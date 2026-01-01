DAX 24.679 +0,6%ESt50 5.889 +0,7%MSCI World 4.448 +0,1%Top 10 Crypto 12,43 -5,3%Nas 23.236 +0,0%Bitcoin 79.655 +2,0%Euro 1,1682 -0,3%Öl 60,92 +0,2%Gold 4.418 +2,0%
Rohstoffkurse am Mittag
SAP-Aktie nach 52-Wochen-Tief im Plus: Warum der Softwareriese 2026 vor einer entscheidenden Phase steht
Deutsche Telekom Aktie

Marktkap. 136,33 Mrd. EUR

KGV 12,73 Div. Rendite 3,12%
WKN 555750

ISIN DE0005557508

UBS AG

Deutsche Telekom Buy

12:16 Uhr
Deutsche Telekom Buy
Deutsche Telekom AG
27,45 EUR -0,40 EUR -1,44%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Buy" belassen und ein Kursziel von 35,70 Euro genannt. Die jüngste Quartalsbetrachtung der Preise für Mobiltelefonie und Breitband-Anschlüsse zeigten durchwachsene Trends, wenngleich beim Mobilfunk das Schlimmste in Sachen Preiskampf überstanden sein dürfte, schrieb Polo Tang in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie./mis/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 13:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 13:08 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Deutsche Telekom Buy

Unternehmen:
Deutsche Telekom AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
35,70 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
27,64 €		 Abst. Kursziel*:
29,16%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
27,45 €		 Abst. Kursziel aktuell:
30,05%
Analyst Name:
Polo Tang 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
37,78 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Deutsche Telekom AG

12:16 Deutsche Telekom Buy UBS AG
11.12.25 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
11.12.25 Deutsche Telekom Outperform Bernstein Research
28.11.25 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.11.25 Deutsche Telekom Outperform Bernstein Research
