DAX 24.235 +0,2%ESt50 5.744 +0,0%MSCI World 4.381 +0,0%Top 10 Crypto 11,66 +4,3%Nas 23.006 +1,4%Bitcoin 75.303 +3,3%Euro 1,1716 -0,1%Öl 59,85 +0,2%Gold 4.329 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 TUI TUAG50 Bayer BAY001 Allianz 840400 Micron Technology 869020 Amazon 906866 Deutsche Bank 514000 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Großer Verfallstag: DAX stabil -- Asien schließt in Grün -- BoJ erhöht Zinsen auf höchstes Niveau seit drei Jahrzehnten -- DroneShield, BioNTech, Nike, Micron, Cannabis- und Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Charttechnischer Jahresausblick 2026 Charttechnischer Jahresausblick 2026
Großer Verfallstag an den Terminbörsen: DAX zwischen Vortagesschluss und kleinen Gewinnen Großer Verfallstag an den Terminbörsen: DAX zwischen Vortagesschluss und kleinen Gewinnen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Siemens Aktie

Kaufen
Verkaufen
Siemens Aktien-Sparplan
235,30 EUR ±0,00 EUR ±0,00 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 181,53 Mrd. EUR

KGV 18,71 Div. Rendite 2,33%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 723610

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0007236101

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SMAWF

UBS AG

Siemens Buy

11:56 Uhr
Siemens Buy
Aktie in diesem Artikel
Siemens AG
235,30 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens vor Zahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 255 Euro belassen. Er rechne mit einem relativ guten Quartal, dessen Ergebnisse weitgehend den Indikationen des Technologiekonzerns entsprechen dürften, schrieb Andre Kukhnin in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Er geht nicht davon aus, dass sich die Ziele für das Geschäftsjahr 2025/26 ändern werden./rob/edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2025 / 23:40 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vladi333 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Siemens Buy

Unternehmen:
Siemens AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
255,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
236,10 €		 Abst. Kursziel*:
8,01%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
235,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
8,37%
Analyst Name:
Andre Kukhnin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
243,11 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Siemens AG

11:01 Siemens Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.12.25 Siemens Buy Jefferies & Company Inc.
03.12.25 Siemens Underweight Barclays Capital
24.11.25 Siemens Buy Goldman Sachs Group Inc.
24.11.25 Siemens Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Siemens AG

finanzen.net Siemens-Analyse im Blick Siemens-Analyse: Buy-Bewertung von UBS AG für Aktie Siemens-Analyse: Buy-Bewertung von UBS AG für Aktie
finanzen.net JP Morgan Chase & Co. veröffentlicht Bewertung: Siemens-Aktie mit Overweight
finanzen.net Schwache Performance in Europa: STOXX 50 zum Start im Minus
finanzen.net Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 zum Start mit Gewinnen
finanzen.net Siemens Aktie News: Siemens am Vormittag billiger
finanzen.net Starker Wochentag in Europa: Zum Ende des Donnerstagshandels Gewinne im STOXX 50
dpa-afx Vergütung für DAX-Aufsichtsräte steigt an - VW an der Spitze
finanzen.net Siemens Aktie News: Siemens am Donnerstagnachmittag mit positiven Vorzeichen
finanzen.net Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 nachmittags im Plus
EQS Group EQS-DD: Siemens AG: Birgit Steinborn, Purchase of Siemens shares in connection with Siemens Share Programs: 1) Purchase in the amount of 500.00 EUR per month at the closing price of the Siemens ...
EQS Group EQS-DD: Siemens AG: Oliver Hartmann, Purchase of Siemens shares in connection with Siemens Share Programs: 1) Purchase in the amount of 15,123.00 EUR at the XETRA closing price 2026-02-20, +01:00 ...
EQS Group EQS-DD: Siemens AG: Dr. Christian Pfeiffer, Purchase of Siemens shares in connection with Siemens Share Programs: 1) Purchase in the amount of 594.00 EUR per month at the closing price of the ...
EQS Group EQS-CMS: Siemens Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
EQS Group EQS-DD: Siemens AG: Dr. Ulf Markus Schneider, buy
EQS Group EQS-DD: Siemens AG: Dr. Ulf Markus Schneider, buy
EQS Group EQS-DD: Siemens AG: Dr. Ulf Markus Schneider, buy
reNEWS Siemens, Sumitomo bag Sea Link contracts
RSS Feed
Siemens AG zu myNews hinzufügen