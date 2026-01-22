Börse New York: Dow Jones schwächelt am Freitagnachmittag

Index-Performance

Der Dow Jones bewegt sich am fünften Tag der Woche im Minus.

Am Freitag tendiert der Dow Jones um 20:00 Uhr via NYSE 0,70 Prozent schwächer bei 49.038,78 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 18,581 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Dow Jones 0,369 Prozent leichter bei 49.201,81 Punkten, nach 49.384,01 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 49.265,46 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 48.963,05 Einheiten.

So entwickelt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang Gewinne von 0,069 Prozent. Vor einem Monat, am 23.12.2025, wurde der Dow Jones mit 48.442,41 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 23.10.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 46.734,61 Punkten. Der Dow Jones wies vor einem Jahr, am 23.01.2025, einen Stand von 44.565,07 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 1,36 Prozent nach oben. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 49.633,35 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 47.853,04 Punkten.

Die Tops und Flops im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit Microsoft (+ 3,98 Prozent auf 469,09 USD), Amazon (+ 2,01 Prozent auf 239,04 USD), NVIDIA (+ 1,69) Prozent auf 187,97 USD), Coca-Cola (+ 0,77 Prozent auf 72,42 USD) und McDonalds (+ 0,73 Prozent auf 308,27 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen derweil Goldman Sachs (-3,89 Prozent auf 917,47 USD), Caterpillar (-3,83 Prozent auf 623,58 USD), American Express (-2,46 Prozent auf 358,97 USD), JPMorgan Chase (-2,18 Prozent auf 297,00 USD) und Walt Disney (-1,80 Prozent auf 111,17 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 17.990.675 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3,795 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Fokus

Unter den Dow Jones-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 8,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Verizon-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,08 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

