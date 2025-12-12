DAX24.425 +0,5%Est505.787 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,36 +1,8%Nas23.594 -0,3%Bitcoin78.646 -0,2%Euro1,1732 -0,1%Öl61,73 +0,3%Gold4.312 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Oracle 871460 Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 TUI TUAG50 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Korrekturtrend geknackt: DAX legt zu -- Asiens Börsen schließen stärker -- Broadcom mit starken Zahlen -- Apple, BioNTech, lululemon, RENK, Rheinmetall, HENSOLDT, TKMS im Fokus
Top News
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie erhält von Goldman Sachs Group Inc. Bewertung: Neutral Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie erhält von Goldman Sachs Group Inc. Bewertung: Neutral
lululemon-Aktie +10%: Führungswechsel, Aktienrückkauf und Bilanz sorgen für Anlegerfreude lululemon-Aktie +10%: Führungswechsel, Aktienrückkauf und Bilanz sorgen für Anlegerfreude
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Rekordausschüttung bei DWS Top Dividende: 2025 schüttet der Fonds 5,10 EUR pro LD-Anteil aus. Alle Infos hier. Investitionen unterliegen Risiken.
DAX aktuell

Weihnachtsrally gestartet: Grüne Vorzeichen treiben DAX in Richtung Rekordhoch

12.12.25 09:53 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Freitag an der Börse Frankfurt - Jahresendrally in Sicht: DAX arbeitet sich in Richtung Allzeithoch | finanzen.net

Der DAX notiert am Freitag auf grünem Terrain und zeigt sich damit auf dem Weg zur Jahresendrally. Auch sein Rekordhoch rückt nun wieder in Reichweite.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.432,0 PKT 137,4 PKT 0,57%
Charts|News|Analysen

Der DAX eröffnete die Sitzung 0,31 Prozent fester bei 24.368,94 Zählern. Danach baut er die Aufschläge noch aus.

Wer­bung

Die Weihnachtsrally läuft", kommentierte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners.

Aktuelle DAX-Rekorde im Überblick

Am 9. Oktober hatte der DAX bei 24.771,34 Punkten ein neues Rekordhoch markiert. Letztlich war er an jenem Tag bei 24.611,25 Zählern in den Feierabend gegangen, was zugleich ein neuer Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

DAX auf dem Weg zur Jahresendrally

Tags zuvor hatte der DAX nach anfänglicher Enttäuschung über Oracle-Zahlen eine beeindruckende Kehrtwende geschafft. Dabei knackte er den Korrekturtrend, der sich seit dem Rekord im Oktober ausgebildet hatte. Nach dem Zwischenhoch vom November müsste der DAX es noch über die Barriere um 24.500 Punkte schaffen, um wieder zum Rekordhoch vorzustoßen.

Wer­bung

Der Dow Jones Industrial hat es ihm am Vorabend bereits vorgemacht. Er profitierte damit weiter von der Leitzinssenkung der US-Notenbank vom Mittwoch, während sich Technologiewerte an der NASDAQ schwerer taten. Hier waren nach dem Oracle-Bericht die hohen Investitionen in künstliche Intelligenz wieder vorherrschendes Thema.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires

Bildquellen: KenDrysdale / Shutterstock.com, Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Mehr zum Thema DAX 40

10:04DAX Prognose für Freitag, 12.12.25 – Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse
10:04DAX - Abprall um 24.500 Punkte erwartet
10:00Der ING Morning Call vom 12. Dezember mit Christian Zoller
10:00Airbus droht Skandal bei Zulieferer in Spanien
09:54ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax steuert auf Marke von 24.500 Punkten zu
09:53Weihnachtsrally gestartet: Grüne Vorzeichen treiben DAX in Richtung Rekordhoch
09:48Die Weihnachtsrally läuft
09:48Die Weihnachtsrally läuft
mehr