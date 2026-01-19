DAX 24.639 -0,3%ESt50 5.899 +0,1%MSCI World 4.470 +0,7%Top 10 Crypto 11,71 -2,2%Nas 23.243 +1,3%Bitcoin 77.128 +2,4%Euro 1,1712 -0,1%Öl 64,94 +1,5%Gold 4.850 +1,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Netflix 552484 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump-Rede in Davos: DAX reduziert Verluste -- US-Börsen in Grün -- Netflix-Bilanz mit Gewinn- und Umsatzsprung -- BioNTech, Kraft Heinz, Amazon, Rheinmetall, NVIDIA, Novo Nordisk, RENK im Fokus
Top News
Ausblick: Procter & Gamble stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor Ausblick: Procter & Gamble stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Jetzt noch Neujahrsbonus sichern: 3 Geschenke bei unserem Broker finanzen.net ZERO (bis 31.01.) Jetzt noch Neujahrsbonus sichern: 3 Geschenke bei unserem Broker finanzen.net ZERO (bis 31.01.)
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Deutsche Telekom Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
26,47 EUR -0,33 EUR -1,23 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 135,15 Mrd. EUR

KGV 12,73 Div. Rendite 3,12%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 555750

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005557508

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol DTEGF

JP Morgan Chase & Co.

Deutsche Telekom Overweight

08:01 Uhr
Deutsche Telekom Overweight
Aktie in diesem Artikel
Deutsche Telekom AG
26,47 EUR -0,33 EUR -1,23%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Akhil Dattani widmete sich am Mittwoch der jüngsten Überarbeitung der Magenta-Mobilfunkpreise. Vor allem die Preise für zusätzliche SIM-Karten im Familientarif änderten sich für künftige Neukunden. Seit Juli 2025 hätten damit die Telekom, Vodafone und O2 die Preise angezogen. 1&1 habe derweil aggressiv die Preise gesenkt. Letztere seien für Haushalte mit zwei SIM-Karten im Einstiegsbereich mit 30GB-Datenvolumen die günstigsten, die Telekom bei Verträgen mit unbegrenztem Datenvolumen./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 00:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Cineberg / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Deutsche Telekom Overweight

Unternehmen:
Deutsche Telekom AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
39,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
26,81 €		 Abst. Kursziel*:
45,47%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
26,47 €		 Abst. Kursziel aktuell:
47,34%
Analyst Name:
Akhil Dattani 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
38,15 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Deutsche Telekom AG

08:01 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.01.26 Deutsche Telekom Overweight Barclays Capital
13.01.26 Deutsche Telekom Buy UBS AG
05.01.26 Deutsche Telekom Buy UBS AG
11.12.25 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Deutsche Telekom AG

dpa-afx Branchenkommentar Telekom-Aktie unter Druck: Analyst verweist auf regulatorische Risiken Telekom-Aktie unter Druck: Analyst verweist auf regulatorische Risiken
finanzen.net Deutsche Telekom-Aktie in der technischen Analyse: short-Signal
finanzen.net DAX 40-Papier Deutsche Telekom-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Deutsche Telekom von vor einem Jahr verloren
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: DAX fällt zum Handelsstart
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX startet mit Gewinnen
finanzen.net Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 liegt zum Start im Minus
finanzen.net Mittwochshandel in Europa: STOXX 50 zeigt sich zum Start des Mittwochshandels leichter
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart in Rot
finanzen.net Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Mittwochvormittag mit Verlusten
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Telekom AG: Release of a capital market information
FOX Business T-Mobile mocks Verizon as outage impacts rival's customers nationwide
Benzinga T-Mobile Expands Partnership With Netcracker For Cloud Platform
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Telekom AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-DD: Deutsche Telekom AG: Dana Langheim, sell
EQS Group EQS-DD: Deutsche Telekom AG: Marla Langheim, sell
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Telekom AG: Release of a capital market information
Benzinga Here&#39;s How Much $100 Invested In T-Mobile US 10 Years Ago Would Be Worth Today
RSS Feed
Deutsche Telekom AG zu myNews hinzufügen