DAX24.875 -0,1%Est505.942 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,47 -2,5%Nas23.501 +0,3%Bitcoin74.064 +1,5%Euro1,1847 -0,3%Öl65,98 -0,5%Gold5.087 +2,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 CSG Group A420X0 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 NVIDIA 918422 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 RENK RENK73 BASF BASF11 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 adidas A1EWWW Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Gold auf Rekordhoch -- Trump droht Kanada mit 100-Prozent-Zöllen -- VW-Chef hält US-Werk für Audi wegen Zöllen für nicht finanzierbar -- Meta im Fokus
Top News
SFC Energy: Das Comeback ist angelaufen SFC Energy: Das Comeback ist angelaufen
Aktien von Meta und Co. im Fokus: Social-Media-Verbot bis zum. 15 Lebensjahr in Frankreich? Aktien von Meta und Co. im Fokus: Social-Media-Verbot bis zum. 15 Lebensjahr in Frankreich?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Unser ETF-Compass 2026: Die wichtigsten Trends für ETF-Anleger in diesem Jahr. Hier geht's zur Übersicht.
Abwärtstrend bleibt

Deutsche Telekom-Aktie tiefer: 52-Wochen-Tief bleibt in Sichtweite

26.01.26 13:18 Uhr
Analysten bullish, Aktie bärisch - Deutsche Telekom-Aktie taumelt in Richtung 52-Wochen-Tief | finanzen.net

Die Deutsche Telekom-Aktie kann den Abwärtstrend nicht stoppen. Auch am Montag geht es für den Anteilsschein erneut abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Telekom AG
27,04 EUR 0,05 EUR 0,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
T-Mobile US
158,12 EUR 1,92 EUR 1,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Deutsche-Telekom-Aktie nahe am 52-Wochen-Tief
• T-Mobile-US-Kurs schwach, Analysten bleiben dennoch optimistisch
• Kursziele liegen deutlich über dem aktuellen Marktniveau

Wer­bung

0,15 Prozent verliert die Aktie der Deutschen Telekom im XETRA-Handel. Damit kostet der Titel rund 27,02 Euro und fällt erneut in Richtung seines 52-Wochen-Tiefs, das bei 25,99 Euro liegt.

Schwache Aktienperformance

Seit Jahresbeginn haben Anleger ein Minus von 2,75 Prozent in ihren Depots, auf Sicht der letzten zwölf Monate ging es sogar um 9,76 Prozent abwärts. Von den Kurshöhen von rund 36 Euro, die noch im März 2025 zu sehen waren, ist die Aktie zwischenzeitlich weit entfernt.

US-Tochter als Belastungsfaktor?

Das Kerngeschäft des DAX-Unternehmens umfasst in Deutschland rund 40 Prozent der Einnahmen aus fester Mobilfunkdominanz (über 50 Mio. Kunden) und Glasfaser-Ausbau. International glänzt die US-Tochter T-Mobile US mit aggressivem Wachstum in 5G und Prepaid-Tarifen, was den Großteil des Gewinnanstiegs treibt. Doch ausgerechnet hier dürfte einer der Gründe für die schwache Kursperformance der Deutsche Telekom-Aktie zu finden sein, denn die US-Tochter hat seit Jahresbeginn bereits 8,38 Prozent an Wert verloren und liegt auf Zwölfmonatssicht an der NASDAQ sogar satte 16 Prozent im Minus.

Wer­bung

Analysten gehen nicht mit Kursentwicklung konform

Für die Analystengemeinde ist dies aber offenbar kein Grund, ihre Bewertungen für die Aktie der Deutschen Telekom nach unten anzupassen. Sowohl die UBS, als auch Barclays und JPMorgan halten an ihren Kaufempfehlungen für die Aktie fest. Und auch ihre Kursziele liegen deutlich über dem aktuellen Kursniveau: Die Analysten der Schweizer Großbank trauen dem Anteilsschein bis zu 35,70 Euro zu und bewerten die Aussichten im europäischen Telekomsektor weiterhin als gut.

Die britische Investmentbank Barclays hat sogar ein Kursziel von 40 Euro vergeben - man habe nach Gesprächen mit Vertretern der großen deutschen Telekommunikationsunternehmenden den Eindruck gewonnen, dass sich der Wettbewerbsdruck im vierten Quartal nicht erhöht habe und sehe sogar erste Anzeichen, dass dieser 2026 nachlassen könnte.

Bei JPMorgan ist man mit einem Kursziel von 39 Euro für die Kursentwicklung der Aktie ebenso deutlich zuversichtlicher als die Anleger, hier blieb das "Overweight"-Rating zuletzt bestehen.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: T-Mobile US und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Telekom

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Telekom

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com, Cineberg / Shutterstock.com

Nachrichten zu Deutsche Telekom AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Deutsche Telekom AG

DatumRatingAnalyst
21.01.2026Deutsche Telekom OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.01.2026Deutsche Telekom OverweightBarclays Capital
13.01.2026Deutsche Telekom BuyUBS AG
05.01.2026Deutsche Telekom BuyUBS AG
11.12.2025Deutsche Telekom BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
21.01.2026Deutsche Telekom OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.01.2026Deutsche Telekom OverweightBarclays Capital
13.01.2026Deutsche Telekom BuyUBS AG
05.01.2026Deutsche Telekom BuyUBS AG
11.12.2025Deutsche Telekom BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
26.11.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
14.11.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
14.10.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
10.10.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
10.09.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
30.03.2020Deutsche Telekom UnderweightBarclays Capital
18.03.2020Deutsche Telekom UnderweightBarclays Capital
04.03.2020Deutsche Telekom UnderweightBarclays Capital
20.02.2020Deutsche Telekom verkaufenBarclays Capital
19.02.2020Deutsche Telekom UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Deutsche Telekom AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen