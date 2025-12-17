DAX 24.021 +0,3%ESt50 5.703 +0,4%MSCI World 4.351 +0,0%Top 10 Crypto 11,57 +3,8%Nas 22.693 -1,8%Bitcoin 74.843 +2,1%Euro 1,1735 -0,1%Öl 59,95 -1,2%Gold 4.322 -0,4%
Diageo Aktie

Marktkap. 42,6 Mrd. EUR

KGV 22,32 Div. Rendite 4,38%
UBS AG

Diageo Neutral

14:16 Uhr
Diageo Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Diageo auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1850 Pence belassen. Der Spirituosenhersteller habe die ostafrikanische Brauerei EABL zu einer attraktiven Bewertung veräußert, schrieb Sanjeet Aujla in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der dabei erzielte Unternehmenswert liege auch ex Steuer und Transaktionskosten deutlich über seiner Erwartung./rob/bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 16:36 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Diageo plc		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
18,50 £
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
19,05 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Sanjeet Aujla 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
21,42 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

