Diageo Aktie
Marktkap. 41,64 Mrd. EURKGV 22,32 Div. Rendite 4,38%
WKN 851247
ISIN GB0002374006
Symbol DGEAF
Diageo Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Diageo von 2310 auf 2360 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Vor den Zahlen des Spirituosenkonzerns zum ersten Geschäftshalbjahr habe er seine Gewinnprognosen (EPS) für 2025/26 und 2026/27 leicht erhöht, schrieb Trevor Stirling in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 22:16 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 05:01 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Diageo Outperform
|Unternehmen:
Diageo plc
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
23,60 £
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
19,20 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Trevor Stirling
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
20,95 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
