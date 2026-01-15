DAX 25.320 -0,1%ESt50 6.024 -0,3%MSCI World 4.519 +0,0%Top 10 Crypto 12,83 -1,5%Nas 23.530 +0,3%Bitcoin 82.131 -0,2%Euro 1,1613 +0,0%Öl 64,43 +0,9%Gold 4.609 -0,2%
KlöCo-Aktie gewinnt zweistellig: US-Gigant Worthington plant Milliarden-Übernahme
DAX nach starkem Jahresstart auf Richtungssuche: Kleine Verluste zum Wochenausklang
Profil

Deutsche Telekom Aktie

Marktkap. 137,75 Mrd. EUR

KGV 12,73 Div. Rendite 3,12%
WKN 555750

ISIN DE0005557508

Symbol DTEGF

Deutsche Telekom AG
27,76 EUR -0,10 EUR -0,36%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Overweight" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Maurice Patrick berichtete in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie von Gesprächen mit Vertretern der großen deutschen Telekommunikationsunternehmen. Er habe den Eindruck gewonnen, dass sich der Wettbewerbsdruck im vierten Quartal nicht erhöht hat. Er sieht erste Anzeichen, dass dieser 2026 nachlassen könnte. Eine Konsolidierung innerhalb des Marktes sei durchaus möglich, doch ein Zeitpunkt dafür bleibe ungewiss. Bei der Telekom sei sein Vertrauen in eine Erholung am deutschen Markt gestärkt worden./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 19:40 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Deutsche Telekom AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
40,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
27,70 €		 Abst. Kursziel*:
44,40%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
27,76 €		 Abst. Kursziel aktuell:
44,09%
Analyst Name:
Maurice Patrick 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
38,15 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Deutsche Telekom AG

10:41 Deutsche Telekom Overweight Barclays Capital
13.01.26 Deutsche Telekom Buy UBS AG
05.01.26 Deutsche Telekom Buy UBS AG
11.12.25 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
11.12.25 Deutsche Telekom Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

