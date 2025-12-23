DAX24.340 +0,2%Est505.749 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,38 -1,7%Nas23.562 +0,6%Bitcoin74.315 -1,2%Euro1,1795 +0,3%Öl62,49 +0,7%Gold4.490 +1,0%
NYSE-Handel im Blick

Aufschläge in New York: Anleger lassen S&P 500 schlussendlich steigen

23.12.25 22:32 Uhr
Aufschläge in New York: Anleger lassen S&P 500 schlussendlich steigen

Letztendlich wagten sich die Anleger in New York aus der Reserve.

Am Dienstag verbuchte der S&P 500 via NYSE zum Handelsschluss ein Plus in Höhe von 0,46 Prozent auf 6.909,79 Punkte. Der Börsenwert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 54,315 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,143 Prozent tiefer bei 6.868,67 Punkten in den Dienstagshandel, nach 6.878,49 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 6.910,88 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6.868,81 Zählern.

So bewegt sich der S&P 500 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 lag am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, bei 6.602,99 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.09.2025, wurde der S&P 500 mit 6.656,92 Punkten gehandelt. Der S&P 500 stand noch vor einem Jahr, am 23.12.2024, bei 5.974,07 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 ging es für den Index bereits um 17,74 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 6.920,34 Punkten. Bei 4.835,04 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im S&P 500

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Expand Energy (+ 3,09 Prozent auf 111,17 USD), NVIDIA (+ 3,01 Prozent auf 189,21 USD), Freeport-McMoRan (+ 2,49 Prozent auf 51,90 USD), Broadcom (+ 2,30 Prozent auf 349,32 USD) und Coterra Energy (+ 1,80 Prozent auf 25,98 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil Moderna (-7,48 Prozent auf 32,29 USD), Brown-Forman B (-5,20 Prozent auf 26,64 USD), Norwegian Cruise Line (-4,78 Prozent auf 23,11 USD), Alaska Air Group (-4,30 Prozent auf 51,18 USD) und Paycom Software (-3,50 Prozent auf 159,63 USD).

Blick in den S&P 500: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. 44.553.393 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3,733 Bio. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0,00 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 1.200,00 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.net

