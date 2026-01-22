DAX24.890 ±-0,0%Est505.951 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,48 -2,4%Nas23.501 +0,3%Bitcoin74.127 +1,6%Euro1,1856 -0,3%Öl65,84 -0,7%Gold5.082 +2,0%
Heute im Fokus
DAX stabil -- Asien unentschlossen -- Gold auf Rekordhoch -- Trump droht Kanada mit 100-Prozent-Zöllen -- VW-Chef hält US-Werk für Audi wegen Zöllen für nicht finanzierbar -- Meta im Fokus
Lufthansa-Aktie unter Druck: Wintersturm in den USA führt zu Flugstreichungen
Deutsche Bank-Aktie profitiert: KI-Einsatz wird verstärkt - Weniger Filialen
Positive Analyse

Nemetschek-Aktie erholt sich dank JPMorgan

26.01.26 09:55 Uhr
Nemetschek-Aktie: Erholungsrally nach Kehrtwende von JPMorgan | finanzen.net

Die Erholung der Aktien von Nemetschek nimmt am Montag deutlich Fahrt auf.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nemetschek SE
82,40 EUR 5,90 EUR 7,71%
Auf XETRA liegen die Papiere des Bausoftwarespezialisten mit 79,70 Euro um rund 2,51 Prozent über dem Schluss vom Freitag.

Auslöser ist die Kehrtwende des JPMorgan-Analysten Joseph George. Er gab nicht nur seine skeptische Einschätzung auf, sondern setzte die Nemetschek SE-Aktie gleich auf die Empfehlungsliste der Investmentbank. Auf der "Analyst Focus List" stehen sie nun neben SAP (SAP SE) als einer der europäischen Software-Favoriten. Mit seinem Kursziel von 110 Euro signalisiert er eine mögliche Rückkehr auf das Niveau von Oktober. Am Mittwoch hatten Nemetschek-Papiere mit 72,80 Euro noch einen Tiefpunkt seit November 2023 erreicht.

Das Thema Künstliche Intelligenz (KI) sieht George für Nemetschek eher als Chance denn Bedrohung. In den Kernmarken wie Bluebeam dürfte man KI gut monetarisieren.

/ag/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

Nachrichten zu Nemetschek SE

Analysen zu Nemetschek SE

DatumRatingAnalyst
08:01Nemetschek SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
19.01.2026Nemetschek SE BuyJefferies & Company Inc.
07.01.2026Nemetschek SE OverweightBarclays Capital
17.12.2025Nemetschek SE HoldDeutsche Bank AG
04.12.2025Nemetschek SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
