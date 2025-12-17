BP Aktie
Marktkap. 73,61 Mrd. EURKGV 211,29 Div. Rendite 6,16%
WKN 850517
ISIN GB0007980591
Symbol BPAQF
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BP auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 500 Pence belassen. Es sei etwas überraschend, dass der neue Verwaltungsratsvorsitzende nur wenige Wochen nach seinem Antritt beim Ölkonzern mit dem jetzt verkündeten Chefwechsel schon solch große Umbrüche ins Rollen bringe, obwohl er mit der Branche nur wenig Erfahrung habe, schrieb Biraj Borkhataria in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mit einem aktivistischen Aktionär im Rücken sei diese Maßnahme aber wohl eher eine Frage des "Wann" als des "Ob" gewesen./tav/ajx
|Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
5,00 £
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
4,26 £
|Abst. Kursziel*:
17,28%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
4,27 £
|Abst. Kursziel aktuell:
17,08%
Analyst Name:
Biraj Borkhataria
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
4,87 £
