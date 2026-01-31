DAX 24.570 +0,1%ESt50 5.936 -0,2%MSCI World 4.520 -0,2%Top 10 Crypto 9,8700 -0,9%Nas 23.462 -0,9%Bitcoin 65.396 +0,7%Euro 1,1867 +0,1%Öl 66,22 -6,3%Gold 4.714 -3,1%
BayWa-Aktie gewinnt: Aufsichtsräte weichen Druck von Eigentümern und Aktionären - Rukwied bleibt
Intesa-Aktie büsst an Wert ein: Bank will bis 2029 mit Abbau von 6.100 Stellen Kosten senken
DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie

47,28 EUR +0,13 EUR +0,28 %
STU
Marktkap. 51,21 Mrd. EUR

KGV 11,89 Div. Rendite 5,44%
WKN 555200

ISIN DE0005552004

Symbol DPSTF

Barclays Capital

DHL Group (ex Deutsche Post) Equal Weight

10:26 Uhr
DHL Group (ex Deutsche Post) Equal Weight
DHL Group (ex Deutsche Post)
47,28 EUR 0,13 EUR 0,28%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 43 Euro auf "Equal Weight" belassen. Für das vierte Quartal liegt Marco Limite mit seinen Schätzungen etwas über den Markterwartungen und für 2026 im Rahmen dieser. Kostensenkungen blieben im Fokus bei gedämpfter Konjunktur, die 2026 leicht enttäuschen könnten. Es gebe aber auch Argumente für die Bullen: So habe der Logistiker einen verstärkten Fokus auf kostenbewusstes Wachstum. Die Jahreshauptversammlung könnte zudem zu einer Neubewertung führen, hieß es in der Barclays-Einschätzung vom Freitag./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 18:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Equal Weight

Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
43,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
47,31 €		 Abst. Kursziel*:
-9,11%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
47,28 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-9,05%
Analyst Name:
Marco Limite 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
45,87 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)

10:26 DHL Group (ex Deutsche Post) Equal Weight Barclays Capital
08:26 DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.01.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform Bernstein Research
27.01.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.01.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)

DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: Equal Weight-Bewertung durch Barclays Capital
finanzen.net DAX 40-Wert DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in DHL Group (ex Deutsche Post) von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) verbilligt sich am Vormittag
finanzen.net DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: Was Analysten von DHL Group (ex Deutsche Post) erwarten
finanzen.net DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) zeigt sich am Freitagnachmittag fester
finanzen.net DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittag mit Aufschlag
finanzen.net Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 schlussendlich schwächer
finanzen.net Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 bewegt sich nachmittags im Plus
finanzen.net Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50-Anleger greifen am Donnerstagmittag zu
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information
Zacks Western Union Ties Up With Deutsche Post to Broaden Germany Reach
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information
