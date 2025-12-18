Krypto-Marktbericht

Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Nachmittag entwickeln.

Der Bitcoin-Kurs zeigt sich am Nachmittag gegenüber dem Vortag stärker. Um 17:10 gewinnt Bitcoin 2,74 Prozent auf 88.420,23 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 86.059,59 US-Dollar.

Von der positiven Entwicklung am Kryptomarkt profitieren auch Anleger des finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1: Das Produkt bündelt die zehn größten Kryptowährungen in einem einzigen ETP – Tagesplus heute: 3,1 Prozent.Seit 24.09.2024 (Auflage) beträgt die Performance 28,1 Prozent.

Währenddessen wird Litecoin bei 77,75 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 2,40 Prozent im Vergleich zum Vortag (75,93 US-Dollar).

Indessen verstärkt sich der Ethereum-Kurs um 4,77 Prozent auf 2.962,20 US-Dollar. Am Vortag notierte Ethereum bei 2.827,39 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich Bitcoin Cash im Plus. Im Vergleich zum Vortag (545,99 US-Dollar) geht es um 5,15 Prozent auf 574,11 US-Dollar nach oben.

Zeitgleich verstärkt sich der Ripple-Kurs um 3,04 Prozent auf 1,918 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 1,862 US-Dollar.

Daneben steigt Monero um 2,26 Prozent auf 427,41 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 417,94 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3665 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 17:10 bei 0,3724 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Stellar mit einem Aufschlag. Um 17:10 notiert der Stellar-Kurs 3,11 Prozent stärker bei 0,2166 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 0,2101 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Tron kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,2793 US-Dollar lag, wird der Tron-Kurs um 17:10 auf 0,2810 US-Dollar beziffert.

Zudem zeigt sich der Binancecoin-Kurs im Aufwind. Um 17:11 zieht Binancecoin um 0,55 Prozent auf 847,42 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 842,75 US-Dollar gemeldet wurde.

Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 17:10 wurde ein Kurs von 0,1295 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,1262 US-Dollar.

Derweil geht es für den Solana-Kurs bergauf. Solana steigt 3,28 Prozent auf 127,12 US-Dollar, nach 123,08 US-Dollar am Vortag.

Daneben steigt Avalanche um 2,54 Prozent auf 12,14 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 11,84 US-Dollar.

Indes steigt der Chainlink-Kurs. Für Chainlink geht es nach 12,23 US-Dollar am Vortag auf 12,62 US-Dollar nach oben (3,19 Prozent).

Indessen verstärkt sich der Sui-Kurs um 1,09 Prozent auf 1,435 US-Dollar. Am Vortag notierte Sui bei 1,420 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.