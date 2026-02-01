DAX24.781 -0,1%Est505.995 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,7300 -3,2%Nas23.255 -1,4%Bitcoin64.662 +1,0%Euro1,1830 +0,1%Öl67,79 ±-0,0%Gold5.078 +2,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 PayPal A14R7U Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Palantir A2QA4J NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Zalando ZAL111 Infineon 623100 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX vor stabilem Start -- Asiens Börsen uneinheitlich -- AMD-Geschäfte laufen besser als erwartet -- Novo Nordisk mit Umsatzrückgang erwartet -- Infineon schlägt Erwartungen -- SuperMicro im Fokus
Top News
DAX dürfte zur Wochenmitte auf der Stelle treten - 25.000 Punkte-Marke vorerst außer Reichweite DAX dürfte zur Wochenmitte auf der Stelle treten - 25.000 Punkte-Marke vorerst außer Reichweite
Goldpreis: Geopolitische Spannungen sorgen für Kaufwelle Goldpreis: Geopolitische Spannungen sorgen für Kaufwelle
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Viele Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion. Nutze die möglichen Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!
DAX aktuell

DAX dürfte zur Wochenmitte auf der Stelle treten - 25.000 Punkte-Marke vorerst außer Reichweite

04.02.26 07:41 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Mittwoch an der Börse Frankfurt - Wenig Bewegung im DAX erwartet - 25.000 Punkte-Marke bleibt fern | finanzen.net

Der DAX wird zur Wochenmitte nahezu unverändert erwartet und dürfte vorerst unter der Marke von 25.000 Punkten bleiben.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Goldpreis
5.077,64 USD 130,62 USD 2,64%
News
Silberpreis
89,70 USD 4,33 USD 5,07%
News
Indizes
DAX 40
24.780,8 PKT -16,7 PKT -0,07%
Charts|News|Analysen
EURO STOXX 50
5.995,4 PKT -12,2 PKT -0,20%
Charts|News|Analysen
Nikkei 225
54.293,4 PKT -427,3 PKT -0,78%
Charts|News|Analysen

Der DAX dürfte die Sitzung zur Wochenmitte mit nur wenig Bewegung starten. Vorbörslich zeigt er sich zeitweise nur marginal schwächer. Damit zeichnet sich vorerst kein neuer Anlauf auf die Marke von 25.000 Punkten ab. Am Vortag konnte der deutsche Leitindex die psychologisch wichtige Marke zeitweise hinter sich lassen, fiel zum Börsenschluss jedoch zurück an seinen Vortagessschlusskurs.

Wer­bung

Der letzte DAX-Rekord

Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert und damit erstmals in seiner Geschichte die Schwelle von 25.500 Punkten überschritten. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern in den Feierabend gegangen, was einen neuen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Goldpreiserholung und geopolitische Spannungen im Fokus

Am deutschen Aktienmarkt lässt die Nervosität der vergangenen Tage mit teils starken Kursschwankungen allmählich nach. Nachdem die kräftige Korrektur bei Gold und Silber in der Vorwoche auch die Börsen belastet hatte, setzen beide Edelmetalle ihre Erholung fort.

Anleger dürften am Mittwoch zudem aufmerksam die Gespräche zwischen russischen und ukrainischen Unterhändlern in Abu Dhabi verfolgen, von denen Impulse für ein mögliches Kriegsende erhofft werden. Zudem sorgt die Meldung für Aufmerksamkeit, wonach das US-Militär offenbar eine iranische Aufklärungsdrohne nahe der Südküste des Landes abgeschossen hat.

Wer­bung

Technologiesektor im Blick

Der jüngste Abverkauf einzelner US-Technologiewerte zeigt bislang kaum Wirkung auf den deutschen Gesamtmarkt, könnte jedoch weiterhin Branchenvertreter wie SAP belasten - bislang der größte Verlierer im DAX im Jahr 2026. Die Commerzbank verwies auf wachsende Sorgen der Investoren über neue KI-Anwendungen und deren mögliche Auswirkungen auf etablierte Geschäftsmodelle. Besonders Software- und Datenbanktitel standen dadurch zuletzt unter Druck.

Am Mittwoch richten sich die Blicke auf die Quartalszahlen von Infineon sowie nach Börsenschluss in den USA auf die Ergebnisse des Google-Mutterkonzerns Alphabet.

Redaktion finanzen.net / Dow Jones / dpa-AFX

Bildquellen: viewimage / Shutterstock.com, Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com

Mehr zum Thema DAX 40

08:00Börsenhandel am Mittwoch: 10 wichtige Fakten - QUALCOMM, Arm Holdings, Alphabet, Wolfspeed & Snap öffnen die Bücher
07:41DAX dürfte zur Wochenmitte auf der Stelle treten - 25.000 Punkte-Marke vorerst außer Reichweite
06:30🎧 Finanznachrichten direkt auf die Ohren – der ideas Börsennews-Podcast
06:30🎧 Finanznachrichten direkt auf die Ohren – der ideas Börsennews-Podcast
06:30🎧 Finanznachrichten direkt auf die Ohren – der ideas Börsennews-Podcast
06:30🎧 Finanznachrichten direkt auf die Ohren – der ideas Börsennews-Podcast
06:30🎧 Finanznachrichten direkt auf die Ohren – der ideas Börsennews-Podcast
06:30🎧 Finanznachrichten direkt auf die Ohren – der ideas Börsennews-Podcast
mehr