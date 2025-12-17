DAX 23.961 +0,0%ESt50 5.687 +0,1%MSCI World 4.349 -0,1%Top 10 Crypto 11,45 +2,8%Nas 22.693 -1,8%Bitcoin 74.080 +1,1%Euro 1,1735 -0,1%Öl 60,11 -0,9%Gold 4.329 -0,2%
PUMA Aktie

PUMA Aktien-Sparplan
23,38 EUR +0,48 EUR +2,10 %
STU
Marktkap. 3,35 Mrd. EUR

KGV 23,52 Div. Rendite 1,38%
WKN 696960

ISIN DE0006969603

Symbol PMMAF

RBC Capital Markets

PUMA SE Sector Perform

09:11 Uhr
PUMA SE Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
PUMA SE
23,38 EUR 0,48 EUR 2,10%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Puma von 17 auf 20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der Sportartikelhersteller befinde sich in einer Umbruchphase, die den größten Teil des kommenden Jahres in Anspruch nehmen dürfte, schrieb Piral Dadhania in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenbetrachtung. Die aktuelle Produkt- und Innovationspipeline sei unzureichend. Im Sportsegment zieht der Experte die Wettbewerber Nike und Adidas als seine größten Favoriten vor. Das neue Kursziel für Puma beruht auf höheren Annahmen zum Betriebskapital sowie geringeren Kapitalkosten./tav/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 17:56 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2025 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tooykrub / Shutterstock.com

Zusammenfassung: PUMA Sector Perform

Unternehmen:
PUMA SE		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
20,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
23,07 €		 Abst. Kursziel*:
-13,31%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
23,38 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-14,46%
Analyst Name:
Piral Dadhania 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
23,66 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu PUMA SE

09:11 PUMA Sector Perform RBC Capital Markets
12.12.25 PUMA Outperform Bernstein Research
02.12.25 PUMA Sector Perform RBC Capital Markets
28.11.25 PUMA Halten DZ BANK
19.11.25 PUMA Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu PUMA SE

StockXperts Puma: Dieses Mal könnte es klappen Puma: Dieses Mal könnte es klappen
finanzen.net PUMA SE Aktie News: PUMA SE am Mittwochnachmittag auf grünem Terrain
finanzen.net PUMA SE Aktie News: PUMA SE zeigt sich am Mittag gestärkt
finanzen.net PUMA SE Aktie News: PUMA SE gibt am Mittwochvormittag nach
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX schlussendlich leichter
finanzen.net Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich nachmittags schwächer
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: Das macht der MDAX am Dienstagmittag
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: MDAX zum Start schwächer
finanzen.net MDAX aktuell: MDAX legt schlussendlich zu
EQS Group EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Benzinga Deal Dispatch: Puma For Sale; Paramount Complains About Netflix, WBD
Benzinga Deal Dispatch: Puma For Sale; Paramount Complains About Netflix, WBD
EQS Group EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
