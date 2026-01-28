DAX24.781 -0,1%Est505.995 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,7400 -5,0%Nas23.113 -2,0%Bitcoin63.364 -5,1%Euro1,1817 +0,2%Öl67,46 +1,7%Gold4.929 +5,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 PayPal A14R7U Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Palantir A2QA4J NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Zalando ZAL111 Infineon 623100 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich wenig bewegt -- Wall Street in Rot -- Palantir knackt Milliardenumsatz -- Santander kauft Webster Financial für Milliardensumme -- PayPal, BioNTech, Siemens Energy, Novo Nordisk im Fokus
Top News
So entwickeln sich Ölpreis, Silberpreis & Co. am Abend So entwickeln sich Ölpreis, Silberpreis & Co. am Abend
Airbnb-Aktie sackt ab: EU will Städten schärfere Regeln für Ferienwohnungen ermöglichen Airbnb-Aktie sackt ab: EU will Städten schärfere Regeln für Ferienwohnungen ermöglichen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Hilf uns, finanzen.net zu verbessern. Nimm an unserer anonymen Umfrage teil - es dauert nur ein paar Minuten.
Arbeitskampf

Jungheinrich-Aktie tiefer: IG Metall stoppt Proteste und setzt auf Verhandlungen

03.02.26 20:30 Uhr
Jungheinrich-Aktie fällt: IG Metall sagt Protestkundgebung ab | finanzen.net

Die IG Metall hat geplante Protestaktionen bei Jungheinrich kurzfristig abgesagt und setzt stattdessen auf laufende Verhandlungen über die Zukunft des Standorts Lüneburg.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Jungheinrich AG
36,66 EUR 0,58 EUR 1,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Gewerkschaft IG Metall hat eine für Donnerstag geplante Pressekonferenz zum Arbeitskampf sowie eine Protestkundgebung beim Gabelstaplerhersteller Jungheinrich in Hamburg abgesagt. Grund sind laufende Verhandlungen über die Zukunft des Werks im niedersächsischen Lüneburg, wie die Gewerkschaft mitteilte.

Wer­bung

Heute haben demnach Gespräche zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite über einen Interessenausgleich, einen Sozialplan und einen Sozialtarifvertrag begonnen. Beide Seiten hätten vereinbart, die Verhandlungen in der kommenden Woche von Montag bis Donnerstag fortzusetzen. Jungheinrich bestätigte dies.

Im Mittelpunkt der Gespräche stehen den Angaben zufolge Abfindungsregelungen im Rahmen des Sozialplans und des Sozialtarifvertrags, darunter auch zusätzliche Leistungen für Gewerkschaftsmitglieder. Zu konkreten Inhalten sei Stillschweigen vereinbart worden.

Laut der Gewerkschaft befinden sich die Beschäftigten in Lüneburg seit dem 20. November in einem unbefristeten Streik. Die IG Metall wollte ursprünglich in Hamburg über den Stand des Arbeitskampfes informieren und Eckpunkte eines eigenen Zukunftskonzepts für den Standort vorstellen.

Wer­bung

Die Jungheinrich-Aktie verliert im nachbörslichen Tradegate-Handel zeitweise 0,98 Prozent auf 36,50 Euro.

/kge/DP/nas

LÜNEBURG/HAMBURG (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Jungheinrich

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Jungheinrich

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Jungheinrich, Karolis Kavolelis / Shutterstock.com

Nachrichten zu Jungheinrich AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Jungheinrich AG

DatumRatingAnalyst
16.01.2026Jungheinrich BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.12.2025Jungheinrich BuyWarburg Research
09.12.2025Jungheinrich KaufenDZ BANK
08.12.2025Jungheinrich OverweightBarclays Capital
05.12.2025Jungheinrich OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
16.01.2026Jungheinrich BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.12.2025Jungheinrich BuyWarburg Research
09.12.2025Jungheinrich KaufenDZ BANK
08.12.2025Jungheinrich OverweightBarclays Capital
05.12.2025Jungheinrich OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
29.11.2024Jungheinrich NeutralMerrill Lynch & Co., Inc.
05.04.2022Jungheinrich HoldHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
01.04.2022Jungheinrich NeutralCitigroup Corp.
17.01.2022Jungheinrich Equal-weightMorgan Stanley
23.12.2021Jungheinrich HoldHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
DatumRatingAnalyst
30.11.2020Jungheinrich VerkaufenNorddeutsche Landesbank (Nord/LB)
22.10.2020Jungheinrich ReduceBaader Bank
11.08.2020Jungheinrich ReduceBaader Bank
03.08.2020Jungheinrich ReduceBaader Bank
23.07.2020Jungheinrich ReduceBaader Bank

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Jungheinrich AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen