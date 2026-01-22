Starker Wochentag in New York: So performt der NASDAQ 100 am Freitagnachmittag

NASDAQ 100-Entwicklung

Der NASDAQ 100 verbucht derzeit Zuwächse.

Am Freitag notiert der NASDAQ 100 um 20:00 Uhr via NASDAQ 0,30 Prozent höher bei 25.595,21 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,064 Prozent auf 25.501,91 Punkte an der Kurstafel, nach 25.518,35 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 25.435,02 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25.709,74 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 1,75 Prozent. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Monat, am 23.12.2025, den Stand von 25.587,83 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.10.2025, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 25.097,42 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 23.01.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 21.900,93 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,54 Prozent zu. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 steht derzeit bei 25.873,18 Punkten. Bei 24.954,18 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Fortinet (+ 5,14 Prozent auf 81,61 USD), CSX (+ 4,07 Prozent auf 37,24 USD), Microsoft (+ 3,98 Prozent auf 469,09 USD), Gilead Sciences (+ 3,75 Prozent auf 136,06 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (+ 3,45 Prozent auf 166,54 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen Intel (-17,65 Prozent auf 44,74 USD), Marvell Technology (-3,26 Prozent auf 80,39 USD), ON Semiconductor (-2,93 Prozent auf 61,22 USD), Arm (-2,44 Prozent auf 116,29 USD) und Old Dominion Freight Line (-2,10 Prozent auf 174,50 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien

Im NASDAQ 100 weist die Intel-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 38.209.122 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3,795 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Fokus

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Die Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,08 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net