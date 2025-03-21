GNW-News: Bitwise Diaman Bitcoin & Gold ETP ab sofort auf Deutsche Börse Xetra handelbar

Werte in diesem Artikel

^* Investition in Bitcoin und Gold durch eine regelbasierte Indexmethodik

* ETP ermöglicht Anleger, gleichzeitig vom Potenzial des Bitcoin und der

Stabilität von Gold zu profitieren

* Dynamisches Allokationskonzept auf Basis von Markttrends und

Volatilitätsindikatoren

* Produkt wurd gemeinsam mit Diaman Partners entwickelt, einem von Azimut

unterstützten UCITS-Fondsmanager

4. Februar 2026. Frankfurt: Bitwise gibt heute die Aufnahme der Notierung des

Bitwise Diaman Bitcoin & Gold ETP (Ticker: BTCG; ISIN: DE000A4AKW34) an der

Deutschen Börse Xetra bekannt. Das ETP wurde zuerst an der Euronext Paris und

Amsterdam (https://bitwiseinvestments.eu/de/newsroom/Press_Release_2025-03-06/)

notiert, ist in Deutschland emittiert und dort domiziliert.

Das ETP bildet physisch den Diaman Bitcoin & Gold Index

(https://www.compassft.com/indice/btcg/) nach. Dieser verteilt das verwaltete

Vermögen dynamisch und regelbasiert zwischen Bitcoin und Gold. Die Indexmethodik

passt die relative Gewichtung jedes Vermögenswerts auf der Grundlage

vordefinierter Risikoindikatoren an, um die sich im Laufe der Zeit verändernden

Marktbedingungen widerzuspiegeln. Der Ansatz zielt darauf ab, innerhalb einer

einzigen börsengehandelten Struktur ein Engagement in Vermögenswerten mit

unterschiedlichen Merkmalen zu ermöglichen, sodass Anleger sowohl von den

Eigenschaften von Bitcoin als auch von denen von Gold profitieren können.

Bradley Duke, Managing Director und Europa-Chef von Bitwise, kommentiert:?Wir

bei Bitwise freuen uns sehr, das Bitwise Diaman Bitcoin & Gold ETP (?BTCG") an

Xetra notieren zu können und damit ein so innovatives Produkt an die größte

europäische Börse für Krypto-ETPs zu bringen. Wir sind sehr stolz auf die

Zusammenarbeit mit Diaman Partners, durch die wir Anlegern mit BTCG ein

Engagement in Bitcoin und Gold ermöglichen, zwei Vermögenswerten mit historisch

unterschiedlichen Korrelationseigenschaften."

Das ETP gleicht die Bitcoin- und Goldallokationen monatlich auf Basis der Diaman

Bitcoin & Gold Index-Methodik aus, die ULCER-Indizes verwendet, ein ursprünglich

in den späten 1980er Jahren entwickeltes Volatilitätsmaß, um das Abwärtsrisiko

zu bewerten und Allokationsentscheidungen zu treffen. Das ETP wird vollständig

durch physisches Bitcoin und durch Pax Gold (PAXG) gedeckt, einen Token, der an

physisches Gold gebunden ist, das in LBMA-akkreditierten Tresoren in London

gelagert wird. Die zugrunde liegenden Vermögenswerte werden bei einer

institutionellen Verwahrstelle offline in Cold Storage gehalten.

Daniele Bernardi, CEO von Diaman Partners, äußert sich wie folgt:?Der Bitcoin &

Gold Index wurde entwickelt, um Anlegern ein dynamisches Engagement in zwei

knappen, sich ergänzenden Vermögenswerten zu bieten, die zur Diversifizierung

des Portfolios beitragen können: Bitcoin und Gold. Die Notierung an Xetra

erweitert die Palette der Handelsplätze, an denen BTCG ETP verfügbar ist."

Gold und Bitcoin in einem sich wandelnden makroökonomischen Umfeld

Gold und Bitcoin haben in der Vergangenheit in verschiedenen Marktumfeldern

unterschiedliche Verhaltensweisen gezeigt. Gold hat in Zeiten von Marktstress im

Vergleich zu vielen Risikoanlagen im Allgemeinen eine geringere Volatilität

aufgewiesen, während Bitcoin tendenziell eine höhere Volatilität und eine

größere Sensitivität gegenüber Veränderungen der Risikobereitschaft der Anleger

gezeigt hat. Infolgedessen können die beiden Vermögenswerte unterschiedlich auf

makroökonomische Entwicklungen und Marktzyklen reagieren.

Die jüngsten wirtschaftlichen, monetären und geopolitischen Entwicklungen haben

das Interesse an Vermögenswerten, die oft als Wertspeicher angesehen werden,

wiederbelebt. Gold hat diese Rolle traditionell erfüllt, unterstützt durch seine

physische Knappheit und seine langjährige Bedeutung auf den Finanzmärkten.

Bitcoin hingegen hat sich zu einem digitalen Vermögenswert mit besonderen

strukturellen Merkmalen entwickelt, darunter ein definierter Angebotsrahmen und

die Möglichkeit, ohne zentralisierte Zwischenhändler übertragen zu werden.

Wichtige Produktdaten

+---------------------+--------------------------------------------+

| ETP Name | Bitwise Diaman Bitcoin & Gold ETP |

+---------------------+--------------------------------------------+

| Kürzel | BTCG |

+---------------------+--------------------------------------------+

| ISIN | DE000A4AKW34 |

+---------------------+--------------------------------------------+

| Primärnotierung | Xetra, Euronext PR & AMS, NASDAQ Stockholm |

+---------------------+--------------------------------------------+

| TER | 1,49% p.a. |

+---------------------+--------------------------------------------+

| Domizil | Deutschland |

+---------------------+--------------------------------------------+

| Basiswert | Diaman Bitcoin & Gold Index |

+---------------------+--------------------------------------------+

| Replikationsmethode | Vollständig hinterlegt (100%) |

+---------------------+--------------------------------------------+

Einen Überblick über alle Produkte finden Sie hier: Produktliste | Entdecken Sie

unsere Krypto-ETPs | Bitwise (https://d320lr04.eu1.hs-sales-

engage.com/Ctc/L0+23284/d320lr04/JlF2-

6qcW8wLKSR6lZ3pdN1DDHJ0FTpmRW77Qv4v17l29HW2_W55K6J-3YKW58TSrm7Q4VrHW6g2St391V1Hw

W3Gd0H554B_VkW4PR_NK80-

P13W6sp37G4QBprPW3_qHKb76hr_lVmXYKG7B7zgRW26q81G7tNCf0W6jgKDg7zs-

2NW4BFqTq7y0NWsW7bWknd6cLpLDN4KGfYPZSS7tW24qKGc1y3cD1W3GJ7p28Dx5LFW2N7mtk4_wbbKW

3dVG8V6JJbgYN5nS9DTxVKHxN7ZjsFyfXYvhW3tX9hc4RjJMYW2p41x6635JtpW5Sxsg37fHX-

JW1SH0TR14nhx2W8yW88x21QSkcW5qLYn18GNRrPW53vpPq3J5J2Yf1Bxq2d04)

Anleger sollten beachten, dass Investitionen in Kryptowerten mit erheblichen

Risiken verbunden sind, unter anderem:

* Volatilitätsrisiko: Die Preise von Krypto-Assets und von börsengehandelten

Krypto-Produkten (ETPs) können erheblichen Schwankungen unterliegen.

* Liquiditätsrisiko: Markttiefe und Handelsvolumina können variieren und die

Ausführung von Transaktionen beeinflussen.

* Verwahrungsrisiko: Trotz Verwahrung auf institutionellem Niveau können

digitale Vermögenswerte gegenüber Cyberangriffen und technischen Störungen

anfällig bleiben.

* Regulatorisches Risiko: Die Behandlung von Krypto-Assets unterliegt

weiterentwickelnden regulatorischen Rahmenbedingungen.

* Marktrisiko: Übergeordnete Marktbewegungen können den Wert des ETP

maßgeblich beeinflussen.

Investitionen in kryptogebundene Produkte sind mit hohen Risiken verbunden und

können zum teilweisen oder vollständigen Verlust des investierten Kapitals

führen. Kryptomärkte sind hoch volatil, und Preise können stark und

unvorhersehbar schwanken. Die Liquidität kann eingeschränkt sein, was Ihre

Fähigkeit beeinträchtigen kann, zu dem von Ihnen erwarteten Preis zu kaufen oder

zu verkaufen. Darüber hinaus bestehen zusätzliche Risiken im Zusammenhang mit

der Produktstruktur (einschließlich Emittenten- und Kreditrisiken), der

Verwahrung und operativen Abläufen sowie mit sich weiterentwickelnden

regulatorischen Rahmenbedingungen. Es besteht das Risiko, dass Sie einen Teil

oder den gesamten investierten Kapitalbetrag verlieren. Anleger sollten die

vollständigen Informationen den jeweiligen Anleihebedingungen, dem jeweiligen

Basisinformationsblatt (BIB oder "KIID") sowie dem dazugehörigen Basisprospekt

entnehmen, einsehbar auf https://bitwiseinvestments.eu/de/resources/

Sie laufen Gefahr, einen Teil oder Ihr gesamtes investiertes Kapital zu

verlieren. Ausführliche Informationen finden Sie unter

www.bitwiseinvestments.eu/de/ (http://www.bitwiseinvestments.eu/de/)

Über Diaman Partners

Diaman Partners ist eine auf UCITS und alternative Fonds spezialisierte

Vermögensverwaltungsgesellschaft mit Sitz in Malta. Sie unterliegt der Aufsicht

der MFSA (Malta Financial Services Authority). Das Unternehmen setzt

fortschrittliche Algorithmen und die Erfahrung seines Teams ein, um alle

Investitionsprozesse effektiv zu steuern. Diaman Partners begann seine Reise vor

20 Jahren in Norditalien. Seitdem stellt das Unternehmen auf Basis quantitativer

Modelle und strikter Prozesse durchweg greifbare Ergebnisse sowie Know-how,

Expertise und Professionalität unter Beweis. Im Juli 2022 erwarb der an der

Mailänder Börse notierte globale Asset und Wealth Manager Azimu eine Beteiligung

an Diaman Partners. Diaman Partners fungiert seitdem als Azimuts Geschäftszweig

für digitale Vermögenswerte.

Über Bitwise

Bitwise ist einer der weltweit führenden, auf Kryptowährungen spezialisierten

Vermögensverwalter mit mehr als 15 Milliarden US-Dollar an verwalteten

Kundengeldern. Seit 2017 hat Bitwise eine Erfolgsbilanz bei der Verwaltung einer

breiten Palette von Index- und aktiven Lösungen über ETPs, separat verwaltete

Konten, Privatfonds und Hedge-Fonds-Strategien aufgestellt - sowohl in den USA

als auch in Europa.

In Europa hat Bitwise (ehemals ETC Group) in den vergangenen fünf Jahren eine

umfangreiche und innovative Reihe von Krypto-ETPs entwickelt, beispielsweise

Europas größtes und liquidestes Bitcoin-ETP oder das erste diversifizierte

Krypto-Basket-ETP, das einen MSCI Digital Assets-Index nachbildet.

Diese Familie von Krypto-ETPs ist in Deutschland domiziliert und von der BaFin

zugelassen. Wir arbeiten ausschließlich mit renommierten Unternehmen aus der

traditionellen Finanzbranche zusammen und stellen sicher, dass 100 % der

Vermögenswerte sicher und offline (Cold Storage) bei regulierten Verwahrern

gelagert werden.

Die europäischen Produkte von Bitwise umfassen ein Portfolio von sorgfältig

entwickelten Finanzinstrumenten, die sich nahtlos in jedes professionelle

Portfolio integrieren lassen und ein umfassendes Engagement in Kryptowährungen

als Anlageklasse bieten. Der Zugang erfolgt unkompliziert über die großen

europäischen Börsen, mit primären Notierungen auf Xetra, der liquidesten Börse

für den ETF-Handel in Europa. Privatanleger profitieren vom einfachen Zugang

über zahlreiche DIY-/Online-Broker in Verbindung mit der robusten und sicheren

physischen ETP-Struktur von Bitwise, die eine Rücknahmefunktion beinhaltet.

Weitere Informationen finden Sie unter www.bitwiseinvestments.eu/de/

(http://www.bitwiseinvestments.eu/de/)

Medienkontakt:

SCHWARZ Financial Communication

Frank Schwarz

Tel.: +49 611 580 2929 0

schwarz@schwarzfinancial.com

WICHTIGER HINWEIS:

Dieser Artikel stellt weder eine Anlageberatung dar, noch bildet er ein Angebot

oder eine Aufforderung zum Kauf von Finanzprodukten. Dieser Artikel dient

ausschließlich zu allgemeinen Informationszwecken, und es erfolgt weder

ausdrücklich noch implizit eine Zusicherung oder Garantie bezüglich der

Fairness, Genauigkeit, Vollständigkeit oder Richtigkeit dieses Artikels oder der

darin enthaltenen Meinungen. Es wird davon abgeraten, Vertrauen in die Fairness,

Genauigkeit, Vollständigkeit oder Richtigkeit dieses Artikels oder der darin

enthaltenen Meinungen zu setzen. Beachten Sie bitte, dass es sich bei diesem

Artikel weder um eine Anlageberatung handelt noch um ein Angebot oder eine

Aufforderung zum Erwerb von Finanzprodukten oder Kryptowerten.

Diversifikation garantiert weder Gewinne noch einen Schutz vor Verlusten.

KEINE ANLAGEBERATUNG. KAPITALVERLUSTRISIKO.

Bevor Sie in Krypto-Exchange Traded Products (?ETPs") investieren, sollten

potenzielle Anleger Folgendes berücksichtigen:

Potenzielle Anleger sollten unabhängigen Rat einholen und die relevanten

Informationen im Basisprospekt sowie in den endgültigen Bedingungen der ETPs

sorgfältig prüfen, insbesondere die Risikofaktoren. Die von der Bitwise Europe

GmbH emittierten ETPs sind ausschließlich für Personen geeignet, die über

Erfahrung mit Investitionen in Kryptowährungen verfügen. Bei ETPs handelt es

sich um Produkte, die schwer zu verstehen sein können. Die Risiken einer

Investition sind im Basisprospekt und in den endgültigen Bedingungen

beschrieben, die unter www.bitwiseinvestments.eu verfügbar sind. Der

Basisprospekt wurde von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

(BaFin) gebilligt. Eine solche Billigung sollte nicht als Bestätigung der

Qualität der Wertpapiere, die Gegenstand dieses Basisprospekts sind, erachtet

werden. Potenzielle Anleger sollten den Basisprospekt lesen, bevor sie eine

Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der

Entscheidung, in die von Bitwise Europe GmbH emittierten ETPs zu investieren,

vollends zu verstehen. Das investierte Kapital ist gefährdet, und Verluste bis

zur Höhe des investierten Betrags sind möglich. Durch Kryptowährungen besicherte

ETPs sind äußerst volatile Anlagen, deren Wertentwicklung unvorhersehbar ist.

Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige

Ergebnisse. Der Marktpreis von ETPs kann schwanken, sie bieten kein festes

Einkommen und entsprechen nicht genau der Wertentwicklung der zugrunde liegenden

Kryptowährung. Investitionen in ETPs sind mit zahlreichen Risiken verbunden,

darunter allgemeine Marktrisiken in Bezug auf den Basiswert, ungünstige

Preisbewegungen, Währungs-, Liquiditäts-, operationelle, rechtliche und

regulatorische Risiken.

