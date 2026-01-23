DAX24.901 +0,2%Est505.948 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,77 -1,4%Nas23.501 +0,3%Bitcoin75.446 -0,2%Euro1,1823 ±0,0%Öl65,88 +2,3%Gold4.982 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
CSG Group A420X0 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 Bayer BAY001 Intel 855681 adidas A1EWWW DroneShield A2DMAA BioNTech (ADRs) A2PSR2 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 BASF BASF11 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen schlossen uneinheitlich -- DAX geht etwas höher ins Wochenende -- CSG mit Mega-IPO -- Intel, Microsoft, Lufthansa, Plug Power, VW, DroneShield, Rüstungsaktien, Alibaba, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Berkshire Hathaway-Aktie: Nach Buffett-Rücktritt - öffnet sich das Unternehmen jetzt für Bitcoin? Berkshire Hathaway-Aktie: Nach Buffett-Rücktritt - öffnet sich das Unternehmen jetzt für Bitcoin?
Psychofalle Börse: Warum der Recency Bias Anleger teuer zu stehen kommen kann Psychofalle Börse: Warum der Recency Bias Anleger teuer zu stehen kommen kann
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Alle Infos zum neuen Login auf finanzen.net

WDH: Notrufsystem eCall startet mit moderner Mobilfunktechnik

24.01.26 17:57 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
1&1 AG
25,80 EUR 0,60 EUR 2,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Telekom AG
26,99 EUR -0,04 EUR -0,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
United Internet AG
28,42 EUR 0,14 EUR 0,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Vodafone Group PLC
1,20 EUR 0,01 EUR 0,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

(Im 2. Satz wurde das Komma zwischen Mobilfunknetzbetreiber und Vodafone entfernt.)

BERLIN (dpa-AFX) - Das automatische Notrufsystem eCall für Kraftfahrzeuge wird auf moderne Mobilfunktechnik umgestellt. Die deutschen Mobilfunknetzbetreiber Vodafone (Vodafone Group), Deutsche Telekom und O2 Telefónica haben das neue Notrufsystem "Next Generation Emergency Call" (NG eCall) in ihren Netzen gestartet.

Wer­bung

Die neue Variante des Notrufsystems setzt nicht mehr auf die rund 40 Jahre alte Mobilfunktechnik 2G (GSM) auf, sondern verwendet die aktuellen Standards 4G (LTE) und perspektivisch auch die fünfte Mobilfunkgeneration 5G.

Das eCall-System ist ein europaweites, automatisches Notrufsystem in Kraftfahrzeugen, dessen Hauptziel es ist, die Zeit zwischen einem Unfall und dem Eintreffen der Rettungskräfte drastisch zu verkürzen. Seit dem 31. März 2018 ist es in der EU für alle neu zugelassenen Fahrzeugmodellreihen Pflicht.

Automatischer Notruf bei Unfall

Wenn die Sensoren im Auto einen schweren Aufprall registrieren - wenn etwa die Airbags oder Gurtstraffer auslösen - aktiviert sich das eCall-System selbstständig. Bei Parkremplern passiert dagegen nichts. Der Notruf funktioniert auch dann, wenn der Fahrer bewusstlos ist.

Wer­bung

Er kann auch manuell über einen SOS-Knopf in der Dachkonsole ausgelöst werden, wenn etwa eine Person im Fahrzeug einen Herzinfarkt erleidet oder die Insassen Zeuge eines schweren Unfalls werden.

Das alte System war äußerst begrenzt und konnte nur ein winziges Datenpaket von 140 Byte senden. NG eCall hebt diese Beschränkung auf. Künftig können umfangreichere Unfall-Daten übertragen werden, also nicht nur Standort und Uhrzeit, sondern wesentlich detailliertere Informationen, zum Beispiel welche Sensoren genau ausgelöst haben oder wie hoch die Aufprallgeschwindigkeit war.

Beim Unfall zählt jede Sekunde

NG eCall bietet auch einen schnelleren Verbindungsaufbau: Während es im 2G-Netz oft mehrere Sekunden dauert, bis es klingelt, steht die Verbindung über 4G/5G fast augenblicklich.

Wer­bung

Die EU-Kommission schätzt, dass Rettungskräfte durch eCall nur halb so lang zum Unfallort brauchen, als wenn sie auf herkömmliche Weise alarmiert werden. Wenn erst einmal die meisten Autos damit ausgestattet sind, erwartet die EU jährlich rund 2.500 weniger Verkehrstote.

"Sicherheitsgewinn für Verbraucher"

Die Einführung des neuen Fahrzeugnotrufs sei ein Sicherheitsgewinn für Verbraucher, die hierzulande auf den Straßen unterwegs sind, sagte Mallik Rao, Technik- und Geschäftskundenvorstand von o2 Telefónica. Marc Hölzer, Bereichsleiter Netz-Entwicklung bei Vodafone betonte: "Rettungskräfte erhalten künftig schneller als bisher einen umfassenden Überblick über das Unfallgeschehen und können Rettungsmaßnahmen noch zielgerichteter einleiten." "Im Notfall sind die Mobilfunknetze für ihre Kundinnen und Kunden da", sagte Alexander Jenbar, Technikchef der Telekom Deutschland.

Der vierte deutsche Mobilfunk Netzbetreiber, 1&1, wird das neue Notrufsystem noch nicht anbieten, da er bislang mit keinem Automobilhersteller einen Vertrag für Flotten-SIM-Karten hat. "Sobald sich entsprechende Partnerschaften ergeben, wird 1&1 ebenfalls NG eCall implementieren."

Das bestehende eCall-System wird weiterhin in Betrieb bleiben, um Fahrzeuge zu unterstützen, die noch mit alter Mobilfunktechnik ausgestattet sind./chd/DP/zb

Ausgewählte Hebelprodukte auf 1&1

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf 1&1

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Deutsche Telekom AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Deutsche Telekom AG

DatumRatingAnalyst
21.01.2026Deutsche Telekom OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.01.2026Deutsche Telekom OverweightBarclays Capital
13.01.2026Deutsche Telekom BuyUBS AG
05.01.2026Deutsche Telekom BuyUBS AG
11.12.2025Deutsche Telekom BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
21.01.2026Deutsche Telekom OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.01.2026Deutsche Telekom OverweightBarclays Capital
13.01.2026Deutsche Telekom BuyUBS AG
05.01.2026Deutsche Telekom BuyUBS AG
11.12.2025Deutsche Telekom BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
26.11.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
14.11.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
14.10.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
10.10.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
10.09.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
30.03.2020Deutsche Telekom UnderweightBarclays Capital
18.03.2020Deutsche Telekom UnderweightBarclays Capital
04.03.2020Deutsche Telekom UnderweightBarclays Capital
20.02.2020Deutsche Telekom verkaufenBarclays Capital
19.02.2020Deutsche Telekom UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Deutsche Telekom AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen