Die Erholung der Aktien von Nemetschek nimmt am Montag deutlich Fahrt auf.

Auf XETRA liegen die Papiere des Bausoftwarespezialisten mit 79,70 Euro um rund 2,51 Prozent über dem Schluss vom Freitag.

Auslöser ist die Kehrtwende des JPMorgan-Analysten Joseph George. Er gab nicht nur seine skeptische Einschätzung auf, sondern setzte die Nemetschek SE-Aktie gleich auf die Empfehlungsliste der Investmentbank. Auf der "Analyst Focus List" stehen sie nun neben SAP (SAP SE) als einer der europäischen Software-Favoriten. Mit seinem Kursziel von 110 Euro signalisiert er eine mögliche Rückkehr auf das Niveau von Oktober. Am Mittwoch hatten Nemetschek-Papiere mit 72,80 Euro noch einen Tiefpunkt seit November 2023 erreicht.

Das Thema Künstliche Intelligenz (KI) sieht George für Nemetschek eher als Chance denn Bedrohung. In den Kernmarken wie Bluebeam dürfte man KI gut monetarisieren.

