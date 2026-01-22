DAX24.901 +0,2%Est505.948 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,76 +0,9%Nas23.538 +0,4%Bitcoin76.467 +0,5%Euro1,1798 +0,4%Öl65,84 +2,2%Gold4.976 +0,8%
Börse New York in Rot: Das macht der S&P 500 nachmittags

23.01.26 20:02 Uhr
Am Freitagnachmittag legen Anleger in New York eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Am Freitag verliert der S&P 500 um 20:00 Uhr via NYSE 0,01 Prozent auf 6.912,85 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 54,920 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,091 Prozent auf 6.907,07 Punkte an der Kurstafel, nach 6.913,35 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte am Freitag sein Tagestief bei 6.895,50 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6.932,96 Punkten lag.

S&P 500-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der S&P 500 bislang ein Plus von 0,693 Prozent. Der S&P 500 stand noch vor einem Monat, am 23.12.2025, bei 6.909,79 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.10.2025, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 6.738,44 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 23.01.2025, wurde der S&P 500 auf 6.118,71 Punkte taxiert.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,793 Prozent. Bei 6.986,33 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des S&P 500. Bei 6.789,05 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im S&P 500

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Alaska Air Group (+ 5,94 Prozent auf 51,76 USD), Fortinet (+ 5,14 Prozent auf 81,61 USD), CSX (+ 4,07 Prozent auf 37,24 USD), Microsoft (+ 3,98 Prozent auf 469,09 USD) und Gilead Sciences (+ 3,75 Prozent auf 136,06 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind derweil Intel (-17,65 Prozent auf 44,74 USD), Moderna (-8,37 Prozent auf 47,53 USD), Capital One Financial (-7,04 Prozent auf 218,51 USD), SanDisk (-5,50 Prozent auf 475,76 USD) und Leggett Platt (-4,07 Prozent auf 12,03 USD).

S&P 500-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 38.209.122 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,795 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Werte

Die First Republic Bank-Aktie weist mit 0,10 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Mit 9,83 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.net

