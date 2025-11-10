DAX 23.985 +0,1%ESt50 5.695 +0,5%MSCI World 4.394 +0,2%Top 10 Crypto 14,22 -3,1%Nas 23.527 +2,3%Bitcoin 90.422 -1,3%Euro 1,1580 +0,2%Öl 64,54 +0,8%Gold 4.141 +0,6%
Top News
Ärger für die Tesla-Aktie? Sam Altman und Elon Musk im öffentlichen Schlagabtausch wegen Roadster-Reservierung
CEOs von Goldman Sachs und Morgan Stanley warnen: Kommt bald eine Marktkorrektur?
Nemetschek Aktie

Marktkap. 10,79 Mrd. EUR

KGV 61,63 Div. Rendite 0,59%
WKN wurde kopiert
NEU
WKN 645290

ISIN wurde kopiert
ISIN DE0006452907

Goldman Sachs Group Inc.

Nemetschek SE Buy

12:56 Uhr
Nemetschek SE Buy
Nemetschek SE
93,00 EUR -0,10 EUR -0,11%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nemetschek von 158 auf 145 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit der Kurszielsenkung reagierte Analyst Mohammed Moawalla am Montag auf die gesunkenen Bewertungen im europäischen Softwarebereich. Grundsätzlich lobte er den Bausoftwarespezialisten aber in seinem Resümee der jüngsten Quartalszahlen. Die anhaltende Dynamik im Kerngeschäft untermauere die mittelfristigen Wachstumsraten im mittleren Zehn-Prozent-Bereich, schrieb er./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 04:21 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nemetschek Buy

Unternehmen:
Nemetschek SE		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
145,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
93,25 €		 Abst. Kursziel*:
55,50%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
93,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
55,91%
Analyst Name:
Mohammed Moawalla 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
125,44 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nemetschek SE

12:56 Nemetschek Buy Goldman Sachs Group Inc.
05.11.25 Nemetschek Overweight Barclays Capital
05.11.25 Nemetschek Hold Deutsche Bank AG
05.11.25 Nemetschek Neutral UBS AG
05.11.25 Nemetschek Underweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

