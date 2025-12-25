DAX24.340 +0,2%Est505.746 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,38 -1,7%Nas23.613 +0,2%Bitcoin74.761 +0,5%Euro1,1790 +0,1%Öl62,24 -0,2%Gold4.480 -0,1%
DAX schließt vor Weihnachten etwas höher -- Alphabet kauft Intersect -- Novo Nordisk, D-Wave, Lufthansa, Palantir, TUI, Microsoft, Bitcoin, Gold im Fokus
D-Wave, IonQ & Co. im Fokus: Diese Quantencomputer-Aktien könnten 2026 erneut anziehen
Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Nachmittag entwickeln
25.12.25 17:23 Uhr
Live-Kurse: Kryptowährungen am Donnerstagnachmittag im Detail | finanzen.net

Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Nachmittag.

Der Bitcoin-Kurs wertet am Donnerstagnachmittag um 0,60 Prozent auf 88.153,56 US-Dollar auf. Am Vortag stand Bitcoin bei 87.631,25 US-Dollar.

Von Verlusten bleibt auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 nicht verschont – er verliert heute 1,7 Prozent auf 11,38 EUR. Die Performance im Vergleich zur Erstnotiz: 23,5 Prozent.

Daneben präsentiert sich Litecoin mit einem Aufschlag. Um 17:10 notiert der Litecoin-Kurs 1,65 Prozent stärker bei 77,00 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 75,76 US-Dollar.

Nach 2.945,37 US-Dollar am Vortag ist der Ethereum-Kurs am Donnerstagnachmittag um 0,30 Prozent auf 2.954,17 US-Dollar gestiegen.

Zeitgleich verstärkt sich der Bitcoin Cash-Kurs um 4,30 Prozent auf 592,88 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 568,47 US-Dollar.

Daneben wertet Ripple um 17:11 auf. Es geht 0,94 Prozent auf 1,879 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 1,862 US-Dollar stand.

Währenddessen zeigt sich Monero im Plus. Im Vergleich zum Vortag (435,43 US-Dollar) geht es um 0,74 Prozent auf 438,67 US-Dollar nach oben.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Cardano kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,3564 US-Dollar lag, wird der Cardano-Kurs um 17:10 auf 0,3565 US-Dollar beziffert.

Derweil notiert der Stellar-Kurs bei 0,2154 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,2123 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 1,49 Prozent.

Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2802 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 17:10 bei 0,2769 US-Dollar.

Derweil geht es für den Binancecoin-Kurs bergab. Binancecoin sinkt 0,70 Prozent auf 840,49 US-Dollar, nach 846,40 US-Dollar am Vortag.

Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 17:10 wurde ein Kurs von 0,1272 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,1285 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Solana-Kurs um 0,72 Prozent auf 123,43 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 122,55 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Avalanche-Kurs im Aufwind. Um 17:10 zieht Avalanche um 2,01 Prozent auf 12,35 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 12,11 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen legt der Chainlink-Kurs um 0,64 Prozent auf 12,35 US-Dollar zu. Gestern war Chainlink noch 12,27 US-Dollar wert.

Mit dem Sui-Kurs geht es indes nach unten. Sui verliert 0,09 Prozent auf 1,414 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 1,416 US-Dollar an der Tafel standen.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

