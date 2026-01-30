DAX24.539 +0,9%Est505.948 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,48 -2,8%Nas23.462 -0,9%Bitcoin66.397 ±-0,0%Euro1,1861 ±0,0%Öl70,69 -0,2%Gold4.865 -9,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Microsoft 870747 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 CSG Group A420X0 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 DroneShield A2DMAA adidas A1EWWW
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht fester ins Wochenende -- US-Börsen letztlich in Rot -- Apple steigert Umsatz und Gewinn -- BioNTech, Rüstungsaktien, Tesla, adidas, ASTA Energy, Novo Nordisk, NVIDIA, Gold und Silber im Fokus
Top News
KW 5: Die Gewinner und Verlierer der MDAX-Aktien der vergangenen Woche KW 5: Die Gewinner und Verlierer der MDAX-Aktien der vergangenen Woche
Bilanzen & Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison Bilanzen & Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Pakete weg, Internet lahm: Mehr Ärger landet bei Schlichtern

01.02.26 10:15 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Amazon
201,95 EUR 1,40 EUR 0,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Telekom AG
28,14 EUR 0,59 EUR 2,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
DHL Group (ex Deutsche Post)
47,39 EUR 0,33 EUR 0,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Vodafone Group PLC
1,23 EUR 0,01 EUR 0,98%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

BONN (dpa-AFX) - Aus Ärger über verloren gegangene Pakete oder klappriges Internet wenden sich immer mehr Bundesbürger an eine Aufsichtsbehörde, damit diese schlichtend eingreift. Wie die Bundesnetzagentur mitteilte, gingen im vergangenen Jahr 4.805 Anträge auf Schlichtung im Bereich Postdienste ein. Das war den Angaben zufolge etwa ein Viertel mehr als ein Jahr zuvor, als es 3.821 Anträge gewesen waren. Nur ein Teil davon wurde als zulässig gewertet. Schon 2024 hatte es einen deutlichen Anstieg der Anträge von Verbrauchern gegeben. Bei der separaten Schlichtungsstelle Telekommunikation gingen 2025 ebenfalls deutlich mehr Schlichtungsanträge ein.

Wer­bung

In drei Vierteln der Fälle der Post-Schlichtungsstelle geht es um Beanstandungen bei der Paketzustellung, beim Rest um Päckchen, Einschreiben, Briefe und anderes. Meistens wird über verloren gegangene Sendungen gestritten, in einem Fünftel der Anträge geht es um Beschädigungen.

Viele Schlichtungsversuche bringen nichts

Schlichtungen können beantragt werden, wenn man Streit mit einer Firma hat und nicht weiterkommt. Die Einflussmöglichkeit der Bundesnetzagentur ist aber begrenzt, sie agiert nur als Schlichter - häufig verlaufen die Verfahren im Sande. Die Firmen müssen an den Schlichtungsverfahren zwar teilnehmen, sie können aber einfach Nein sagen und auf ihrer Sicht der Dinge beharren. Von den 2.199 zulässigen Post-Schlichtungsanträgen, die im vergangenen Jahr abschließend bearbeitet wurden, wurde bei 823 eine Einigung erreicht.

Um welche Firmen genau es bei den Schlichtungen geht, darf die Netzagentur aus rechtlichen Gründen nicht veröffentlichen. Bei den separaten Beschwerden, deren Anzahl zuletzt auf einen Höchstwert gestiegen ist, liegt der Anteil des Marktführers DHL/Deutsche Post bei rund 90 Prozent. Vermutlich ist der Anteil bei den Schlichtungsverfahren niedriger. Im Jahr 2023 hatte der DHL-Anteil an den Schlichtungsanträgen bei 80 Prozent gelegen, danach sah die Netzagentur von einer Veröffentlichung dieses Anteils ab.

Wer­bung

Am deutschen Paketmarkt liegt der DHL-Marktanteil (DHL Group (ex Deutsche Post)) bei mehr als 40 Prozent und am Briefmarkt bei circa 85 Prozent. DHL tritt im inländischen Briefgeschäft als Deutsche Post auf. Zu den DHL-Konkurrenten am Briefmarkt gehören Hermes, DPD, GLS und Amazon, das einen Teil seiner Waren selbst zustellt.

Der Verband BPEX, der die DHL-Konkurrenten vertritt, sieht den Anstieg der Schlichtungsanträge vor allem als Folge der gestiegenen Bekanntheit des Verfahrens. Zudem verwies der Verband darauf, dass der Anteil der Schlichtungen an den mehr als vier Milliarden Paketsendungen, die 2025 in Deutschland zugestellt wurden, nur "ein äußerst kleiner Bruchteil" sei. "Auf mehr als eine Million zugestellte Pakete kommt rechnerisch nicht einmal ein Schlichtungsantrag." Die Firmen nähmen aber jede Beschwerde ernst und investierten auch in die Qualitätssicherung. Der Marktführer DHL wollte sich auf Anfrage nicht zu dem Anstieg der Schlichtungsanträge äußern.

Streit über Internetverträge

Für Frust sorgen auch Internetanbieter. Bei der ebenfalls bei der Bundesnetzagentur angesiedelten Schlichtungsstelle Telekommunikation gingen im vergangenen Jahr 5.524 Anträge auf Schlichtung ein, im Vergleich zu 2024 hat sich diese Anzahl mehr als verdoppelt. Hierbei ging es um Vertragsinhalte, technische Störungen, Rechnungsbeanstandungen, zu langsames Internet und andere Ärgernisse. Im vergangenen Jahr führten im Bereich Telekommunikation 1.274 Schlichtungsfälle zu einer Einigung./wdw/DP/zb

In eigener Sache

Übrigens: Amazon und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Amazon

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Deutsche Telekom AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Deutsche Telekom AG

DatumRatingAnalyst
29.01.2026Deutsche Telekom OverweightBarclays Capital
27.01.2026Deutsche Telekom BuyUBS AG
21.01.2026Deutsche Telekom OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.01.2026Deutsche Telekom OverweightBarclays Capital
13.01.2026Deutsche Telekom BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
29.01.2026Deutsche Telekom OverweightBarclays Capital
27.01.2026Deutsche Telekom BuyUBS AG
21.01.2026Deutsche Telekom OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.01.2026Deutsche Telekom OverweightBarclays Capital
13.01.2026Deutsche Telekom BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
26.11.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
14.11.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
14.10.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
10.10.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
10.09.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
30.03.2020Deutsche Telekom UnderweightBarclays Capital
18.03.2020Deutsche Telekom UnderweightBarclays Capital
04.03.2020Deutsche Telekom UnderweightBarclays Capital
20.02.2020Deutsche Telekom verkaufenBarclays Capital
19.02.2020Deutsche Telekom UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Deutsche Telekom AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen