DAX24.781 -0,1%Est505.995 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,9400 -3,0%Nas23.255 -1,4%Bitcoin64.572 +0,9%Euro1,1825 +0,1%Öl68,12 +0,4%Gold5.058 +2,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 PayPal A14R7U Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Palantir A2QA4J NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Zalando ZAL111 Infineon 623100 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich stabil -- Wall Street schließt in Rot -- AMD-Zahlen besser als erwartet -- Super Micro Computer-Bilanz überzeugt -- PayPal, Siemens Energy, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Palantir-Aktie: KI-Startup Percepta AI wehrt sich gegen Klage Palantir-Aktie: KI-Startup Percepta AI wehrt sich gegen Klage
AMD-Aktie: Wells Fargo sieht AMD als Top-Pick im KI-Wettbewerb mit NVIDIA AMD-Aktie: Wells Fargo sieht AMD als Top-Pick im KI-Wettbewerb mit NVIDIA
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Viele Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion. Nutze die möglichen Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!
Klage im Tech-Sektor

Palantir-Aktie: KI-Startup Percepta AI wehrt sich gegen Klage

04.02.26 03:18 Uhr
NASDAQ Palantir-Aktie: KI-Startup Percepta AI reagiert auf Klage des Tech-Riesen | finanzen.net

Percepta-Gründer geraten ins Visier von Palantir: Anwälte werfen dem Tech-Riesen Einschüchterung vor, während das Startup die Klage zurückweist.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Palantir
133,80 EUR 8,10 EUR 6,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Palantir verklagt Percepta AI aufgrund angeblichen Diebstahls vertraulicher Informationen und Abwerbung von Mitarbeitern
• Perceptas Anwälte sehen die Klage als Versuch, das Unternehmen zu schwächen
• Percepta bestreitet die Vorwürfe

Wer­bung

Das KI-Startup Percepta AI ist seit Oktober 2025 in einen öffentlichen Rechtsstreit mit dem Tech-Riesen Palantir verwickelt. Im vergangenen Jahr hat Palantir die Führungskräfte des Startups verklagt. Vorwurf: Sie sollen vertrauliche Informationen gestohlen und versucht haben, Top-Mitarbeiter abzuwerben.

Vorwürfe gegen Gründer und Mitarbeiter

Im Oktober 2025 zog Palantir vor Gericht und reichte eine Klage beim Southern District of New York ein. Aus der Klageschrift geht folgender Vorwurf hervor: Das Unternehmen wirft CEO Hirsh Jain sowie Mitgründerin Radha Jain vor, geheime Informationen gestohlen zu haben, um ein Konkurrenzunternehmen aufzubauen. Die Gründer sollen außerdem gezielt Talente abgeworben und "wertvolles geistiges Eigentum" des Unternehmens genutzt haben, heißt es weiter.

Auch eine weitere ehemalige Mitarbeiterin, Joanna Cohen, steht im Zentrum der Vorwürfe: Nach ihrem Rücktritt soll sie vertrauliche Dokumente an sich selbst geschickt und sensible Informationen auf ihrem privaten Telefon gespeichert haben, so die Klageschrift.

Wer­bung

Percepta weist Vorwürfe zurück

Bereits im Dezember bestritt Percepta, Palantirs vertrauliche Informationen genutzt zu haben, und bezeichnete die Klage als "grundlos", berichtet CNBC. Laut den Anwälten des Startups ergaben tiefgehende Durchsuchungen keinerlei Hinweise auf Palantir-Materialien, so CNBC weiter. Die von Cohen erstellten Screenshots seien, laut der Anwälte, in "gutem Glauben" angefertigt worden, um ihre Aufgaben zu erledigen und die betreffenden Unterlagen seien für Percepta ohnehin nutzlos und mittlerweile veraltet, heißt es weiter.

Anwälte sprechen von Einschüchterung

Wie CNBC berichtet, werfen Anwälte von Percepta Palantir in einer aktuellen Einreichung vor Gericht Einschüchterung vor:

"Tatsächlich versucht Palantir, andere davon abzuschrecken, das Unternehmen zu verlassen, und Percepta zu zerstören, bevor es weiter wachsen kann."

Wer­bung

Außerdem argumentieren sie, dass die nachvertraglichen Vereinbarungen "offensichtlich zu weit gefasst und nicht durchsetzbar" seien und dass Palantirs Auslegung auf eine Behinderung des Wettbewerbs abziele, so der Bericht von CNBC weiter.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Palantir und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Palantir

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Palantir

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Michael Vi / Shutterstock.com, Piotr Swat / Shutterstock.com

Nachrichten zu Palantir

DatumMeistgelesen
Wer­bung