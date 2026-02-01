Krypto-Marktbericht

So bewegen sich Bitcoin & Co. heute.

Für den Bitcoin-Kurs ging es am Nachmittag bergab. Der Kurs verlor um 17:10 um 3,28 Prozent auf 65.398,90 US-Dollar, nachdem Bitcoin am Vortag noch bei 67.616,72 US-Dollar gestanden hatte.

Von Verlusten bleibt auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 nicht verschont – er verliert heute 5,3 Prozent auf 8,43 EUR. Die Performance im Vergleich zur Erstnotiz: -8,5 Prozent.

Währenddessen verliert der Litecoin-Kurs um 2,73 Prozent auf 51,95 US-Dollar. Gestern war Litecoin noch 53,41 US-Dollar wert.

Inzwischen fällt der Ethereum-Kurs um 3,55 Prozent auf 1.885,46 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 1.954,88 US-Dollar wert.

Indes fällt der Bitcoin Cash-Kurs. Für Bitcoin Cash geht es nach 570,18 US-Dollar am Vortag auf 531,17 US-Dollar nach unten (6,84 Prozent).

Zudem zeigt sich der Ripple-Kurs im Sinkflug. Um 17:11 gibt Ripple um 1,67 Prozent auf 1,368 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 1,391 US-Dollar gemeldet wurde.

Indes fällt der Monero-Kurs. Für Monero geht es nach 327,68 US-Dollar am Vortag auf 314,59 US-Dollar nach unten (3,99 Prozent).

Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2709 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 17:11 bei 0,2664 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1548 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 17:10 bei 0,1521 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für Tron bergab. Um 17:11 steht ein Minus von 2,40 Prozent auf 0,2835 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Tron-Kurs noch bei 0,2905 US-Dollar.

Derweil notiert der Binancecoin-Kurs bei 602,08 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (614,01 US-Dollar) ist das ein Verlust von 1,94 Prozent.

In der Zwischenzeit verbucht der Dogecoin-Kurs Verluste in Höhe von 0,87 Prozent auf 0,0945 US-Dollar. Am Tag zuvor war Dogecoin 0,0953 US-Dollar wert.

Zudem gibt Solana nach. Um 4,65 Prozent reduziert sich der Solana-Kurs um 17:10 auf 78,80 US-Dollar, nachdem Solana am Vortag noch 82,64 US-Dollar wert war.

Daneben präsentiert sich Avalanche mit einem Abschlag. Um 17:11 notiert der Avalanche-Kurs 3,64 Prozent schwächer bei 8,539 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 8,862 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Chainlink-Kurs um 3,21 Prozent auf 8,384 US-Dollar. Gestern war Chainlink noch 8,662 US-Dollar wert.

Derweil notiert der Sui-Kurs bei 0,8824 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,9228 US-Dollar) ist das ein Verlust von 4,38 Prozent.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.