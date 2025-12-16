DAX 24.083 +0,5%ESt50 5.718 +0,6%MSCI World 4.353 +0,0%Top 10 Crypto 11,72 +5,3%Nas 22.693 -1,8%Bitcoin 75.593 +3,1%Euro 1,1753 +0,1%Öl 59,98 -1,1%Gold 4.342 +0,1%
30,47 EUR -0,07 EUR -0,23 %
STU
26,60 GBP +0,03 GBP +0,09 %
LSE
Marktkap. 170,77 Mrd. EUR

KGV 12,38 Div. Rendite 4,36%
WKN A3C99G

ISIN GB00BP6MXD84

Symbol RYDAF

Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight

Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
Shell (ex Royal Dutch Shell)
30,47 EUR -0,07 EUR -0,23%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Shell auf "Overweight" mit einem Kursziel von 4000 Pence belassen. Die Projektionen des Ölkonzerns für den Zeitraum 2030 bis 2035 gingen von einem Rückgang der Produktion aus, was bei Investoren Fragen darüber aufwerfe, wie diese Lücke geschlossen werden könne, schrieb Lydia Rainforth in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zukäufe zum richtigen Preis könnten wertsteigernd sein. In der Zwischenzeit verfüge Shell auch über reichlich Barmittel für Aktienrückkäufe./rob/edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 20:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2025 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
40,00 £
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
26,64 £		 Abst. Kursziel*:
50,18%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
26,60 £		 Abst. Kursziel aktuell:
50,38%
Analyst Name:
Lydia Rainforth 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
33,42 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

