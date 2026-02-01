GNW-News: CGTN: Mehr als nur eine Reise - wie die Reisewelle zum Frühlingsfest ein China im Wandel widerspiegelt

^Die Reisewelle zum Frühlingsfest 2026 beginnt am 2. Februar und wird über einen

Zeitraum von 40 Tagen bis zum 13. März andauern. Im Vorfeld dieser alljährlichen

Reisewelle hat CGTN in einem aktuellen Hintergrundbericht aufgezeigt, dass

dieses Ereignis längst kein rein logistisches Phänomen mehr ist, sondern

vielmehr eine einzigartige Perspektive auf die gesellschaftliche Transformation

der Volksrepublik bietet.

PEKING, Feb. 04, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Im Schein der Flutlichter einer

Wartungshalle in Nanchang in der ostchinesischen Provinz Jiangxi stehen silberne

Hochgeschwindigkeitszüge in Reih und Glied. Aus der Luft betrachtet erinnert die

Szenerie an eine Flotte landgestützter Flugzeugträger, die nur auf ihr

Startsignal warten.

Dies ist einer der vielen Ausgangspunkte in ganz China für die größte Reisewelle

der Welt: Chunyun. Pünktlich um Mitternacht fiel am 2. Februar der offizielle

Startschuss für den 40-tägigen Reiseansturm zum chinesischen Frühlingsfest, dem

bedeutendsten Feiertag des Landes.

Die Prognosen für die diesjährige Chunyun sprengen alle bisherigen Dimensionen.

Die Behörden rechnen mit einer Rekordzahl von 9,5 Milliarden interregionalen

Reisen im 40-tägigen Zeitraum bis zum 13. März.

Begünstigt durch eine neuntägige Ferienperiode - die längste der jüngeren

Vergangenheit - ist der Ansturm 2026 nicht nur eine logistische Meisterleistung,

sondern auch ein anschauliches Beispiel für den gesellschaftlichen Wandel in

China.

Resilienz der chinesischen Logistik

Wie in jedem Jahr erweist sich die Chunyun auch 2026 als logistisches

Großereignis. Behörden gehen davon aus, dass die individuelle Anreise mit dem

Auto mit rund 80 Prozent aller Fahrten die dominierende Transportart bleibt.

Gleichzeitig werden im Schienen- und Flugverkehr historische Höchststände von

540 Millionen bzw. 95 Millionen Passagieren erwartet.

Hinter diesen Zahlen steht eine ausgefeilte, mehrstufige Infrastruktur. Um den

Anstieg bei Elektrofahrzeugen zu bewältigen, hat das Verkehrsministerium das

Ladenetz entlang der Autobahnen auf 71.500 Ladepunkte erweitert. Über ein

spezielles Mini-Programm können Reisende die Verfügbarkeit von Ladesäulen in

Echtzeit verfolgen, während zu Stoßzeiten mobile Notfall-Ladeeinheiten

bereitstehen.

Parallel dazu bietet Chinas Eisenbahnsystem - mit einem Hochgeschwindigkeitsnetz

von über 50.000 Kilometern - moderne Ticketingsysteme und eine umfassende

Infrastruktur, um reibungslose Reisen mit hoher Kapazität zu gewährleisten.

Sicherheit bleibt oberste Priorität. Angesichts drohender Kaltfronten mit Schnee

und Eis im Norden und Zentrum des Landes halten die chinesische Wetterbehörde

und die Notfalldienste Enteisungsgeräte und spezialisierte Rettungsteams in

Bereitschaft. Hochtechnologie wie Drohnen und Hubschrauber steht für einen

schnellen Einsatz bereit. Offiziell heißt es, die Koordinierung der Chunyun sei

eine groß angelegte Operation, an der mehr als 20 Regierungsstellen beteiligt

sind.

Herzlicher Service

Mit einem verstärkten Fokus auf den Passagierkomfort bietet die diesjährige

Reisewelle mehr?herzliche Services", die auf die vielfältigen Bedürfnisse von

Millionen Menschen zugeschnitten sind und die massive Reisewelle in ein

persönlicheres Erlebnis verwandeln.

Ein zentrales Highlight ist die Ausweitung der sogenannten?Ruhewagen". Diese

Wagen sind inzwischen in mehr als 8.000 Hochgeschwindigkeitszügen verfügbar und

bieten einen Rückzugsort für Reisende, die eine ruhige Fahrt wünschen. Die

Durchsagelautstärke ist dort auf 40 Prozent begrenzt, und das Personal bietet

einen?geräuscharmen Service" - zurückhaltende Unterstützung anstelle lauter

Durchsagen. Das Personal bietet zudem kostenlose Einweg-Ohrstöpsel und

Spaßpakete mit Bilderbüchern an, um kleine Kinder zu unterhalten und zu

beruhigen.

An großen Flughäfen und Bahnhöfen wird versucht, die digitale Kluft zu

schließen. Im Mittelpunkt stehen dabei die?Silver Hair"-Services, die Senioren

ein Reisen in Würde und Unbeschwertheit ermöglichen. Am Flughafen Shijiazhuang

etwa genießen Reisende ab 80 Jahren Vorrang beim Check-in und Boarding.

Auch für Familien, einschließlich ihrer vierbeinigen Mitglieder, wird das Reisen

immer inklusiver. In der zentralchinesischen Provinz Henan wurde der?Pet Rail"-

Service von einem auf vier Bahnhöfe ausgeweitet, sodass Reisende über die App

12306 spezielle Transportkisten buchen können.

Das chinesische Neujahrsfest

Die gewaltige Reisebewegung während der Chunyun ist eine kollektive Heimkehr,

die im Frühlingsfest gipfelt, das auch als chinesisches Neujahrsfest bekannt ist

und in diesem Jahr auf den 17. Februar fällt. Das tief in der chinesischen

Kultur verwurzelte Fest wird in vielfältigen Formen gefeiert; es markiert den

ersten Tag des Mondkalenders und symbolisiert Erneuerung sowie familiäre

Einheit. Es trägt eine universelle Resonanz von Hoffnung und dem Streben nach

einem besseren Leben in sich.

Die wichtigsten Bräuche - Familienzusammenkünfte, rote Dekorationen als Symbol

für Wohlstand, Glückswünsche, festliche Familienmahlzeiten und die Herstellung

traditioneller Handwerksprodukte wie Laternen - faszinieren Kulturliebhaber

weltweit durch ihre ganz eigene Art, das neue Jahr willkommen zu heißen.

Die?Frühlingsfest-Gala", eine jährliche Fernsehsendung, die von der China Media

Group live ausgestrahlt und von Milliarden von Zuschauern weltweit verfolgt

wird, ist jedes Jahr der Inbegriff der kulturellen Anziehungskraft Chinas. Nach

Abschluss von drei Probevorführungen wird die Gala 2026 in einer festlichen und

erhebenden Atmosphäre weiter Gestalt annehmen und Chinas Dynamik in einer neuen

Ära anschaulich widerspiegeln.

Am chinesischen Neujahrsabend präsentierte CGTN zudem sein Live-

Flaggschiffprogramm?Super Night". Das Programm bot einen begleitenden Kommentar

zur CMG-Frühlingsfest-Gala in fünf Sprachen - Englisch, Spanisch, Französisch,

Arabisch und Russisch - sowie eine Reihe von Originalbeiträgen. Mit diesen

Beiträgen wurden Aspekte der chinesischen Kultur, die das ausländische Publikum

in ihren Bann ziehen, anschaulich dargestellt, darunter die Bräuche des

Frühlingsfestes, das immaterielle Kulturerbe und die traditionelle Oper. So

konnten Zuschauer in aller Welt das Wesen der chinesischen Kultur besser

erfassen und eine emotionale Verbindung aufbauen.

Für weitere Informationen klicken Sie bitte hier:

https://news.cgtn.com/news/2026-02-01/More-than-a-journey-How-chunyun-travel-

rush-reflects-a-changing-China-1KptvLAeFPi/p.html

