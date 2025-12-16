Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie
Marktkap. 170,77 Mrd. EURKGV 12,38 Div. Rendite 4,36%
WKN A3C99G
ISIN GB00BP6MXD84
Symbol RYDAF
Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Shell auf "Overweight" mit einem Kursziel von 4000 Pence belassen. Die Projektionen des Ölkonzerns für den Zeitraum 2030 bis 2035 gingen von einem Rückgang der Produktion aus, was bei Investoren Fragen darüber aufwerfe, wie diese Lücke geschlossen werden könne, schrieb Lydia Rainforth in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zukäufe zum richtigen Preis könnten wertsteigernd sein. In der Zwischenzeit verfüge Shell auch über reichlich Barmittel für Aktienrückkäufe./rob/edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 20:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2025 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
|Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
40,00 £
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
26,64 £
|Abst. Kursziel*:
50,18%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
26,60 £
|Abst. Kursziel aktuell:
50,38%
|
Analyst Name:
Lydia Rainforth
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
33,42 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
|14:26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
|Barclays Capital
|12.12.25
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
|Barclays Capital
|12.12.25
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.12.25
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
|UBS AG
|14:26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
|Barclays Capital
|12.12.25
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
|Barclays Capital
|12.12.25
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.12.25
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
|UBS AG
|14:26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
|Barclays Capital
|12.12.25
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
|Barclays Capital
|12.12.25
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.12.25
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.25
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.08.20
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Underweight
|Barclays Capital
|29.11.17
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Sell
|Citigroup Corp.
|29.11.17
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Sell
|Citigroup Corp.
|29.11.17
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Sell
|Citigroup Corp.
|30.01.15
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Sell
|S&P Capital IQ
|26.11.25
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
|UBS AG
|06.12.24
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
|UBS AG
|01.11.24
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
|UBS AG
|31.10.24
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
|UBS AG
|08.10.24
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
|UBS AG