Nach EZB-Zinsentscheid: DAX steigt -- Wall Street fester -- Rheinmetall konzentriert sich auf Rüstung -- Oracle stürzt nach KI-Projekt-Streit ab -- Micron, Plug Power, TMTG, Canopy im Fokus
Krypto-Marktbericht

Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Donnerstagnachmittag

18.12.25 17:23 Uhr
Digitalwährungen im Fokus: Bitcoin & Co. Kursbewegungen am Nachmittag | finanzen.net

Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Nachmittag entwickeln.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
69.861,3694 CHF 1.423,0838 CHF 2,08%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
74.985,7480 EUR 1.692,1525 EUR 2,31%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
65.709,2686 GBP 1.364,2352 GBP 2,12%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
13.688.184,8868 JPY 306.133,9634 JPY 2,29%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
88.044,7164 USD 1.985,1275 USD 2,31%
Charts|News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
2.331,8862 CHF 83,4270 CHF 3,71%
Charts|News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
2.502,9316 EUR 94,9570 EUR 3,94%
Charts|News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
2.193,2942 GBP 79,3140 GBP 3,75%
Charts|News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
456.894,6955 JPY 17.243,2001 JPY 3,92%
Charts|News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
2.938,8238 USD 111,4376 USD 3,94%
Charts|News
SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
100,2343 CHF 2,3549 CHF 2,41%
Charts|News
SOL/EUR (Solana-Euro)
107,5866 EUR 2,7631 EUR 2,64%
Charts|News
SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
94,2771 GBP 2,2517 GBP 2,45%
Charts|News
SOL/JPY (Solana-Yen)
19.639,2679 JPY 500,4467 JPY 2,61%
Charts|News
SOL/USD (Solana-US-Dollar)
126,3231 USD 3,2419 USD 2,63%
Charts|News
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1,5161 CHF 0,0357 CHF 2,41%
Charts|News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
1,6273 EUR 0,0419 EUR 2,65%
Charts|News
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
1,4260 GBP 0,0342 GBP 2,46%
Charts|News
XRP/JPY (Ripple-Yen)
297,0580 JPY 7,5951 JPY 2,62%
Charts|News
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
1,9107 USD 0,0492 USD 2,64%
Charts|News
BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
670,9928 CHF 0,7999 CHF 0,12%
Charts|News
BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
720,2105 EUR 2,4713 EUR 0,34%
Charts|News
BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
631,1134 GBP 1,0044 GBP 0,16%
Charts|News
BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
131.469,9814 JPY 424,1144 JPY 0,32%
Charts|News

Der Bitcoin-Kurs zeigt sich am Nachmittag gegenüber dem Vortag stärker. Um 17:10 gewinnt Bitcoin 2,74 Prozent auf 88.420,23 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 86.059,59 US-Dollar.

Von der positiven Entwicklung am Kryptomarkt profitieren auch Anleger des finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1: Das Produkt bündelt die zehn größten Kryptowährungen in einem einzigen ETP – Tagesplus heute: 3,1 Prozent.Seit 24.09.2024 (Auflage) beträgt die Performance 28,1 Prozent.

Währenddessen wird Litecoin bei 77,75 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 2,40 Prozent im Vergleich zum Vortag (75,93 US-Dollar).

Indessen verstärkt sich der Ethereum-Kurs um 4,77 Prozent auf 2.962,20 US-Dollar. Am Vortag notierte Ethereum bei 2.827,39 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich Bitcoin Cash im Plus. Im Vergleich zum Vortag (545,99 US-Dollar) geht es um 5,15 Prozent auf 574,11 US-Dollar nach oben.

Zeitgleich verstärkt sich der Ripple-Kurs um 3,04 Prozent auf 1,918 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 1,862 US-Dollar.

Daneben steigt Monero um 2,26 Prozent auf 427,41 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 417,94 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3665 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 17:10 bei 0,3724 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Stellar mit einem Aufschlag. Um 17:10 notiert der Stellar-Kurs 3,11 Prozent stärker bei 0,2166 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 0,2101 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Tron kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,2793 US-Dollar lag, wird der Tron-Kurs um 17:10 auf 0,2810 US-Dollar beziffert.

Zudem zeigt sich der Binancecoin-Kurs im Aufwind. Um 17:11 zieht Binancecoin um 0,55 Prozent auf 847,42 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 842,75 US-Dollar gemeldet wurde.

Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 17:10 wurde ein Kurs von 0,1295 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,1262 US-Dollar.

Derweil geht es für den Solana-Kurs bergauf. Solana steigt 3,28 Prozent auf 127,12 US-Dollar, nach 123,08 US-Dollar am Vortag.

Daneben steigt Avalanche um 2,54 Prozent auf 12,14 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 11,84 US-Dollar.

Indes steigt der Chainlink-Kurs. Für Chainlink geht es nach 12,23 US-Dollar am Vortag auf 12,62 US-Dollar nach oben (3,19 Prozent).

Indessen verstärkt sich der Sui-Kurs um 1,09 Prozent auf 1,435 US-Dollar. Am Vortag notierte Sui bei 1,420 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Lightboxx / Shutterstock.com