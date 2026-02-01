DAX24.980 -1,1%Est506.112 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,4700 -4,9%Nas22.642 -1,1%Bitcoin55.570 -2,8%Euro1,1808 +0,1%Öl71,97 +0,4%Gold5.211 +2,1%
Krypto-Marktbericht

Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Montagnachmittag

23.02.26 17:23 Uhr
Bitcoin & Co. heute: Alle Kursbewegungen auf einen Blick | finanzen.net

So bewegen sich Bitcoin & Co. heute.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
50.747,1455 CHF -1.458,1005 CHF -2,79%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
55.570,1860 EUR -1.589,2017 EUR -2,78%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
48.544,1618 GBP -1.441,0920 GBP -2,88%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
10.121.130,0364 JPY -319.094,2234 JPY -3,06%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
65.598,1798 USD -2.018,5392 USD -2,99%
Charts|News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
1.463,8672 CHF -45,4494 CHF -3,01%
Charts|News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
1.602,9941 EUR -49,5527 EUR -3,00%
Charts|News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1.400,3193 GBP -44,8147 GBP -3,10%
Charts|News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
291.957,1214 JPY -9.882,3502 JPY -3,27%
Charts|News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
1.892,2646 USD -62,6163 USD -3,20%
Charts|News
SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
61,3341 CHF -2,4713 CHF -3,87%
Charts|News
SOL/EUR (Solana-Euro)
67,1633 EUR -2,6970 EUR -3,86%
Charts|News
SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
58,6715 GBP -2,4206 GBP -3,96%
Charts|News
SOL/JPY (Solana-Yen)
12.232,6136 JPY -527,4532 JPY -4,13%
Charts|News
SOL/USD (Solana-US-Dollar)
79,2834 USD -3,3580 USD -4,06%
Charts|News
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1,0602 CHF -0,0137 CHF -1,27%
Charts|News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
1,1610 EUR -0,0148 EUR -1,26%
Charts|News
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
1,0142 GBP -0,0140 GBP -1,36%
Charts|News
XRP/JPY (Ripple-Yen)
211,4544 JPY -3,3048 JPY -1,54%
Charts|News
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
1,3705 USD -0,0204 USD -1,47%
Charts|News
BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
467,7855 CHF -6,2787 CHF -1,32%
Charts|News
BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
512,2442 EUR -6,8075 EUR -1,31%
Charts|News
BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
447,4785 GBP -6,4265 GBP -1,42%
Charts|News
BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
93.296,2473 JPY -1.509,1044 JPY -1,59%
Charts|News

Für den Bitcoin-Kurs ging es am Nachmittag bergab. Der Kurs verlor um 17:10 um 3,28 Prozent auf 65.398,90 US-Dollar, nachdem Bitcoin am Vortag noch bei 67.616,72 US-Dollar gestanden hatte.

Von Verlusten bleibt auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 nicht verschont – er verliert heute 5,3 Prozent auf 8,43 EUR. Die Performance im Vergleich zur Erstnotiz: -8,5 Prozent.

Währenddessen verliert der Litecoin-Kurs um 2,73 Prozent auf 51,95 US-Dollar. Gestern war Litecoin noch 53,41 US-Dollar wert.

Inzwischen fällt der Ethereum-Kurs um 3,55 Prozent auf 1.885,46 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 1.954,88 US-Dollar wert.

Indes fällt der Bitcoin Cash-Kurs. Für Bitcoin Cash geht es nach 570,18 US-Dollar am Vortag auf 531,17 US-Dollar nach unten (6,84 Prozent).

Zudem zeigt sich der Ripple-Kurs im Sinkflug. Um 17:11 gibt Ripple um 1,67 Prozent auf 1,368 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 1,391 US-Dollar gemeldet wurde.

Indes fällt der Monero-Kurs. Für Monero geht es nach 327,68 US-Dollar am Vortag auf 314,59 US-Dollar nach unten (3,99 Prozent).

Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2709 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 17:11 bei 0,2664 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1548 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 17:10 bei 0,1521 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für Tron bergab. Um 17:11 steht ein Minus von 2,40 Prozent auf 0,2835 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Tron-Kurs noch bei 0,2905 US-Dollar.

Derweil notiert der Binancecoin-Kurs bei 602,08 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (614,01 US-Dollar) ist das ein Verlust von 1,94 Prozent.

In der Zwischenzeit verbucht der Dogecoin-Kurs Verluste in Höhe von 0,87 Prozent auf 0,0945 US-Dollar. Am Tag zuvor war Dogecoin 0,0953 US-Dollar wert.

Zudem gibt Solana nach. Um 4,65 Prozent reduziert sich der Solana-Kurs um 17:10 auf 78,80 US-Dollar, nachdem Solana am Vortag noch 82,64 US-Dollar wert war.

Daneben präsentiert sich Avalanche mit einem Abschlag. Um 17:11 notiert der Avalanche-Kurs 3,64 Prozent schwächer bei 8,539 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 8,862 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Chainlink-Kurs um 3,21 Prozent auf 8,384 US-Dollar. Gestern war Chainlink noch 8,662 US-Dollar wert.

Derweil notiert der Sui-Kurs bei 0,8824 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,9228 US-Dollar) ist das ein Verlust von 4,38 Prozent.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

