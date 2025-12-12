DAX24.186 -0,5%Est505.721 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,86 -1,8%Nas23.311 -1,2%Bitcoin76.800 -2,5%Euro1,1748 +0,1%Öl61,30 -0,4%Gold4.300 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Oracle 871460 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 RENK RENK73 Broadcom A2JG9Z DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX verabschiedet sich schwächer ins Wochenende -- NEL investiert in Effizienz -- Broadcom mit starken Zahlen -- lululemon, BioNTech, RENK, Rheinmetall, HENSOLDT, Canopy & Co. im Fokus
Top News
Ansatz einer Weihnachtsrally nur von kurzer Dauer: DAX zieht es am Freitagnachmittag ins Minus Ansatz einer Weihnachtsrally nur von kurzer Dauer: DAX zieht es am Freitagnachmittag ins Minus
Dein Start in die smarte Geldanlage - mit 50 € geschenkt! Dein Start in die smarte Geldanlage - mit 50 € geschenkt!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Werbung

Dein Start in die smarte Geldanlage - mit 50 € geschenkt!

12.12.25 19:00 Uhr

Werbemitteilung unseres Partners
finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich

Dein Start in die smarte Geldanlage - mit 50 € geschenkt! | finanzen.net

Träumst Du davon, endlich einfach und erfolgreich zu investieren, ohne Dich ständig um Aktien, ETFs oder komplexe Strategien kümmern zu müssen?

Sag "Hallo" zu OSKAR (oskar.de) - der digitalen Vermögensverwaltung, die alles für Dich übernimmt!

Warum OSKAR?

  • Einfach & entspannt: Du startest in wenigen Minuten. OSKAR wählt die passenden ETFs aus und kümmert sich um die weltweite Streuung Deiner Anlage - perfekt für Einsteiger und alle, die keine Zeit haben!
  • Für Groß und Klein: Starte schon mit kleinen Beträgen im Sparplan, um langfristig Vermögen aufzubauen.
  • Deine Kinder profitieren: OSKAR ist ideal, um unkompliziert Vermögen für Deine Kinder anzulegen.
  • Steuer-optimiert: OSKAR kümmert sich automatisch um die Steueroptimierung (Thesaurierung) Deiner Anlage.

Dein exklusives Geschenk:

Sichere Dir jetzt 50 € Startguthaben für Deine erste Anlage bei OSKAR!

So geht’s:

  1. Gehe auf www.oskar.de
  2. Gib bei der Eröffnung Deiner ersten Anlage den Coupon-Code ein: FI67TH50ZN

Nutze die Chance und starte noch heute in Deine finanzielle Zukunft - mit 50 € extra in der Tasche!

Bildquellen: Anucha Tiemsom / Shutterstock.com