DAX24.959 -1,3%Est505.926 -1,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,63 -2,7%Nas23.515 -0,1%Bitcoin79.434 -0,1%Euro1,1646 ±-0,0%Öl63,97 -0,3%Gold4.670 ±-0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Zolldrohungen im Grönland-Streit: DAX schließt unter 25.000 Punkten -- US-Börsen im Feiertag -- adidas, SAP, DroneShield, Rüstungsaktien, Novo Nordisk, D-Wave, NVIDIA, Alphabet, Bayer im Fokus
Top News
Universal Music- und NVIDIA-Aktie: Kooperation für "verantwortungsbewusste KI" Universal Music- und NVIDIA-Aktie: Kooperation für "verantwortungsbewusste KI"
Gold, Silber & Kupfer mit Preissprung Ende 2025 - So könnte es 2026 weitergehen Gold, Silber & Kupfer mit Preissprung Ende 2025 - So könnte es 2026 weitergehen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Ende einer Ära

Berkshire Hathaway-Aktie: Nach Buffett-Rücktritt - öffnet sich das Unternehmen jetzt für Bitcoin?

20.01.26 03:07 Uhr
NYSE-Titel Berkshire Hathaway-Aktie: Wird Bitcoin jetzt Teil der Investmentstrategie nach Buffetts Rücktritt? | finanzen.net

Mit Warren Buffetts Rücktritt könnte bei Berkshire Hathaway eine neue Ära beginnen - und es stellt sich die Frage, ob der Investmentkonzern künftig auch in Kryptowährungen wie Bitcoin investieren wird.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Berkshire Hathaway Inc. B
417,80 EUR -7,20 EUR -1,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Nu Holdings
14,01 EUR -0,09 EUR -0,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rohstoffe
Goldpreis
4.668,34 USD -2,65 USD -0,06%
News
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
73.753,1559 CHF -86,1207 CHF -0,12%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
79.434,3308 EUR -74,2979 EUR -0,09%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
68.902,1563 GBP -70,3650 GBP -0,10%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
14.615.943,8798 JPY -22.228,6218 JPY -0,15%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
92.498,6560 USD -41,0430 USD -0,04%
Charts|News
CHF/BTC (Schweizer Franken-Bitcoin)
0,0000 BTC 0,0000 BTC 0,14%
Charts|News
EUR/BTC (Euro-Bitcoin)
0,0000 BTC 0,0000 BTC 0,07%
Charts|News
EUR/USD (Euro-US-Dollar)
1,1646 USD -0,0003 USD -0,02%
Charts|News
GBP/BTC (Britische Pfund-Bitcoin)
0,0000 BTC 0,0000 BTC 0,09%
Charts|News
JPY/BTC (Japanischer Yen-Bitcoin)
0,0000 BTC -0,0000 BTC -2,26%
Charts|News
USD/BTC (US-Dollar-Bitcoin)
0,0000 BTC 0,0000 BTC 0,01%
Charts|News
USD/EUR (US-Dollar-Euro)
0,8586 EUR 0,0001 EUR 0,01%
Charts|News
Indizes
S&P 500
6.940,0 PKT -4,5 PKT -0,06%
Charts|News|Analysen

• Rücktritt von Warren Buffet nach 60 Jahren bei Berkshire Hathaway
• Buffett stand Bitcoin skeptisch gegenüber und investierte nicht in die Kryptowährung
• Unter seinem Nachfolger Greg Abel könnte sich die Krypto-Strategie womöglich ändern

Nachdem der Berkshire Hathaway-CEO Warren Buffet Anfang Januar 2026 als Geschäftsführer zurückgetreten ist, machten sich Spekulation über mögliche Investitionen in Bitcoin breit. Das Investment- und Holdingunternehmen hat unter der Leitung von Buffett jegliche Investition in Kryptowährungen abgelehnt. Unter neuer Leitung von Greg Abel könnte das Unternehmen nun einen Strategiewechsel vollziehen.

"Orakel von Omaha" verlässt Berkshire Hathaway nach 60 Jahren

Die 95-jährige Investorenlegende verwandelte die einstige Textilfirma in einen 1,1 Billionen US-Dollar schweren Investmentgiganten.

Auch nach Jahrzehnten an der Spitze des Finanzriesen blieb er bei Anlagen in Kryptowährungen zurückhaltend. Selbst angesichts der weltweiten Bitcoin-Begeisterung zeigte er sich weiterhin kritisch: Buffett hält Bitcoin für unproduktiv und wertlos. Besonders der geringe praktische Nutzen der Kryptowährung ließ ihn skeptisch bleiben. Er erklärte, dass sich nicht absehen lasse, ob der Kurs kurzfristig oder erst langfristig steigen oder fallen werde, und dass Bitcoin zudem nicht wachse und keinen echten Wert erbringe - ähnlich wie bei seiner Bewertung von Gold, berichtet BTC-ECHO.

Neue Leitung - neue Möglichkeiten?

Unter seinem Nachfolger Greg Abel könnte sich das ändern: Schon ein Prozent der Cashreserve von 382 Milliarden US-Dollar des im S&P 500 gelisteten Unternehmens würde ausreichen, um tausende Bitcoins zu kaufen, so BTC-ECHO. Ob Abel Buffets konservative Linie fortsetzt oder erstmals Krypto ins Visier nimmt, bleibt abzuwarten.

Sinkende Zinsen treiben die Kosten ungenutzter Liquidität in die Höhe und bieten damit weiteren Spekulationsanlass darüber, welche Richtung Buffetts Nachfolger einschlagen könnte, berichtet BeInCrypto.

Nu Holdings als Einstieg in digitale Vermögenswerte?

Berkshire Hathaway hält Anteile an der brasilianischen Digitalbank Nu Holdings, die im Krypto-Segment aktiv ist. Die Beteiligung hat sich als äußerst erfolgreich erwiesen: Seit der Erstinvestition von 500 Millionen US-Dollar im Jahr 2021 und einer zusätzlichen Investition von 250 Millionen US-Dollar ist der Wert deutlich gestiegen, allein 2025 kletterten die Aktien um mehr als 50 Prozent, berichtet BeInCrypto.

Vorsichtige Strategie - aber offen für Neues?

Berkshire Hathaway fährt derzeit eine vorsichtige Linie: In den letzten drei Jahren verkaufte das Unternehmen Aktien im Wert von rund 184 Milliarden US-Dollar. Zusammen mit den finanziellen Rücklagen von 382 Milliarden US-Dollar und kurzfristigen Staatsanleihen verfügt das Unternehmen über ein enormes Finanzpolster, das Marktkrisen abfedern oder gezielt Chancen nutzen kann, berichtet BeInCrypto.

Ob Berkshire Hathaway unter der neuen Leitung tatsächlich in Kryptowährungen investieren wird oder Buffetts Kurs beibehalten wird, ist noch ungewiss - doch die bisherigen Investments und die wachsende Liquidität könnten mögliche Hinweise auf eine neue Strategie geben.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Berkshire Hathaway und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Berkshire Hathaway

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Berkshire Hathaway

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com, Useacoin / Shutterstock.com

Nachrichten zu Berkshire Hathaway Inc. B

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Berkshire Hathaway Inc. B

DatumRatingAnalyst
15.05.2025Berkshire Hathaway BuyUBS AG
05.05.2025Berkshire Hathaway BuyUBS AG
17.05.2012Berkshire Hathawa b kaufenDer Aktionär
08.05.2012Berkshire Hathawa b overweightBarclays Capital
04.10.2011Berkshire Hathawa b overweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
15.05.2025Berkshire Hathaway BuyUBS AG
05.05.2025Berkshire Hathaway BuyUBS AG
17.05.2012Berkshire Hathawa b kaufenDer Aktionär
08.05.2012Berkshire Hathawa b overweightBarclays Capital
04.10.2011Berkshire Hathawa b overweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
11.05.2010Berkshire Hathaway "equal-weight"Barclays Capital
14.04.2010Berkshire Hathaway "equal-weight"Barclays Capital
23.08.2007Berkshire Hathaway haltenWertpapier
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Berkshire Hathaway Inc. B nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen