Berichtssaison-Nachzügler

Als einer der letzten Techkonzerne aus den USA hat am Donnerstag nach US-Börsenschluss Broadcom seine Bilanz vorgelegt. So fielen die Zahlen aus.

Der Apple- und Google-Chipzulieferer Broadcom hat Umsatz und Gewinn im vierten Geschäftsquartal deutlich gesteigert und die Erwartungen der Analysten übertroffen. Für Broadcom ist das vierte Geschäftsquartal 2025 mit einem kräftigen Gewinnsprung zu Ende gegangen. Das Ergebnis je Aktie kletterte von 0,900 US-Dollar auf 1,74 US-Dollar. Damit verdiente das Unternehmen weniger als am Markt erwartet worden war - die Analystenschätzungen hatten sich zuvor auf ein EPS von 1,87 US-Dollar belaufen. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg um 34 Prozent auf 12,2 Milliarden Dollar. Unter dem Strich verdiente Broadcom 8,5 Milliarden Dollar, nach 4,3 Milliarden ein Jahr zuvor.

Im Gesamtjahr lag der Gewinn je Anteilsschein bei 4,77 US-Dollar (Vorjahr 1,23 US-Dollar) und damit niedriger als erwartet (6,75 US-Dollar).

Der Umsatz zog daneben von 14,05 Milliarden US-Dollar auf 18,02 Milliarden US-Dollar an: Hier hatten die Markterwartungen im Vorfeld bei 17,47 Milliarden US-Dollar gelegen. Wie Broadcom am Donnerstag in San Jose mitteilte, ist dies ein Rekordwert. Auch im Gesamtjahr entwickelten sich die Erlöse deutlich positiv und kletterten von 51,57 Milliarden US-Dollar auf 63,89 Milliarden US-Dollar und lagen damit leicht über den Analystenerwartungen von 63,34 Milliarden US-Dollar.

Für das erste Quartal geht das Unternehmen von einem deutlicheren Wachstum aus, als die Marktexperten zuvor angenommen hatten. Dabei profitiert Broadcom von Lösungen rund um die Künstliche Intelligenz (KI). Im ersten Quartal sollen die Erlöse im Jahresvergleich um 28 Prozent auf 19,1 Milliarden Dollar zulegen und damit stärker ausfallen als von Analysten erwartet. Das Unternehmen gehört in den Augen vieler Anleger wie NVIDIA zu den großen Profiteuren des Ausbaus von KI-Rechenzentren.

Die Broadcom-Aktie zeigte sich nachbörslich an der NASDAQ letztlich 4,47 Prozent tiefer bei 388,20 US-Dollar, nachdem sie zuvor positiv auf die Zahlen reagiert hatte.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX