DAX24.959 -1,3%Est505.926 -1,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,63 -2,7%Nas23.515 -0,1%Bitcoin79.483 ±-0,0%Euro1,1646 ±-0,0%Öl63,97 -0,3%Gold4.670 ±-0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Zolldrohungen im Grönland-Streit: DAX schließt unter 25.000 Punkten -- US-Börsen im Feiertag -- adidas, SAP, DroneShield, Rüstungsaktien, Novo Nordisk, D-Wave, NVIDIA, Alphabet, Bayer im Fokus
Top News
Universal Music- und NVIDIA-Aktie: Kooperation für "verantwortungsbewusste KI" Universal Music- und NVIDIA-Aktie: Kooperation für "verantwortungsbewusste KI"
Gold, Silber & Kupfer mit Preissprung Ende 2025 - So könnte es 2026 weitergehen Gold, Silber & Kupfer mit Preissprung Ende 2025 - So könnte es 2026 weitergehen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Musik trifft KI

Universal Music- und NVIDIA-Aktie: Kooperation für "verantwortungsbewusste KI"

20.01.26 03:46 Uhr
Universal Music-Aktie und NASDAQ-Aktie NVIDIA im Fokus: 5. Große Vision, offene Fragen -Universal und NVIDIA starten KI-Allianz | finanzen.net

Die Universal Music Group und der Chiphersteller NVIDIA bündeln ihre Kräfte in einer Kooperation, die das Potential hat, die Musiklandschaft nachhaltig zu prägen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
NVIDIA Corp.
156,20 EUR -4,40 EUR -2,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Universal Music
21,11 EUR -0,58 EUR -2,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Eine "verantwortungsbewusste KI" soll die Musikbranche verändern
• Kooperation soll neue Zugänge zur Musik schaffen
• NVIDIAs KI soll Lieder auch mit Blick auf kulturellen und emotionalen Kontext verarbeiten können

Wer­bung

Am 6. Januar 2026 kündigte die Universal Music Group in einer Pressemitteilung ihre Zusammenarbeit mit dem Chiphersteller NVIDIA an, um den Einsatz einer "verantwortungsbewussten KI" in der Musikbranche voranzutreiben.

Partnerschaft für "verantwortungsbewusste KI"

Die angekündigte Partnerschaft zwischen Universal Music und NVIDIA soll dazu beitragen, dass künstliche Intelligenz gezielt für die Musikentdeckung, Produktion, sowie Fan-Interaktion eingesetzt werden kann. Während das Musiklabel seinen umfangreichen Musikkatalog einbringt, stellt der Chiphersteller die leistungsstarke KI-Infrastruktur bereit.

Music Flamingo: KI für tieferes Musikverständnis

Kern der Partnerschaft ist das Audio-Sprachmodell von NVIDIA, Music Flamingo. Laut der Forschungsgruppe NVIDIA Applied Deep Learning Research etabliert sich Music Flamingo als vielseitig einsetzbares, musikalisch intelligentes Audio-Sprachmodell und zeigt, wie KI über oberflächliche Erkennung hinausgeht und Musik auf eine menschenähnliche Weise verstehen kann.

Wer­bung

Weiter heißt es, dass die KI musikalische Strukturen, Harmonien, Klangfarben und Texte analysieren kann - auch bei Liedern bis zu 15 Minuten Länge. Die KI berücksichtigt dabei zusätzlich auch den kulturellen und emotionalen Kontext, wodurch es Fans ermöglicht wird, neue Musik zu entdecken, ohne auf die klassische Einteilung in Genres angewiesen zu sein.

Durch diese zusätzliche Funktion liefert das Modell personalisierte Empfehlungen und ermöglicht neue Formen der Interaktion zwischen Künstlern und Publikum. Mit spezialisierten Trainingsverfahren glänzt das Modell in über zehn Benchmark-Tests und zeigt, wie künstliche Intelligenz Musik künftig noch besser verstehen kann.

Künstler-Inkubator: KI als Kreativwerkzeug

Über die reine Musikentdeckung hinaus soll die Partnerschaft Künstlern, Songwritern und Produzenten in einem Künstler-Inkubator die Möglichkeit bieten, neue KI-gestützte Werkzeuge zu entwickeln. Der Fokus liegt darauf, Kreativität zu fördern, authentische Musik zu unterstützen und gleichzeitig innovative Wege für die Musik-Analyse sowie eine intensivere Interaktion mit Fans zu eröffnen, so Universal Music.

Wer­bung

Das Music & Advanced Machine Learning Lab (MAML) von Universal Music arbeitet bereits seit Längerem mit der KI-Infrastruktur von NVIDIA. Die nun vertiefte Zusammenarbeit bündelt die Forschungskompetenzen beider Unternehmen und schafft kreative Labore, in denen Künstler, Songwriter, Labels und Musikverlage aktiv mitwirken, heißt es weiter.

Dafür nutzt Universal Music seine renommierten Studios wie Abbey Road in London und Capitol Studios in Los Angeles. Auch das Feedback von Künstlern soll direkt in den Prozess der Produktentwicklung fließen.

Laut Universal Music soll es etablierten Künstlern ermöglicht werden, die Interaktion mit Fans zu intensivieren, während aufstrebende Künstler neue Chancen bekommen sollen auf dem globalen Musikmarkt entdeckt zu werden.

Zugleich setzt Universal Music auf NVIDIA-Technologie, um verantwortungsvoll entwickelte, KI-gestützte Geschäfts- und Kreativprozesse voranzutreiben.

Mit dieser Kooperation setzen Universal Music und der Chiphersteller NVIDIA neue Maßstäbe für Innovation und Verantwortung in der Musikindustrie. Künstler und Fans sollen gleichermaßen von den Möglichkeiten der KI profitieren, während Technologie und Kreativität zusammenwirken, um frische Chancen für Musiker und Publikum zu schaffen.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: NVIDIA und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf NVIDIA

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NVIDIA

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Poetra.RH / Shutterstock.com, Casimiro PT / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
15.01.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
06.01.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
29.12.2025NVIDIA BuyUBS AG
29.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
19.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
15.01.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
06.01.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
29.12.2025NVIDIA BuyUBS AG
29.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
19.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen