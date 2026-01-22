Nemetschek-Aktie erholt sich dank JPMorgan
Die Erholung der Aktien von Nemetschek nimmt am Montag deutlich Fahrt auf.
Werte in diesem Artikel
Auf XETRA liegen die Papiere des Bausoftwarespezialisten mit 79,70 Euro um rund 2,51 Prozent über dem Schluss vom Freitag.
Auslöser ist die Kehrtwende des JPMorgan-Analysten Joseph George. Er gab nicht nur seine skeptische Einschätzung auf, sondern setzte die Nemetschek SE-Aktie gleich auf die Empfehlungsliste der Investmentbank. Auf der "Analyst Focus List" stehen sie nun neben SAP (SAP SE) als einer der europäischen Software-Favoriten. Mit seinem Kursziel von 110 Euro signalisiert er eine mögliche Rückkehr auf das Niveau von Oktober. Am Mittwoch hatten Nemetschek-Papiere mit 72,80 Euro noch einen Tiefpunkt seit November 2023 erreicht.
Das Thema Künstliche Intelligenz (KI) sieht George für Nemetschek eher als Chance denn Bedrohung. In den Kernmarken wie Bluebeam dürfte man KI gut monetarisieren.
/ag/jha/
FRANKFURT (dpa-AFX)
Ausgewählte Hebelprodukte auf Nemetschek
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nemetschek
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Nemetschek News
Bildquellen: Nemetschek Group