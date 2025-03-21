GNW-News: Bitwise Diaman Bitcoin & Gold ETP ab sofort auf Deutsche Börse Xetra handelbar
^* Investition in Bitcoin und Gold durch eine regelbasierte Indexmethodik
* ETP ermöglicht Anleger, gleichzeitig vom Potenzial des Bitcoin und der
Stabilität von Gold zu profitieren
* Dynamisches Allokationskonzept auf Basis von Markttrends und
Volatilitätsindikatoren
* Produkt wurd gemeinsam mit Diaman Partners entwickelt, einem von Azimut
unterstützten UCITS-Fondsmanager
4. Februar 2026. Frankfurt: Bitwise gibt heute die Aufnahme der Notierung des
Bitwise Diaman Bitcoin & Gold ETP (Ticker: BTCG; ISIN: DE000A4AKW34) an der
Deutschen Börse Xetra bekannt. Das ETP wurde zuerst an der Euronext Paris und
Amsterdam (https://bitwiseinvestments.eu/de/newsroom/Press_Release_2025-03-06/)
notiert, ist in Deutschland emittiert und dort domiziliert.
Das ETP bildet physisch den Diaman Bitcoin & Gold Index
(https://www.compassft.com/indice/btcg/) nach. Dieser verteilt das verwaltete
Vermögen dynamisch und regelbasiert zwischen Bitcoin und Gold. Die Indexmethodik
passt die relative Gewichtung jedes Vermögenswerts auf der Grundlage
vordefinierter Risikoindikatoren an, um die sich im Laufe der Zeit verändernden
Marktbedingungen widerzuspiegeln. Der Ansatz zielt darauf ab, innerhalb einer
einzigen börsengehandelten Struktur ein Engagement in Vermögenswerten mit
unterschiedlichen Merkmalen zu ermöglichen, sodass Anleger sowohl von den
Eigenschaften von Bitcoin als auch von denen von Gold profitieren können.
Bradley Duke, Managing Director und Europa-Chef von Bitwise, kommentiert:?Wir
bei Bitwise freuen uns sehr, das Bitwise Diaman Bitcoin & Gold ETP (?BTCG") an
Xetra notieren zu können und damit ein so innovatives Produkt an die größte
europäische Börse für Krypto-ETPs zu bringen. Wir sind sehr stolz auf die
Zusammenarbeit mit Diaman Partners, durch die wir Anlegern mit BTCG ein
Engagement in Bitcoin und Gold ermöglichen, zwei Vermögenswerten mit historisch
unterschiedlichen Korrelationseigenschaften."
Das ETP gleicht die Bitcoin- und Goldallokationen monatlich auf Basis der Diaman
Bitcoin & Gold Index-Methodik aus, die ULCER-Indizes verwendet, ein ursprünglich
in den späten 1980er Jahren entwickeltes Volatilitätsmaß, um das Abwärtsrisiko
zu bewerten und Allokationsentscheidungen zu treffen. Das ETP wird vollständig
durch physisches Bitcoin und durch Pax Gold (PAXG) gedeckt, einen Token, der an
physisches Gold gebunden ist, das in LBMA-akkreditierten Tresoren in London
gelagert wird. Die zugrunde liegenden Vermögenswerte werden bei einer
institutionellen Verwahrstelle offline in Cold Storage gehalten.
Daniele Bernardi, CEO von Diaman Partners, äußert sich wie folgt:?Der Bitcoin &
Gold Index wurde entwickelt, um Anlegern ein dynamisches Engagement in zwei
knappen, sich ergänzenden Vermögenswerten zu bieten, die zur Diversifizierung
des Portfolios beitragen können: Bitcoin und Gold. Die Notierung an Xetra
erweitert die Palette der Handelsplätze, an denen BTCG ETP verfügbar ist."
Gold und Bitcoin in einem sich wandelnden makroökonomischen Umfeld
Gold und Bitcoin haben in der Vergangenheit in verschiedenen Marktumfeldern
unterschiedliche Verhaltensweisen gezeigt. Gold hat in Zeiten von Marktstress im
Vergleich zu vielen Risikoanlagen im Allgemeinen eine geringere Volatilität
aufgewiesen, während Bitcoin tendenziell eine höhere Volatilität und eine
größere Sensitivität gegenüber Veränderungen der Risikobereitschaft der Anleger
gezeigt hat. Infolgedessen können die beiden Vermögenswerte unterschiedlich auf
makroökonomische Entwicklungen und Marktzyklen reagieren.
Die jüngsten wirtschaftlichen, monetären und geopolitischen Entwicklungen haben
das Interesse an Vermögenswerten, die oft als Wertspeicher angesehen werden,
wiederbelebt. Gold hat diese Rolle traditionell erfüllt, unterstützt durch seine
physische Knappheit und seine langjährige Bedeutung auf den Finanzmärkten.
Bitcoin hingegen hat sich zu einem digitalen Vermögenswert mit besonderen
strukturellen Merkmalen entwickelt, darunter ein definierter Angebotsrahmen und
die Möglichkeit, ohne zentralisierte Zwischenhändler übertragen zu werden.
Wichtige Produktdaten
+---------------------+--------------------------------------------+
| ETP Name | Bitwise Diaman Bitcoin & Gold ETP |
+---------------------+--------------------------------------------+
| Kürzel | BTCG |
+---------------------+--------------------------------------------+
| ISIN | DE000A4AKW34 |
+---------------------+--------------------------------------------+
| Primärnotierung | Xetra, Euronext PR & AMS, NASDAQ Stockholm |
+---------------------+--------------------------------------------+
| TER | 1,49% p.a. |
+---------------------+--------------------------------------------+
| Domizil | Deutschland |
+---------------------+--------------------------------------------+
| Basiswert | Diaman Bitcoin & Gold Index |
+---------------------+--------------------------------------------+
| Replikationsmethode | Vollständig hinterlegt (100%) |
+---------------------+--------------------------------------------+
Anleger sollten beachten, dass Investitionen in Kryptowerten mit erheblichen
Risiken verbunden sind, unter anderem:
* Volatilitätsrisiko: Die Preise von Krypto-Assets und von börsengehandelten
Krypto-Produkten (ETPs) können erheblichen Schwankungen unterliegen.
* Liquiditätsrisiko: Markttiefe und Handelsvolumina können variieren und die
Ausführung von Transaktionen beeinflussen.
* Verwahrungsrisiko: Trotz Verwahrung auf institutionellem Niveau können
digitale Vermögenswerte gegenüber Cyberangriffen und technischen Störungen
anfällig bleiben.
* Regulatorisches Risiko: Die Behandlung von Krypto-Assets unterliegt
weiterentwickelnden regulatorischen Rahmenbedingungen.
* Marktrisiko: Übergeordnete Marktbewegungen können den Wert des ETP
maßgeblich beeinflussen.
Investitionen in kryptogebundene Produkte sind mit hohen Risiken verbunden und
können zum teilweisen oder vollständigen Verlust des investierten Kapitals
führen. Kryptomärkte sind hoch volatil, und Preise können stark und
unvorhersehbar schwanken. Die Liquidität kann eingeschränkt sein, was Ihre
Fähigkeit beeinträchtigen kann, zu dem von Ihnen erwarteten Preis zu kaufen oder
zu verkaufen. Darüber hinaus bestehen zusätzliche Risiken im Zusammenhang mit
der Produktstruktur (einschließlich Emittenten- und Kreditrisiken), der
Verwahrung und operativen Abläufen sowie mit sich weiterentwickelnden
regulatorischen Rahmenbedingungen. Es besteht das Risiko, dass Sie einen Teil
oder den gesamten investierten Kapitalbetrag verlieren. Anleger sollten die
vollständigen Informationen den jeweiligen Anleihebedingungen, dem jeweiligen
Basisinformationsblatt (BIB oder "KIID") sowie dem dazugehörigen Basisprospekt
entnehmen, einsehbar auf https://bitwiseinvestments.eu/de/resources/
Sie laufen Gefahr, einen Teil oder Ihr gesamtes investiertes Kapital zu
verlieren. Ausführliche Informationen finden Sie unter
www.bitwiseinvestments.eu/de/ (http://www.bitwiseinvestments.eu/de/)
Über Diaman Partners
Diaman Partners ist eine auf UCITS und alternative Fonds spezialisierte
Vermögensverwaltungsgesellschaft mit Sitz in Malta. Sie unterliegt der Aufsicht
der MFSA (Malta Financial Services Authority). Das Unternehmen setzt
fortschrittliche Algorithmen und die Erfahrung seines Teams ein, um alle
Investitionsprozesse effektiv zu steuern. Diaman Partners begann seine Reise vor
20 Jahren in Norditalien. Seitdem stellt das Unternehmen auf Basis quantitativer
Modelle und strikter Prozesse durchweg greifbare Ergebnisse sowie Know-how,
Expertise und Professionalität unter Beweis. Im Juli 2022 erwarb der an der
Mailänder Börse notierte globale Asset und Wealth Manager Azimu eine Beteiligung
an Diaman Partners. Diaman Partners fungiert seitdem als Azimuts Geschäftszweig
für digitale Vermögenswerte.
Über Bitwise
Bitwise ist einer der weltweit führenden, auf Kryptowährungen spezialisierten
Vermögensverwalter mit mehr als 15 Milliarden US-Dollar an verwalteten
Kundengeldern. Seit 2017 hat Bitwise eine Erfolgsbilanz bei der Verwaltung einer
breiten Palette von Index- und aktiven Lösungen über ETPs, separat verwaltete
Konten, Privatfonds und Hedge-Fonds-Strategien aufgestellt - sowohl in den USA
als auch in Europa.
In Europa hat Bitwise (ehemals ETC Group) in den vergangenen fünf Jahren eine
umfangreiche und innovative Reihe von Krypto-ETPs entwickelt, beispielsweise
Europas größtes und liquidestes Bitcoin-ETP oder das erste diversifizierte
Krypto-Basket-ETP, das einen MSCI Digital Assets-Index nachbildet.
Diese Familie von Krypto-ETPs ist in Deutschland domiziliert und von der BaFin
zugelassen. Wir arbeiten ausschließlich mit renommierten Unternehmen aus der
traditionellen Finanzbranche zusammen und stellen sicher, dass 100 % der
Vermögenswerte sicher und offline (Cold Storage) bei regulierten Verwahrern
gelagert werden.
Die europäischen Produkte von Bitwise umfassen ein Portfolio von sorgfältig
entwickelten Finanzinstrumenten, die sich nahtlos in jedes professionelle
Portfolio integrieren lassen und ein umfassendes Engagement in Kryptowährungen
als Anlageklasse bieten. Der Zugang erfolgt unkompliziert über die großen
europäischen Börsen, mit primären Notierungen auf Xetra, der liquidesten Börse
für den ETF-Handel in Europa. Privatanleger profitieren vom einfachen Zugang
über zahlreiche DIY-/Online-Broker in Verbindung mit der robusten und sicheren
physischen ETP-Struktur von Bitwise, die eine Rücknahmefunktion beinhaltet.
Weitere Informationen finden Sie unter www.bitwiseinvestments.eu/de/
(http://www.bitwiseinvestments.eu/de/)
Medienkontakt:
SCHWARZ Financial Communication
Frank Schwarz
Tel.: +49 611 580 2929 0
schwarz@schwarzfinancial.com
WICHTIGER HINWEIS:
Dieser Artikel stellt weder eine Anlageberatung dar, noch bildet er ein Angebot
oder eine Aufforderung zum Kauf von Finanzprodukten. Dieser Artikel dient
ausschließlich zu allgemeinen Informationszwecken, und es erfolgt weder
ausdrücklich noch implizit eine Zusicherung oder Garantie bezüglich der
Fairness, Genauigkeit, Vollständigkeit oder Richtigkeit dieses Artikels oder der
darin enthaltenen Meinungen. Es wird davon abgeraten, Vertrauen in die Fairness,
Genauigkeit, Vollständigkeit oder Richtigkeit dieses Artikels oder der darin
enthaltenen Meinungen zu setzen. Beachten Sie bitte, dass es sich bei diesem
Artikel weder um eine Anlageberatung handelt noch um ein Angebot oder eine
Aufforderung zum Erwerb von Finanzprodukten oder Kryptowerten.
Diversifikation garantiert weder Gewinne noch einen Schutz vor Verlusten.
KEINE ANLAGEBERATUNG. KAPITALVERLUSTRISIKO.
Bevor Sie in Krypto-Exchange Traded Products (?ETPs") investieren, sollten
potenzielle Anleger Folgendes berücksichtigen:
Potenzielle Anleger sollten unabhängigen Rat einholen und die relevanten
Informationen im Basisprospekt sowie in den endgültigen Bedingungen der ETPs
sorgfältig prüfen, insbesondere die Risikofaktoren. Die von der Bitwise Europe
GmbH emittierten ETPs sind ausschließlich für Personen geeignet, die über
Erfahrung mit Investitionen in Kryptowährungen verfügen. Bei ETPs handelt es
sich um Produkte, die schwer zu verstehen sein können. Die Risiken einer
Investition sind im Basisprospekt und in den endgültigen Bedingungen
beschrieben, die unter www.bitwiseinvestments.eu verfügbar sind. Der
Basisprospekt wurde von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(BaFin) gebilligt. Eine solche Billigung sollte nicht als Bestätigung der
Qualität der Wertpapiere, die Gegenstand dieses Basisprospekts sind, erachtet
werden. Potenzielle Anleger sollten den Basisprospekt lesen, bevor sie eine
Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der
Entscheidung, in die von Bitwise Europe GmbH emittierten ETPs zu investieren,
vollends zu verstehen. Das investierte Kapital ist gefährdet, und Verluste bis
zur Höhe des investierten Betrags sind möglich. Durch Kryptowährungen besicherte
ETPs sind äußerst volatile Anlagen, deren Wertentwicklung unvorhersehbar ist.
Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige
Ergebnisse. Der Marktpreis von ETPs kann schwanken, sie bieten kein festes
Einkommen und entsprechen nicht genau der Wertentwicklung der zugrunde liegenden
Kryptowährung. Investitionen in ETPs sind mit zahlreichen Risiken verbunden,
darunter allgemeine Marktrisiken in Bezug auf den Basiswert, ungünstige
Preisbewegungen, Währungs-, Liquiditäts-, operationelle, rechtliche und
regulatorische Risiken.
