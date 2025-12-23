Börsenausblick 2026

Die Magnificent 7 bewegten auch 2025 die Märkte, zeigten aber eine starke Performance-Kluft. Während ein Top-Performer dominierte, herrscht bei Tesla für 2026 Uneinigkeit unter Analysten.

• Alphabet führte die Magnificent 7 im Börsenjahr 2025 mit deutlichem Abstand an

• Fünf der sieben Titel erhalten von Analysten ein "Strong Buy"-Rating

• Bei Tesla sind die Meinungen gespalten und die Aktie erhält ein "Hold"-Rating



Die Dominanz der Magnificent 7

Die Magnificent 7 - bestehend aus Alphabet, Amazon, Apple, Meta Platforms, Microsoft, NVIDIA und Tesla - prägen die US-Börsen wie kaum eine andere Aktiengruppe. Der Begriff wurde 2023 von Bank of America-Stratege Michael Hartnett geprägt und hat sich seitdem als Synonym für die dominierenden Tech-Giganten etabliert. Zusammen machen diese sieben Unternehmen rund 35 Prozent des S&P 500 aus. Laut Fortune haben sie in den vergangenen Jahren mehr als die Hälfte der Indexgewinne erwirtschaftet.

Doch die Homogenität der Gruppe täuscht: Während alle sieben Titel von der KI-Revolution profitieren, unterscheiden sich ihre Geschäftsmodelle erheblich. NVIDIA dominiert den Markt für KI-Chips, Microsoft und Alphabet kämpfen um die Vorherrschaft im Cloud-Computing, Amazon verbindet E-Commerce mit Cloud-Diensten, Meta setzt auf soziale Netzwerke und das Metaverse, Apple bleibt der Hardware-Gigant - und Tesla ist als einziger Automobilhersteller in der Gruppe vertreten.

Alphabet und NVIDIA führen das Feld an

Im Börsenjahr 2025 zeigte sich innerhalb der Magnificent 7 eine deutliche Spreizung der Renditen. Laut Daten vom 22. Dezember 2025 führten die Alphabet-A-Aktien die Gruppe mit einem Kursplus von 62,79 Prozent seit Jahresbeginn klar an. Auf dem zweiten Platz folgte NVIDIA mit einem Zuwachs von 30,90 Prozent, gefolgt von Tesla mit 26,87 Prozent und Microsoft mit 16,95 Prozent.

Apple verzeichnete ein Plus von 12,74 Prozent, während Meta Platforms mit 10,28 Prozent zulegte. Schlusslicht war Amazon mit einem vergleichsweise bescheidenen Anstieg von 3,24 Prozent. Der Erfolg von Alphabet wird unter anderem auf die positive Resonanz auf das KI-Modell Gemini 3 zurückgeführt. Wie das Wirtschaftsmagazin Fortune am 11. Dezember 2025 berichtete, nannten Unternehmenslenker auf der Fortune Brainstorm AI-Konferenz Alphabet als ihren Favoriten unter den Magnificent 7.

Analysten favorisieren fünf von sieben Titeln

Mit Blick auf 2026 zeigen sich die Analysten bei der Mehrheit der Magnificent 7 optimistisch. Laut TipRanks erhalten fünf der sieben Titel ein "Strong Buy"-Rating: Amazon führt mit 44 von 45 Kaufempfehlungen, gefolgt von NVIDIA (40 von 42), Microsoft (32 von 34), Meta Platforms (36 von 43) und Alphabet (29 von 36). Apple erhält ein "Moderate Buy"-Rating mit 20 Kaufempfehlungen bei 32 Analysteneinschätzungen.

Bei den durchschnittlichen Kurszielen der Analysten liegt Meta Platforms mit 830,17 US-Dollar an der Spitze, gefolgt von Microsoft mit 632,22 US-Dollar. Für Tesla sehen die Analysten ein durchschnittliches Kursziel von 377,97 US-Dollar, für Alphabet 323,73 US-Dollar und für Apple 299,49 US-Dollar. Amazon kommt auf ein Kursziel von 296,12 US-Dollar, NVIDIA auf 261,31 US-Dollar. (Stand: 19.12.2025)

Tesla spaltet die Meinungen

Bei Tesla zeigt sich ein geteiltes Bild. Die Aktie erhält von den 32 befragten Analysten lediglich ein "Hold"-Rating - mit elf Kauf-, zwölf Halte- und neun Verkaufsempfehlungen.

Wie Fortune unter Berufung auf Gespräche mit Unternehmenslenkern berichtet, zieht Tesla neben Apple den meisten Pessimismus unter den Magnificent 7 auf sich. Als Risikofaktoren wurden unter anderem China, Ablenkung, politische Risiken und die Person Elon Musk genannt. Der ehemalige Cisco-Chef John Chambers erwartet für 2026 eine Divergenz innerhalb der Gruppe: Zwei bis drei Titel dürften sich sehr gut entwickeln, zwei bis drei weniger gut, und ein bis zwei im Mittelfeld landen. Seine Favoriten für 2026: Alphabet, Microsoft und NVIDIA.

