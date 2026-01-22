DAX24.901 +0,2%Est505.948 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,76 +0,9%Nas23.538 +0,4%Bitcoin76.467 +0,5%Euro1,1798 +0,4%Öl65,84 +2,2%Gold4.976 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 CSG Group A420X0 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 adidas A1EWWW Bayer BAY001 BASF BASF11 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Intel 855681 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen ohne klare Richtung -- DAX geht etwas höher ins Wochenende -- CSG mit Mega-IPO -- Intel, Microsoft, Lufthansa, Plug Power, VW, DroneShield, Rüstungsaktien, Alibaba, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Jim Cramer warnt vor riskanter Börsenrally: Diese Aktien sollten Anleger lieber meiden Jim Cramer warnt vor riskanter Börsenrally: Diese Aktien sollten Anleger lieber meiden
Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Viele Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion. Nutze die möglichen Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!
Index-Performance

Börse New York: Dow Jones schwächelt am Freitagnachmittag

23.01.26 20:02 Uhr
Börse New York: Dow Jones schwächelt am Freitagnachmittag | finanzen.net

Der Dow Jones bewegt sich am fünften Tag der Woche im Minus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amazon
203,10 EUR 3,76 EUR 1,89%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
American Express Co.
306,65 EUR -7,10 EUR -2,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Caterpillar Inc.
530,00 EUR -21,00 EUR -3,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Coca-Cola Co.
61,39 EUR 0,15 EUR 0,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Goldman Sachs
787,10 EUR -31,20 EUR -3,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
JPMorgan Chase & Co.
252,60 EUR -5,45 EUR -2,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
McDonald's Corp.
261,35 EUR 1,35 EUR 0,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Microsoft Corp.
397,00 EUR 13,50 EUR 3,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
159,36 EUR 2,60 EUR 1,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Verizon Inc.
33,32 EUR -0,37 EUR -1,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Visa Inc.
277,45 EUR 0,45 EUR 0,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Walt Disney
94,76 EUR -1,88 EUR -1,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
Dow Jones 30 Industrial
49.104,4 PKT -279,6 PKT -0,57%
Charts|News|Analysen

Am Freitag tendiert der Dow Jones um 20:00 Uhr via NYSE 0,70 Prozent schwächer bei 49.038,78 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 18,581 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Dow Jones 0,369 Prozent leichter bei 49.201,81 Punkten, nach 49.384,01 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 49.265,46 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 48.963,05 Einheiten.

So entwickelt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang Gewinne von 0,069 Prozent. Vor einem Monat, am 23.12.2025, wurde der Dow Jones mit 48.442,41 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 23.10.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 46.734,61 Punkten. Der Dow Jones wies vor einem Jahr, am 23.01.2025, einen Stand von 44.565,07 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 1,36 Prozent nach oben. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 49.633,35 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 47.853,04 Punkten.

Die Tops und Flops im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit Microsoft (+ 3,98 Prozent auf 469,09 USD), Amazon (+ 2,01 Prozent auf 239,04 USD), NVIDIA (+ 1,69) Prozent auf 187,97 USD), Coca-Cola (+ 0,77 Prozent auf 72,42 USD) und McDonalds (+ 0,73 Prozent auf 308,27 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen derweil Goldman Sachs (-3,89 Prozent auf 917,47 USD), Caterpillar (-3,83 Prozent auf 623,58 USD), American Express (-2,46 Prozent auf 358,97 USD), JPMorgan Chase (-2,18 Prozent auf 297,00 USD) und Walt Disney (-1,80 Prozent auf 111,17 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 17.990.675 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3,795 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Fokus

Unter den Dow Jones-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 8,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Verizon-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,08 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Amazon und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Amazon

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
21.01.2026NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.01.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
06.01.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
29.12.2025NVIDIA BuyUBS AG
29.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
21.01.2026NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.01.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
06.01.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
29.12.2025NVIDIA BuyUBS AG
29.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen