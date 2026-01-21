UBS AG

Diageo Neutral

11:51 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Diageo vor Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1780 Pence belassen. Die Umsätze des Spirituosenherstellers dürften sich schwach entwicklet haben, schrieb Sanjeet Aujla in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das gelte auch für die Profitabilität. Die Prognosen für das Geschäftsjahr 2025/26 dürften die Briten indes unverändert lassen./rob/bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 20:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Andy Dean Photography / Shutterstock.com