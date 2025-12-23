DAX24.307 +0,1%Est505.744 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,56 -1,5%Nas23.429 +0,5%Bitcoin74.300 -1,2%Euro1,1782 +0,2%Öl62,08 +0,1%Gold4.487 +1,0%
Im Abwärtssog

Bitcoin weiter unter Druck - Kurs rutscht unter die Marke von 90.000 US-Dollar

23.12.25 08:03 Uhr
Der Bitcoin ist am Dienstag im frühen Handel wieder deutlich unter die Marke von 90.000 US-Dollar gefallen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BITCI/USD (Bitcicoin-US-Dollar)
0,0002 USD 0,0000 USD 0,00%
Charts|News

Über diese war er am Montag zeitweise geklettert, konnte aber das Niveau nicht halten. Zuletzt kostete ein Bitcoin auf der Handelsplattform Bitstamp rund 87.000 Dollar - gut ein Prozent weniger als am Vorabend.

Damit liegt der Kurs der ältesten und bekanntesten Digitalwährung wieder eher am unteren Ende der jüngsten Handelsspanne von 85.000 bis 95.000 Dollar. Der Bitcoin unterliegt starken Schwankungen. Seit dem Rekordhoch von mehr als 126.000 Dollar Anfang Oktober ging es um 45 Prozent nach unten.

Seit Ende 2024 gab der Kurs des Bitcoin um rund sieben Prozent nach und gehört damit zu den Verlierern unter den Anlageklassen. Dies kann sich aber in den kommenden Tagen noch ändern. Sollte 2025 ein Verlustjahr werden, wäre es den Daten der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge erst das vierte in der noch jungen Geschichte des Bitcoin. Demgegenüber stehen Jahre mit hohen Gewinnen. Bloomberg führt seit 2010 Daten zum Bitcoin. Damals hatte der Bitcoin noch weniger als einen Dollar gekostet.

/zb/mis/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Hi my name is Jacco / shutterstock.com