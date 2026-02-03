Ausblick: Amazon legt Quartalsergebnis vor
Amazon veröffentlicht sein Zahlenwerk für das vergangene Quartal - damit rechnen Analysten.
Werte in diesem Artikel
Amazon wird am 05.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
49 Analysten schätzen, dass Amazon für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,97 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,86 USD je Aktie erwirtschaftet.
51 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 12,59 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 187,79 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 211,44 Milliarden USD aus.
Die Prognosen von 65 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 7,15 USD, gegenüber 5,53 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 65 Analysten durchschnittlich 714,69 Milliarden USD im Vergleich zu 637,96 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: Amazon und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Amazon
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Amazon News
Bildquellen: BobNoah / Shutterstock.com