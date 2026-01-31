DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie
Marktkap. 51,21 Mrd. EURKGV 11,89 Div. Rendite 5,44%
WKN 555200
ISIN DE0005552004
Symbol DPSTF
DHL Group (ex Deutsche Post) Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 43 Euro auf "Equal Weight" belassen. Für das vierte Quartal liegt Marco Limite mit seinen Schätzungen etwas über den Markterwartungen und für 2026 im Rahmen dieser. Kostensenkungen blieben im Fokus bei gedämpfter Konjunktur, die 2026 leicht enttäuschen könnten. Es gebe aber auch Argumente für die Bullen: So habe der Logistiker einen verstärkten Fokus auf kostenbewusstes Wachstum. Die Jahreshauptversammlung könnte zudem zu einer Neubewertung führen, hieß es in der Barclays-Einschätzung vom Freitag./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 18:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Oliver-Marc Steffen / Shutterstock.com
Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Equal Weight
|Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
43,00 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
47,31 €
|Abst. Kursziel*:
-9,11%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
47,28 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-9,05%
|
Analyst Name:
Marco Limite
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
45,87 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|10:26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Equal Weight
|Barclays Capital
|08:26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.01.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
|Bernstein Research
|27.01.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.01.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
|Bernstein Research
|10:26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Equal Weight
|Barclays Capital
|08:26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.01.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
|Bernstein Research
|27.01.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.01.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
|Bernstein Research
|08:26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.01.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.12.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|10:26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Equal Weight
|Barclays Capital
|28.01.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
|Bernstein Research
|22.01.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
|Bernstein Research
|21.01.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
|Bernstein Research
|15.01.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
|Bernstein Research