Presale Geheimtipp: PEPEPNODE oder HYPER an Weihnachten kaufen? 

Pünktlich zum Fest der Liebe stellt sich für Krypto-Anleger die Frage: Welches Projekt landet als potenzieller „Moonshot“ unter dem Baum? Während der Gesamtmarkt im Dezember oft von Gewinnmitnahmen geprägt ist, bieten Presales wie Bitcoin Hyper (HYPER) und PepeNode (PEPENODE) eine spannende Nische.

Beide Projekte nutzen aktuelle Markttrends – Layer-2-Skalierung für Bitcoin auf der einen und spielerisches „Mine-to-Earn“ im Meme-Sektor auf der anderen Seite. Mit frischem Kapitalzufluss und hohen Staking-Anreizen positionieren sie sich als heiße Kandidaten für das Krypto-Jahr 2026.

Doch welches Investment passt besser zu deiner Strategie?

Bitcoin Hyper (HYPER): Die Layer-2-Revolution für Bitcoin

Bitcoin Hyper schickt sich an, das größte Problem der Krypto-Welt zu lösen: die mangelnde Geschwindigkeit von Bitcoin bei gleichzeitig maximaler Sicherheit. Das Projekt hat im Presale bereits die beeindruckende Marke von rund 30 Millionen US-Dollar an Investitionen geknackt. Dies zeigt, dass das Vertrauen der „Wale“ und Kleinanleger in eine technologische Erweiterung des Bitcoin-Netzwerks massiv ist. HYPER fungiert dabei als Layer-2-Lösung, die das Beste aus zwei Welten vereint: die Unantastbarkeit von Bitcoin und die extreme Geschwindigkeit der Solana Virtual Machine (SVM).

Für Anleger ist das Timing zu Weihnachten besonders reizvoll. Der Presale-Preis ist aktuell noch fixiert, steigt jedoch stetig in verschiedenen Phasen an. Ein entscheidender Faktor für die langfristige Stabilität ist das attraktive Staking-Modell. Mit einer Rendite von 39 Prozent APY (jährliche Verzinsung) bietet Bitcoin Hyper einen starken Anreiz, die Token nicht sofort nach dem Listing zu verkaufen, sondern im Netzwerk zu halten. Dies reduziert das Angebot auf dem Markt und kann den Preis bei steigender Nachfrage nach oben treiben.

Wer jetzt einsteigt, sichert sich nicht nur den günstigen Vorverkaufspreis, sondern baut sich bereits vor dem offiziellen Handelsstart ein passives Einkommen auf. Da Bitcoin-L2-Lösungen als eines der Top-Narrative für 2026 gelten, ist HYPER weit mehr als nur ein kurzfristiger Hype.

PepeNode (PEPENODE): Das Kraftpaket unter den Memecoins

Wer es etwas risikofreudiger und spielerischer mag, kommt an PepeNode nicht vorbei. Mit rund 2,4 Millionen US-Dollaran gesammeltem Kapital im Presale ist das Projekt zwar kleiner als Bitcoin Hyper, zeigt aber eine enorme Dynamik in der Community. PepeNode setzt auf das innovative „Mine-to-Earn“-Konzept. Hierbei kaufen Anleger virtuelle Nodes, mit denen sie passiv Belohnungen in Form von Token generieren können – eine moderne Interpretation des klassischen Minings, verpackt in das weltweit bekannte Pepe-Meme-Design.

Das Highlight für Early Adopters ist zweifellos die Staking-Rendite: In der aktuellen Phase ist eine APY von über 500 Prozent noch möglich. Solch extrem hohe Renditen sind typisch für sehr frühe Projektphasen und dienen dazu, die Liquidität schnell aufzubauen. Neben dem Staking überzeugt PepeNode durch einen deflationären Mechanismus: Rund 70 Prozent der im Spiel verwendeten Token werden „verbrannt“ (vernichtet), was das Gesamtangebot kontinuierlich verknappt.

Dieser Mix aus viraler Meme-Kraft und technischer Nutzbarkeit macht PepeNode zu einem Geheimtipp für Weihnachten. Während Bitcoin Hyper eher den institutionellen und technologischen Fokus hat, zielt PepeNode direkt auf die Community-Power des Web3 ab.

