Der ehemalige CEO von Berkshire Hathaway Warren Buffett warnt vor den Risiken von künstlicher Intelligenz und wagt dabei einen drastischen Vergleich.

Heute im Fokus DAX letztlich stabil -- Wall Street schließt in Rot -- AMD-Zahlen besser als erwartet -- Super Micro Computer-Bilanz überzeugt -- PayPal, Siemens Energy, Novo Nordisk im Fokus NVIDIA und Microsoft: Es kriselt zwischen OpenAI und NVIDIA - ChatGPT-Macher unzufrieden mit KI-Chips? Airbnb: EU will Städten schärfere Regeln für Ferienwohnungen ermöglichen. Nach vorübergehenden Machtwechsel: Siemens lauert auf die Pole-Position - SAP-Aktie bald abgelöst? Alphabet-Tochter Waymo stärkt Finanzen im Kampf um Robotaxis mit Tesla. Disney: Themenpark-Chef übernimmt Konzernruder.

