,20 EUR -1,36 %
STU
Marktkap. 14,47 Mrd. EUR

KGV 176,71 Div. Rendite 0,34%
WKN 716563

ISIN DE0007165631

Symbol SUVPF

UBS AG

Sartorius vz Neutral

13:41 Uhr
Sartorius vz Neutral
Sartorius AG Vz.
232,50 EUR -3,20 EUR -1,36%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Sartorius mit einem Kursziel von 230 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Matthew Weston gab den Anlegern am Freitagabend einige Aspekte an die Hand, auf die im Zuge der Quartalsbilanz zu achten sei. Die Resultate von Thermo Fisher Scientific und Danaher sprächen derweil für gute Bioprecessing-Resultate. Letztlich richteten sich bei Sartorius allerdings bereits alle Augen auf den Kapitalmarkttag Mitte März./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 17:24 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Sartorius vz. Neutral

Unternehmen:
Sartorius AG Vz.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
230,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
233,00 €		 Abst. Kursziel*:
-1,29%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
232,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-1,08%
Analyst Name:
Matthew Weston 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
269,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

