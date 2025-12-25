DAX24.340 +0,2%Est505.746 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,38 -1,7%Nas23.613 +0,2%Bitcoin74.558 +0,2%Euro1,1790 +0,1%Öl62,24 -0,2%Gold4.480 -0,1%
Langfristige Performance

S&P 500-Papier Broadcom-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Broadcom-Investment von vor 5 Jahren verdient

25.12.25 16:00 Uhr
S&P 500-Papier Broadcom-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Broadcom-Investment von vor 5 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Broadcom-Aktie Anlegern gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Broadcom
295,10 EUR 1,95 EUR 0,67%
Broadcom-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS feiertags-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Broadcom-Aktie bei 43,15 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,318 Broadcom-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.12.2025 gerechnet (350,22 USD), wäre das Investment nun 811,71 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 711,71 Prozent angezogen.

Alle Broadcom-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,66 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Broadcom

Analysen zu Broadcom

DatumRatingAnalyst
05.09.2025Broadcom BuyUBS AG
06.06.2025Broadcom OutperformBernstein Research
13.12.2024Broadcom BuyUBS AG
13.06.2024Broadcom OverweightBarclays Capital
14.06.2019Broadcom Market PerformCowen and Company, LLC
DatumRatingAnalyst
05.09.2025Broadcom BuyUBS AG
06.06.2025Broadcom OutperformBernstein Research
13.12.2024Broadcom BuyUBS AG
13.06.2024Broadcom OverweightBarclays Capital
14.06.2019Broadcom BuyCraig Hallum
DatumRatingAnalyst
14.06.2019Broadcom Market PerformCowen and Company, LLC
14.06.2019Broadcom Mkt PerformCharter Equity
22.02.2019Broadcom Market PerformCowen and Company, LLC
07.09.2018Broadcom NeutralB. Riley FBR
12.07.2018Broadcom NeutralB. Riley FBR, Inc.
