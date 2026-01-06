UBS AG

Diageo Neutral

14:26 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Diageo von 1850 auf 1780 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Analyst Sanjeet Aujla berücksichtigte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie schwache US-Trends und den kürzlich angekündigten Verkauf von East African Breweries./rob/tih/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 23:57 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com