Deutsche Telekom Aktie
Marktkap. 135,15 Mrd. EURKGV 12,73 Div. Rendite 3,12%
WKN 555750
ISIN DE0005557508
Symbol DTEGF
Deutsche Telekom Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Akhil Dattani widmete sich am Mittwoch der jüngsten Überarbeitung der Magenta-Mobilfunkpreise. Vor allem die Preise für zusätzliche SIM-Karten im Familientarif änderten sich für künftige Neukunden. Seit Juli 2025 hätten damit die Telekom, Vodafone und O2 die Preise angezogen. 1&1 habe derweil aggressiv die Preise gesenkt. Letztere seien für Haushalte mit zwei SIM-Karten im Einstiegsbereich mit 30GB-Datenvolumen die günstigsten, die Telekom bei Verträgen mit unbegrenztem Datenvolumen./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 00:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Deutsche Telekom Overweight
|Unternehmen:
Deutsche Telekom AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
39,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
26,81 €
|Abst. Kursziel*:
45,47%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
26,47 €
|Abst. Kursziel aktuell:
47,34%
|
Analyst Name:
Akhil Dattani
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
38,15 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
