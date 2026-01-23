GNW-News: Luminox stellt Zeitmesser der ICE-SAR 1080 Serie vor - speziell für die extremen Rettungsbedingungen in Island entwickelt
^PFÄFFIKON, Schweiz, Jan. 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Luminox präsentiert
die ICE-SAR 1080 Serie, eine 45-mm-Uhr mit CARBONOX
(https://luminox.com/products/ice-sar-1080-series-45-mm-outdoor-search-rescue-
watch)(TM)-Konstruktion und 15 Luminox Light Technology-Röhren, die in
Zusammenarbeit mit der Icelandic Association for Search and Rescue entwickelt
wurde.
Wenn Rettungsteams in Island mit Vulkanausbrüchen, Lawinen und Schiffbrüchen
konfrontiert werden, können Ausrüstungsausfälle Menschenleben kosten. Luminox
(https://luminox.com/) stellt in Zusammenarbeit mit der Icelandic Association
for Search and Rescue (ICE-SAR) einen Zeitmesser vor, der für die gefährlichsten
Rettungseinsätze im Land konzipiert wurde. Die ICE-SAR 1080 Serie ist die
Antwort auf ein ganz spezifisches Problem isländischer Rettungskräfte: die
Sichtbarkeit in den Wintermonaten zu gewährleisten, in denen das Tageslicht oft
nur vier bis fünf Stunden währt.
Der Zeitmesser verfügt über 15 Luminox Light Technology (LLT)-Röhren, die bis zu
25 Jahre lang konstante Sichtbarkeit ermöglichen, ohne dass die Batterie
ausgetauscht oder die Uhr dem Licht ausgesetzt werden muss. Ein Super-LumiNova®
SAR-Symbol auf dem Zifferblatt lädt sich während der Tagesstunden auf und
leuchtet bei Nachteinsätzen.?Jedes Detail spiegelt unsere Mission wider,
präzise und zuverlässige Zeitmesser für diejenigen zu entwickeln, die ihr Leben
der Rettung anderer widmen", sagt Pierrick Marcoux, Global Product Director.
Das 45-mm-Gehäuse besteht aus CARBONOX(TM), einem kohlenstoffbasierten
Verbundwerkstoff, der auch extremen Bedingungen widersteht. Das Material ist
chemikalienbeständig, antimagnetisch und hält den bei Rettungseinsätzen häufig
auftretenden Temperaturschwankungen stand. Ein entspiegeltes Saphirglas bedeckt
das strukturierte Zifferblatt, während ein Schweizer Quarzwerk vom Typ Ronda
515 für eine präzise Zeitmessung sorgt.
Die Wasserdichtigkeit bis 200 Meter ermöglicht Wasser- und Seerettungseinsätze.
Die Pulsmesser-Skala erlaubt ein schnelles Ablesen des Pulses bei medizinischen
Notfällen. In den Gehäuseboden ist das Akronym?LAST" eingraviert, das für die
vier Phasen einer Rettungsaktion steht: Locate, Access, Stabilize und Transport.
Die Zeitmesser verfügen über ein 23 mm breites Kautschukarmband mit
Textilfinish, eine Gehäusehöhe von 13 mm und eine schwarze Push-Pull-Krone aus
IP-Edelstahl.
Über Luminox
Der Name Luminox (https://luminox.com/) leitet sich von den lateinischen Wörtern
?lumi" (Licht) und?nox" (Nacht) ab. Seit 1989 produziert der Schweizer
Hersteller Zeitmesser für das Militär und Eliteeinheiten. Die Mondaine Group ist
eines der ersten Uhrenunternehmen weltweit, das seit 2020 durch
Wiederaufforstung umfassend CO2-neutral für die Anwendungsbereiche 1, 2 und 3
des GHG-Protokolls ist.
Kontaktinformationen:
Rest der Welt
Kontaktperson: Maria Valenzuela
Funktion: Group Marketing Director
Adresse: Etzelstrasse 27, 8808 Pfäffikon/SZ, Schweiz
E-Mail-Adresse: m.valenzuela@mondaine.ch (mailto:m.valenzuela@mondaine.ch)
ICE-SAR 1080 Serie: https://luminox.com/collections/ice-sar
Website: www.luminox.com (http://www.luminox.com/)
Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1d6b33f2-2f24-45c9-9819-
a0a36cd18ccc
