S&P 500-Papier Broadcom-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Broadcom-Investment von vor 5 Jahren verdient

Langfristige Performance

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Broadcom-Aktie Anlegern gebracht.

Broadcom-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS feiertags-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Broadcom-Aktie bei 43,15 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,318 Broadcom-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.12.2025 gerechnet (350,22 USD), wäre das Investment nun 811,71 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 711,71 Prozent angezogen.

Alle Broadcom-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,66 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

