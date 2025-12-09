DAX24.933 +0,1%Est505.958 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,33 -3,7%Nas23.601 +0,4%Bitcoin73.636 +0,9%Euro1,1882 -0,1%Öl65,71 -0,9%Gold5.051 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 CSG Group A420X0 Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 SAP 716460 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Allianz 840400 BASF BASF11 Lufthansa 823212 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 BioNTech (ADRs) A2PSR2
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich wenig bewegt -- Wall Street beendet Handel im Plus -- Trump droht Kanada mit 100-Prozent-Zöllen -- VW, Meta, Merck, DroneShield, CSG, BioNTech im Fokus
Top News
Merck & Co. zieht bei Übernahmegesprächen die Reißleine - Revolution-Aktie mit Kurseinbruch Merck & Co. zieht bei Übernahmegesprächen die Reißleine - Revolution-Aktie mit Kurseinbruch
Ausblick: Boeing präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel Ausblick: Boeing präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Unser ETF-Compass 2026: Die wichtigsten Trends für ETF-Anleger in diesem Jahr. Hier geht's zur Übersicht.
Zahlen im Fokus

Ausblick: American Airlines öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

26.01.26 22:01 Uhr
Ausblick: American Airlines öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal | finanzen.net

American Airlines gewährt einen Blick in die Bücher - damit rechnen Analysten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
American Airlines Inc
12,26 EUR -0,35 EUR -2,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

American Airlines wird am 27.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Wer­bung

Die Schätzungen von 15 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,370 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 55,95 Prozent verringert. Damals waren 0,840 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 17 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 2,69 Prozent auf 14,03 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13,66 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Insgesamt erwarten 21 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,557 USD je Aktie, gegenüber 1,24 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 21 Analysten durchschnittlich auf 54,67 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 54,21 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: American Airlines und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf American Airlines

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf American Airlines

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Paulo Afonso / Shutterstock.com

Nachrichten zu American Airlines Inc

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu American Airlines Inc

DatumRatingAnalyst
05.06.2019American Airlines BuyStandpoint Research
30.04.2019American Airlines In-lineImperial Capital
29.04.2019American Airlines OutperformCowen and Company, LLC
29.04.2019American Airlines BuyDeutsche Bank AG
09.04.2019American Airlines OutperformCowen and Company, LLC
DatumRatingAnalyst
05.06.2019American Airlines BuyStandpoint Research
29.04.2019American Airlines OutperformCowen and Company, LLC
29.04.2019American Airlines BuyDeutsche Bank AG
09.04.2019American Airlines OutperformCowen and Company, LLC
15.03.2019American Airlines OutperformImperial Capital
DatumRatingAnalyst
30.04.2019American Airlines In-lineImperial Capital
03.07.2018American Airlines HoldDeutsche Bank AG
27.04.2018American Airlines In-lineImperial Capital
11.01.2018American Airlines In-lineImperial Capital
31.01.2017American Airlines Group In-lineImperial Capital
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für American Airlines Inc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen