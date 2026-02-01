DAX aktuell

Der DAX wird zur Wochenmitte nahezu unverändert erwartet und dürfte vorerst unter der Marke von 25.000 Punkten bleiben.

Der DAX dürfte die Sitzung zur Wochenmitte mit nur wenig Bewegung starten. Vorbörslich zeigt er sich zeitweise nur marginal schwächer. Damit zeichnet sich vorerst kein neuer Anlauf auf die Marke von 25.000 Punkten ab. Am Vortag konnte der deutsche Leitindex die psychologisch wichtige Marke zeitweise hinter sich lassen, fiel zum Börsenschluss jedoch zurück an seinen Vortagessschlusskurs.



Der letzte DAX-Rekord

Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert und damit erstmals in seiner Geschichte die Schwelle von 25.500 Punkten überschritten. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern in den Feierabend gegangen, was einen neuen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Goldpreiserholung und geopolitische Spannungen im Fokus

Am deutschen Aktienmarkt lässt die Nervosität der vergangenen Tage mit teils starken Kursschwankungen allmählich nach. Nachdem die kräftige Korrektur bei Gold und Silber in der Vorwoche auch die Börsen belastet hatte, setzen beide Edelmetalle ihre Erholung fort.

Anleger dürften am Mittwoch zudem aufmerksam die Gespräche zwischen russischen und ukrainischen Unterhändlern in Abu Dhabi verfolgen, von denen Impulse für ein mögliches Kriegsende erhofft werden. Zudem sorgt die Meldung für Aufmerksamkeit, wonach das US-Militär offenbar eine iranische Aufklärungsdrohne nahe der Südküste des Landes abgeschossen hat.

Technologiesektor im Blick

Der jüngste Abverkauf einzelner US-Technologiewerte zeigt bislang kaum Wirkung auf den deutschen Gesamtmarkt, könnte jedoch weiterhin Branchenvertreter wie SAP belasten - bislang der größte Verlierer im DAX im Jahr 2026. Die Commerzbank verwies auf wachsende Sorgen der Investoren über neue KI-Anwendungen und deren mögliche Auswirkungen auf etablierte Geschäftsmodelle. Besonders Software- und Datenbanktitel standen dadurch zuletzt unter Druck.

Am Mittwoch richten sich die Blicke auf die Quartalszahlen von Infineon sowie nach Börsenschluss in den USA auf die Ergebnisse des Google-Mutterkonzerns Alphabet.

Redaktion finanzen.net / Dow Jones / dpa-AFX