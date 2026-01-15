Deutsche Telekom Aktie
Marktkap. 137,75 Mrd. EURKGV 12,73 Div. Rendite 3,12%
WKN 555750
ISIN DE0005557508
Symbol DTEGF
Deutsche Telekom Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Overweight" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Maurice Patrick berichtete in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie von Gesprächen mit Vertretern der großen deutschen Telekommunikationsunternehmen. Er habe den Eindruck gewonnen, dass sich der Wettbewerbsdruck im vierten Quartal nicht erhöht hat. Er sieht erste Anzeichen, dass dieser 2026 nachlassen könnte. Eine Konsolidierung innerhalb des Marktes sei durchaus möglich, doch ein Zeitpunkt dafür bleibe ungewiss. Bei der Telekom sei sein Vertrauen in eine Erholung am deutschen Markt gestärkt worden./tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 19:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Deutsche Telekom AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
40,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
27,70 €
|Abst. Kursziel*:
44,40%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
27,76 €
|Abst. Kursziel aktuell:
44,09%
|
Analyst Name:
Maurice Patrick
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
38,15 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Deutsche Telekom AG
|10:41
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|13.01.26
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|05.01.26
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|11.12.25
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|11.12.25
|Deutsche Telekom Outperform
|Bernstein Research
|10:41
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|13.01.26
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|05.01.26
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|11.12.25
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|11.12.25
|Deutsche Telekom Outperform
|Bernstein Research
|10:41
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|13.01.26
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|05.01.26
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|11.12.25
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|11.12.25
|Deutsche Telekom Outperform
|Bernstein Research
|30.03.20
|Deutsche Telekom Underweight
|Barclays Capital
|18.03.20
|Deutsche Telekom Underweight
|Barclays Capital
|04.03.20
|Deutsche Telekom Underweight
|Barclays Capital
|20.02.20
|Deutsche Telekom verkaufen
|Barclays Capital
|19.02.20
|Deutsche Telekom Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.11.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|14.11.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|14.10.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|10.10.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|10.09.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG