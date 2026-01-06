DAX 25.070 +0,7%ESt50 5.928 -0,1%MSCI World 4.504 -0,1%Top 10 Crypto 12,41 -1,4%Nas 23.547 +0,7%Bitcoin 78.699 -1,8%Euro 1,1692 +0,0%Öl 60,72 +0,4%Gold 4.452 -0,9%
Diageo Aktie

18,50 EUR -0,50 EUR -2,63 %
17,01 CHF -0,55 CHF -3,13 %
Marktkap. 41,96 Mrd. EUR

KGV 22,32 Div. Rendite 4,38%
WKN 851247

ISIN GB0002374006

Symbol DGEAF

Aktie in diesem Artikel
Diageo plc
18,50 EUR -0,50 EUR -2,63%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Diageo von 1850 auf 1780 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Analyst Sanjeet Aujla berücksichtigte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie schwache US-Trends und den kürzlich angekündigten Verkauf von East African Breweries./rob/tih/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 23:57 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Diageo Neutral

Unternehmen:
Diageo plc		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
17,80 £
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
18,65 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Sanjeet Aujla 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
21,35 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Diageo plc zu myNews hinzufügen