NASDAQ Composite-Kursverlauf

Handel in New York: NASDAQ Composite nachmittags mit grünem Vorzeichen

23.01.26 20:02 Uhr
Handel in New York: NASDAQ Composite nachmittags mit grünem Vorzeichen | finanzen.net

Der NASDAQ Composite macht derzeit Gewinne.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Corcept Therapeutics Inc.
36,49 EUR 5,75 EUR 18,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
FormFactor Inc.
68,50 EUR -0,50 EUR -0,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Geospace Technologies Corp
19,25 USD -1,61 USD -7,72%
Charts|News|Analysen
Gilead Sciences Inc.
114,30 EUR 2,32 EUR 2,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Gladstone Commercial Corp.
9,66 EUR -0,16 EUR -1,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Great Southern Bancorp Inc.
55,00 EUR -1,00 EUR -1,79%
Charts|News|Analysen
Intel Corp.
37,78 EUR -8,31 EUR -18,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Intuit Inc.
466,25 EUR 12,85 EUR 2,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Microsoft Corp.
397,00 EUR 13,50 EUR 3,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
159,36 EUR 2,60 EUR 1,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rambus Inc.
100,05 EUR -6,45 EUR -6,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Strategy (ex MicroStrategy)
140,50 EUR 1,85 EUR 1,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Timberland Bancorp Inc.
36,88 USD -0,60 USD -1,60%
Charts|News|Analysen
Indizes
NASDAQ Composite Index
23.537,9 PKT 101,9 PKT 0,43%
Charts|News|Analysen

Am Freitag erhöht sich der NASDAQ Composite um 20:00 Uhr via NASDAQ um 0,33 Prozent auf 23.512,68 Punkte. In den Freitagshandel ging der NASDAQ Composite 0,021 Prozent fester bei 23.440,92 Punkten, nach 23.436,02 Punkten am Vortag.

Bei 23.374,26 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tagestief, während er hingegen mit 23.610,74 Punkten den höchsten Stand markierte.

NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche kletterte der NASDAQ Composite bereits um 1,60 Prozent. Der NASDAQ Composite lag vor einem Monat, am 23.12.2025, bei 23.561,84 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.10.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 22.941,80 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 23.01.2025, lag der NASDAQ Composite noch bei 20.053,68 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 1,19 Prozent aufwärts. 23.813,30 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ Composite im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22.916,83 Zählern erreicht.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Corcept Therapeutics (+ 6,68 Prozent auf 44,06 USD), Microsoft (+ 3,98 Prozent auf 469,09 USD), Gilead Sciences (+ 3,75 Prozent auf 136,06 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 3,45 Prozent auf 166,54 USD) und Intuit (+ 2,63 Prozent auf 562,12 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil Intel (-17,65 Prozent auf 44,74 USD), FormFactor (-8,32 Prozent auf 74,26 USD), Rambus (-8,22 Prozent auf 114,51 USD), Great Southern Bancorp (-8,06 Prozent auf 61,00 USD) und Geospace Technologies (-8,05 Prozent auf 19,18 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ Composite

Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 38.209.122 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ Composite hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3,795 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 2,33 zu Buche schlagen. Die Gladstone Commercial-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,44 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Corcept Therapeutics und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

