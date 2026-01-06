Diageo Aktie
Marktkap. 41,96 Mrd. EURKGV 22,32 Div. Rendite 4,38%
WKN 851247
ISIN GB0002374006
Symbol DGEAF
Diageo Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Diageo von 1850 auf 1780 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Analyst Sanjeet Aujla berücksichtigte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie schwache US-Trends und den kürzlich angekündigten Verkauf von East African Breweries./rob/tih/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 23:57 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com
|Unternehmen:
Diageo plc
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
17,80 £
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
18,65 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Sanjeet Aujla
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
21,35 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
