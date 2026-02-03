Geldmarkt-ETFs erfreuen sich wachsender Beliebtheit und versprechen Renditen nahe am EZB-Einlagenzins. Doch für wen lohnt sich diese Alternative zum klassischen Tagesgeld wirklich? Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch

Newssuche Suche

Wer­bung

Wer­bung

Wer­bung

Wer­bung

Wer­bung

Neue Funktionen als Erstes nutzen Sie nutzen finanzen.net regelmäßig? Dann nutzen Sie jetzt neue Funktionen als Erstes! Hier informieren! Hier informieren!

Wer­bung

Wer­bung

Heute im Fokus DAX letztlich stabil -- Wall Street schließt in Rot -- AMD-Zahlen besser als erwartet -- Super Micro Computer-Bilanz überzeugt -- PayPal, Siemens Energy, Novo Nordisk im Fokus NVIDIA und Microsoft: Es kriselt zwischen OpenAI und NVIDIA - ChatGPT-Macher unzufrieden mit KI-Chips? Airbnb: EU will Städten schärfere Regeln für Ferienwohnungen ermöglichen. Nach vorübergehenden Machtwechsel: Siemens lauert auf die Pole-Position - SAP-Aktie bald abgelöst? Alphabet-Tochter Waymo stärkt Finanzen im Kampf um Robotaxis mit Tesla. Disney: Themenpark-Chef übernimmt Konzernruder.

Wer­bung

Entdecke die Börsenstars von morgen! Immer einen Schritt voraus: finanzen.net SmartCaps ist die Heimat für Europas spannendste Small- & Mid-Cap-Aktien – mit täglichen Analysen und klaren Investment-Ideen für dein Renditepotenzial. Zu finanzen.net SmartCaps

Wer­bung