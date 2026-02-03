DAX24.781 -0,1%Est505.995 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,7500 -3,0%Nas23.255 -1,4%Bitcoin64.447 +0,7%Euro1,1830 +0,1%Öl67,79 ±-0,0%Gold5.065 +2,4%
Bilanz im Fokus

Ausblick: Amazon legt Quartalsergebnis vor

04.02.26 08:01 Uhr
NASDAQ-Aktie Amazon öffnet die Bücher: Das prognostizieren Analysten für die Geschäfte des Handels-Giganten

Amazon veröffentlicht sein Zahlenwerk für das vergangene Quartal - damit rechnen Analysten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amazon
202,00 EUR 1,00 EUR 0,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Amazon wird am 05.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

49 Analysten schätzen, dass Amazon für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,97 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,86 USD je Aktie erwirtschaftet.

51 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 12,59 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 187,79 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 211,44 Milliarden USD aus.

Die Prognosen von 65 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 7,15 USD, gegenüber 5,53 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 65 Analysten durchschnittlich 714,69 Milliarden USD im Vergleich zu 637,96 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Bildquellen: BobNoah / Shutterstock.com

Nachrichten zu Amazon

DatumMeistgelesen
Analysen zu Amazon

DatumRatingAnalyst
03.02.2026Amazon BuyUBS AG
02.02.2026Amazon BuyJefferies & Company Inc.
26.01.2026Amazon OutperformRBC Capital Markets
12.12.2025Amazon OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.12.2025Amazon BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
03.02.2026Amazon BuyUBS AG
02.02.2026Amazon BuyJefferies & Company Inc.
26.01.2026Amazon OutperformRBC Capital Markets
12.12.2025Amazon OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.12.2025Amazon BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
26.09.2018Amazon HoldMorningstar
30.07.2018Amazon neutralJMP Securities LLC
13.06.2018Amazon HoldMorningstar
02.05.2018Amazon HoldMorningstar
02.02.2018Amazon neutralJMP Securities LLC
DatumRatingAnalyst
11.04.2017Whole Foods Market SellStandpoint Research
23.03.2017Whole Foods Market SellUBS AG
14.08.2015Whole Foods Market SellPivotal Research Group
04.02.2009Amazon.com sellStanford Financial Group, Inc.
26.11.2008Amazon.com ErsteinschätzungStanford Financial Group, Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Amazon nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
