Nemetschek Aktie
Marktkap. 10,79 Mrd. EURKGV 61,63 Div. Rendite 0,59%
WKN 645290
ISIN DE0006452907
Symbol NEMTF
Nemetschek SE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nemetschek von 158 auf 145 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit der Kurszielsenkung reagierte Analyst Mohammed Moawalla am Montag auf die gesunkenen Bewertungen im europäischen Softwarebereich. Grundsätzlich lobte er den Bausoftwarespezialisten aber in seinem Resümee der jüngsten Quartalszahlen. Die anhaltende Dynamik im Kerngeschäft untermauere die mittelfristigen Wachstumsraten im mittleren Zehn-Prozent-Bereich, schrieb er./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 04:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Nemetschek SE
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
145,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
93,25 €
|Abst. Kursziel*:
55,50%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
93,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
55,91%
|
Analyst Name:
Mohammed Moawalla
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
125,44 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
